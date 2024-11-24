https://ukraina.ru/20241124/1059161485.html

Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации

Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации - 24.11.2024 Украина.ру

Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру прокомментировала ситуацию в Абхазии, Грузии и на Ближнем Востоке, а также назвала сроки снижения... Украина.ру, 24.11.2024

2024-11-24T10:29

2024-11-24T10:29

2024-11-24T10:29

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грузия

израиль

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Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру прокомментировала ситуацию в Абхазии, Грузии и на Ближнем Востоке, а также назвала сроки снижения турбулентных процессов, ведущих к усилению военной эскалации конфликта. 00:21 - О ситуации в Абхазии; 04:46 - О судьбе нового грузинского парламента; 07:44 - О смуте на постсоветском пространстве; 09:50 - О сроках преодоления мировых кризисов; 13:20: О выдаче МУС ордеров на арест первых лиц Израиля; 15:02 - Об отношениях между Трампом и Нетаньяху; 17:12 - Дональд Трамп и его модель ведения политики.ТГ- канал Каринэ Геворгян: https://t.me/s/gevorgyankarine Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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