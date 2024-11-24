Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации - 24.11.2024 Украина.ру
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Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации
Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации - 24.11.2024 Украина.ру
Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации
Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру прокомментировала ситуацию в Абхазии, Грузии и на Ближнем Востоке, а также назвала сроки снижения... Украина.ру, 24.11.2024
2024-11-24T10:29
2024-11-24T10:29
абхазия
грузия
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд (мус)
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Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру прокомментировала ситуацию в Абхазии, Грузии и на Ближнем Востоке, а также назвала сроки снижения турбулентных процессов, ведущих к усилению военной эскалации конфликта. 00:21 - О ситуации в Абхазии; 04:46 - О судьбе нового грузинского парламента; 07:44 - О смуте на постсоветском пространстве; 09:50 - О сроках преодоления мировых кризисов; 13:20: О выдаче МУС ордеров на арест первых лиц Израиля; 15:02 - Об отношениях между Трампом и Нетаньяху; 17:12 - Дональд Трамп и его модель ведения политики.ТГ- канал Каринэ Геворгян: https://t.me/s/gevorgyankarine Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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абхазия, грузия, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), ес, видео, atacms, курская область, кто, сво, "орешник", постсоветское пространство, бывший ссср, россия, эксперты, видео
Абхазия, Грузия, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), ЕС, Видео, ATACMS, Курская область, КТО, СВО, "Орешник", постсоветское пространство, бывший СССР, Россия, эксперты

Кто толкнул мир в хаос и когда наступит определённость? Геворгян назвала сроки и факторы для стабилизации

10:29 24.11.2024
 
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Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру прокомментировала ситуацию в Абхазии, Грузии и на Ближнем Востоке, а также назвала сроки снижения турбулентных процессов, ведущих к усилению военной эскалации конфликта.
00:21 - О ситуации в Абхазии;
04:46 - О судьбе нового грузинского парламента;
07:44 - О смуте на постсоветском пространстве;
09:50 - О сроках преодоления мировых кризисов;
13:20: О выдаче МУС ордеров на арест первых лиц Израиля;
15:02 - Об отношениях между Трампом и Нетаньяху;
17:12 - Дональд Трамп и его модель ведения политики.
ТГ- канал Каринэ Геворгян: https://t.me/s/gevorgyankarine
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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АбхазияГрузияИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд (МУС)ЕСВидеоATACMSКурская областьКТОСВО"Орешник"постсоветское пространствобывший СССРРоссияэксперты
 
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