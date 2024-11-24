Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Россия может бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делает этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
“В Киеве был подавлен пункт управления и комплексы ПВО. Система ПВО Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областей не сработала, показав свою неготовность при отражении массированного комбинированного удара”, — объяснил Кнутов.
Он также напомнил, что в ходе налета наносились удары и по объектам ВПК (военного-промышленного комплекса) и по Сумской области, где сосредоточены резервы для группировки в Курской области.
“Мы можем бить по трансформаторным подстанциям, которые находятся рядом с АЭС, но не делаем этого, чтобы не провоцировать ситуацию. Если говорить о других объектах, то удар был больше демонстрационный. Мы не преследовали цель все превратить в песок, а ставилась задача продемонстрировать наши возможности”, — заявил Кнутов.
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