https://ukraina.ru/20241124/1059160854.html

США поднимают ставки, судьба "Южмаша". Главное на Украине на утро 24 ноября

США поднимают ставки, судьба "Южмаша". Главное на Украине на утро 24 ноября - 24.11.2024 Украина.ру

США поднимают ставки, судьба "Южмаша". Главное на Украине на утро 24 ноября

США близки к передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. В России задались вопросом о существовании "Южмаша"

2024-11-24T10:02

2024-11-24T10:02

2024-11-24T10:02

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О том, что до конца ноября США объявят о включении ракет JASSM в пакет вооружений для Украины агентству Reuters сообщили три источника. При этом, по их информации, окончательное решение ещё не принято.По мнению неназванных чиновников, отправка ракет JASSM Украине может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть территории территории России окажется в зоне действия этих ракет.Также агентство процитировало аналитиков, которые заявили, что использование ракет JASSM, которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство ракет, которые ныне имеет Украина, может отодвинуть сосредоточения ВСУ РФ и склады снабжения на сотни миль, что осложнит возможности проведения наступательных операций и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.В частности, ракеты могут поражать объекты около Брянска и Воронежа, а также в Крыму."Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, включая не менее 30 авиабаз, некоторые из которых РФ использовала для нанесения ударов", - писало Reuters.При этом, по информации агентства, ракета JASSM пока что интегрирована только для самолетов, которые были разработаны в США. Украина в свою очередь будет использовать несколько десятков F-16, каждый из которых может нести две крылатые ракеты.Один из американских чиновников рассказал при этом, что были попытки сделать ракету работоспособной с не западными истребителями, которые имеет на вооружении Украина. Однако он не уточнил, о каких именно самолётах идет речь.Практически одновременно стало известно об одобрении Францией ударов вглубь России французскими ракетами. Об этом в интервью ВВС заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, Украина может нанести удары "в целях самообороны". При этом Барро не подтвердил факты использования французского вооружения по территории России.Кроме того, глава МИД Франции заявил, что западные союзники не должны устанавливать ограничений для поддержки Украины и проводить какие-то "красные линии". Более того, на вопрос журналистов, может ли это даже означать участие французских войск в бою, он сказал, что не исключает и этого."Мы не исключаем ни одного варианта. Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", — заявил глава французского министерства иностранных дел.Ранее, 19 и 21 ноября Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по Брянской и Курской областям западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. После этого президент Владимир Путин сообщил о первом применении новейшей российской ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник"."19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчёркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера", - заявил в обращении к народу России президент.Он отметил, что российские системы ПВО отражали эти атаки."В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьёзных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки "Север". В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", - отметил Путин.Он указал, что применение подобного оружия ВСУ не в состоянии повлиять на ход боевых действий."Ещё раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", - отметил президент России.В ответ на украинскую атаку ВС РФ и нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске, отметил Путин. Удар наносился баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник".Судьба оборонно-промышленного комплекса - "Южмаша" - и сегодня вызывает споры.Существует ли "Южмаш"?Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка."Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует. До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли "Южмаш"?" - отметила Захарова в 00:15 24 ноября в своём телеграм-канале.При этом ранее один из телеграм-каналов, которые ведут украинские военные, ранее принимавшие участие в боях в ходе СВО, сообщил, что удар "Орешником" нанёс фатальный урон "Южмашу"."Американские товарищи на профильных закрытых форумах североамериканских милитаристов пишут что в Южмаш пришло на скорости 3500 м/с восемь кинетических боеприпасов с массой от 350 до 500 кг каждый. Строения, бункера - всему п***а (конец — Ред.). Дело даже не в том, какой там эквивалент энерговыделения в ТНТ (несколько тонн!), а в векторе. Эта х***я (ракета — Ред.) практически не сбиваема в современных реалиях. Нужно о***ард (очень много — Ред.) THAAD и пусковых с SM-3 - но тут в дело вступает экономика <...>Фактически - первое применение нового класса вооружений. Дальше что? Вольфрамовые ломы из космоса?" - писали украинские военные.Примечательно, что заявление Подоляка раскритиковали и на Украине."Подоляк: "Нет никаких "Орешников" в России<...> Это классическое оружие - межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России". Ну понятно, нет никаких "Орешников", сказал Миша, попивая кофе в Ялте. Но главное вкрутить самый главный нарратив… Он добавил, что использование такого оружия "точно обнуляет возможности о чем-либо договориться с РФ", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил, что Украина будет повышать ставки и провоцировать Россию."Наш источник сообщает, что на Банковой все понимают необходимости повышать ставки в игре, так как на "земле" на фронте ВСУ массово теряют позиции, солдаты разочарованы, мотивации ноль, что может обернуться и так полневшим поражением/обвалом фронта, когда последствия невозможно будет просчитать, но риски масштабные. Все источники уверены, что Киев будет провоцировать Кремль, так как при таком сценарии у них есть минимальный шанс втянуть в игру новых игроков, что может предотвратить капитуляцию. Наблюдаем… но одно ясно, на фронте полный п**ц (полное фиаско — Ред.)", - отмечалось в публикации канала 24 ноября.Тем временем на фронте продолжаются ожесточённые бои.О происходящем в зоне боевых действий — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет".

https://ukraina.ru/20241123/1059158974.html

https://ukraina.ru/20241123/1059156487.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, мария захарова, украина, михаил подоляк, россия, сша, южмаш, вооруженные силы украины, мид, f-16