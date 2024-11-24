https://ukraina.ru/20241124/1059126790.html

Кнутов рассказал, почему "Орешник" уникален и в каком году у Запада появятся подобные системы

Кнутов рассказал, почему "Орешник" уникален и в каком году у Запада появятся подобные системы - 24.11.2024 Украина.ру

Кнутов рассказал, почему "Орешник" уникален и в каком году у Запада появятся подобные системы

Нанесение удара "Орешником" по целям на территории Украины говорит весьма однозначно: у России появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых европейских столиц

2024-11-24T12:10

2024-11-24T12:10

2024-11-24T12:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Он рассказал, что баллистическая ракета "Орешник" является гиперзвуковой и имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО.По его словам, аналогичных систем на Западе нет."Американцы разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. Они говорят, что только в 2026 году ракета появится", — добавил Кнутов.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие — баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула пресс-секретарь.Она добавила, что Вашингтон останется привержен своей стратегии, несмотря на действия со стороны России.Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Он прокомментировал заявления Путина."Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", — сообщил представитель генсека.Подробнее о словах российского лидера — в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

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новости, россия, украина, запад, владимир путин, нато, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, дальнобойные ракеты, "орешник", детали