Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена - 24.11.2024 Украина.ру
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Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена
Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена - 24.11.2024 Украина.ру
Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена
Президент США Джозеф Байден заканчивает своё пребывание в Белом доме безрассудными действиями, на которые Москва вынуждена реагировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2024-11-24T11:41
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Нынешняя администрация США продолжает повышать напряжённость и вынуждает Россию отвечать, отметил пресс-секретарь российского лидера."Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта", - сказал Песков.В интервью тележурналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента также отметил, что Владимир Путин действует в ответ. Одним из таких ответных шагов стало утверждение обновлённой ядерной доктрины Российской Федерации.Также на эту тему: Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии Компетентное мнение: Эксперт: утверждение ядерной доктрины — это сигнал того, что Россия готова защищать свои интересы Официально: Глава МИД Венгрии прокомментировал изменение ядерной доктрины России
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Новости, Россия, США, Псков, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Джо Байден, СВО, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная доктрина, национальные интересы, национальная безопасность, военная эскалация, Запад

Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена

11:41 24.11.2024 (обновлено: 13:09 24.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент США Джозеф Байден заканчивает своё пребывание в Белом доме безрассудными действиями, на которые Москва вынуждена реагировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нынешняя администрация США продолжает повышать напряжённость и вынуждает Россию отвечать, отметил пресс-секретарь российского лидера.
"Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта", - сказал Песков.
В интервью тележурналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента также отметил, что Владимир Путин действует в ответ. Одним из таких ответных шагов стало утверждение обновлённой ядерной доктрины Российской Федерации.
"Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно", - заметил в этой связи Песков.
Также на эту тему: Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии
Компетентное мнение: Эксперт: утверждение ядерной доктрины — это сигнал того, что Россия готова защищать свои интересы
Официально: Глава МИД Венгрии прокомментировал изменение ядерной доктрины России
 
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