Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать - 24.11.2024 Украина.ру
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Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать
Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать - 24.11.2024 Украина.ру
Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать
Россия может бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делает этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный
2024-11-24T12:15
2024-11-24T12:15
новости
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
впк
ракеты
дальнобойные ракеты
энергосистема украины
ракетный удар
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Рассуждая на тему ударов России по энергосистеме Украины, эксперт отметил, что задачей этого удара была не только энергетическая инфраструктура, но и системы ПВО.Он также напомнил, что в ходе налета наносились удары и по объектам ВПК (военного-промышленного комплекса) и по Сумской области, где сосредоточены резервы для группировки в Курской области.“Мы можем бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делаем этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный. Мы не преследовали цель все превратить в песок, а ставилась задача продемонстрировать наши возможности”, — заявил Кнутов.Украине показали, что пора садиться за стол переговоров: 64 объекта были выведены из строя, резюмировал эксперт.С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряМинобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине
https://ukraina.ru/20241120/1059071231.html
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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, впк, ракеты, дальнобойные ракеты, энергосистема украины, ракетный удар, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, ВПК, ракеты, дальнобойные ракеты, Энергосистема Украины, ракетный удар, детали

Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать

12:15 24.11.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия может бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делает этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Рассуждая на тему ударов России по энергосистеме Украины, эксперт отметил, что задачей этого удара была не только энергетическая инфраструктура, но и системы ПВО.
“В Киеве был подавлен пункт управления и комплексы ПВО. Система ПВО Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областей не сработала, показав свою неготовность при отражении массированного комбинированного удара”, — объяснил Кнутов.
Он также напомнил, что в ходе налета наносились удары и по объектам ВПК (военного-промышленного комплекса) и по Сумской области, где сосредоточены резервы для группировки в Курской области.
“Мы можем бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делаем этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный. Мы не преследовали цель все превратить в песок, а ставилась задача продемонстрировать наши возможности”, — заявил Кнутов.
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Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
Ранее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
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Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине
 
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