"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника" - 24.11.2024 Украина.ру
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"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"
"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника" - 24.11.2024 Украина.ру
"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"
Нынешнее руководство Украины публично отрицает существование новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник". На это 24 ноября обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-11-24T09:32
2024-11-24T09:32
новости
россия
киев
украина
михаил подоляк
южмаш
мария захарова
"орешник"
мид рф
история ссср
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После удара ВС РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник", по днепропетровскому предприятию "Южмаш" в офисе украинского президента заявили о несуществовании такого российского оружия. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ."Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует", - констатировала Захарова.В своём телеграм-канале она также отметила, что до это много лет из Киева доносились заявления о несуществовании Крымского моста. Потом те же комментаторы заявляли, что его нужно уничтожить.Ранее ведущие СМИ мира сообщили, что в ночь на 21 ноября российская армия испытала новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Вечером того же дня об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем специальном обращении."Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске(Днепр), на котором со времён СССР производили в том числе и ракетную технику. Усиленная западными партнёрами Киева украинская ПВО не смогла отразить атаку новейшей российской ракетной системы.Ранее в новостях: Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу".Также на эту тему материале Алексея Туманова База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник" на сайте Украина.ру.Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, михаил подоляк, южмаш, мария захарова, "орешник", мид рф, история ссср, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, сво
Новости, Россия, Киев, Украина, Михаил Подоляк, Южмаш, Мария Захарова, "Орешник", МИД РФ, история СССР, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, СВО

"Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"

09:32 24.11.2024
 
© Фото : yuzhmash.comЮжмаш
Южмаш - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Фото : yuzhmash.com
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Нынешнее руководство Украины публично отрицает существование новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник". На это 24 ноября обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова
После удара ВС РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник", по днепропетровскому предприятию "Южмаш" в офисе украинского президента заявили о несуществовании такого российского оружия. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ.
"Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует", - констатировала Захарова.
В своём телеграм-канале она также отметила, что до это много лет из Киева доносились заявления о несуществовании Крымского моста. Потом те же комментаторы заявляли, что его нужно уничтожить.
"Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?", - иронично заметила Захарова.
Ранее ведущие СМИ мира сообщили, что в ночь на 21 ноября российская армия испытала новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Вечером того же дня об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем специальном обращении.
"Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске(Днепр), на котором со времён СССР производили в том числе и ракетную технику. Усиленная западными партнёрами Киева украинская ПВО не смогла отразить атаку новейшей российской ракетной системы.
Ранее в новостях: Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу".
Также на эту тему материале Алексея Туманова База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник" на сайте Украина.ру.
Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаМихаил ПодолякЮжмашМария Захарова"Орешник"МИД РФистория СССРракетыракеты средней и меньшей дальностиракетный ударСВО
 
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