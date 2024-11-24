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Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать

Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать - 24.11.2024 Украина.ру

Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать

Россия может бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делает этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный

2024-11-24T12:15

2024-11-24T12:15

2024-11-24T12:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Рассуждая на тему ударов России по энергосистеме Украины, эксперт отметил, что задачей этого удара была не только энергетическая инфраструктура, но и системы ПВО.Он также напомнил, что в ходе налета наносились удары и по объектам ВПК (военного-промышленного комплекса) и по Сумской области, где сосредоточены резервы для группировки в Курской области.“Мы можем бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делаем этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный. Мы не преследовали цель все превратить в песок, а ставилась задача продемонстрировать наши возможности”, — заявил Кнутов.Украине показали, что пора садиться за стол переговоров: 64 объекта были выведены из строя, резюмировал эксперт.С вечера 19 ноября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в разных районах Украины. В частности, был полностью уничтожен оборонный завод "Импульс" в Сумской области, спустя час удары были нанесены по Харькову, а позднее — Конотопу Полтавской области, Днепропетровску (Днепру) и по самому Киеву.Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноябряМинобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Подробнее об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФРанее сразу четыре иностранных посольства на Украине заявили, что прекращают работу в ожидании "возможной воздушной атаки высокой интенсивности". В частности, американцам на территории Украины посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине

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новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, впк, ракеты, дальнобойные ракеты, энергосистема украины, ракетный удар, детали