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"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"

"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника" - 24.11.2024 Украина.ру

"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"

Нынешнее руководство Украины публично отрицает существование новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник". На это 24 ноября обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-11-24T09:32

2024-11-24T09:32

2024-11-24T09:32

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После удара ВС РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник", по днепропетровскому предприятию "Южмаш" в офисе украинского президента заявили о несуществовании такого российского оружия. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ."Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует", - констатировала Захарова.В своём телеграм-канале она также отметила, что до это много лет из Киева доносились заявления о несуществовании Крымского моста. Потом те же комментаторы заявляли, что его нужно уничтожить.Ранее ведущие СМИ мира сообщили, что в ночь на 21 ноября российская армия испытала новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Вечером того же дня об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем специальном обращении."Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске(Днепр), на котором со времён СССР производили в том числе и ракетную технику. Усиленная западными партнёрами Киева украинская ПВО не смогла отразить атаку новейшей российской ракетной системы.Ранее в новостях: Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу".Также на эту тему материале Алексея Туманова База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник" на сайте Украина.ру.Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.

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