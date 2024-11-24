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Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена

Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена - 24.11.2024 Украина.ру

Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена

Президент США Джозеф Байден заканчивает своё пребывание в Белом доме безрассудными действиями, на которые Москва вынуждена реагировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2024-11-24T11:41

2024-11-24T11:41

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Нынешняя администрация США продолжает повышать напряжённость и вынуждает Россию отвечать, отметил пресс-секретарь российского лидера."Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта", - сказал Песков.В интервью тележурналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента также отметил, что Владимир Путин действует в ответ. Одним из таких ответных шагов стало утверждение обновлённой ядерной доктрины Российской Федерации.Также на эту тему: Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии Компетентное мнение: Эксперт: утверждение ядерной доктрины — это сигнал того, что Россия готова защищать свои интересы Официально: Глава МИД Венгрии прокомментировал изменение ядерной доктрины России

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