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Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый
Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый - 24.11.2024 Украина.ру
Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый
Точка невозврата для украинской армии пройдена, и новыми пехотными частями ничего изменить не удастся. Та же участь ждет и дальнобойные ракеты, которыми ВСУ бьют вглубь России: они не способны изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление ВС РФ
2024-11-24T11:25
2024-11-24T11:25
2024-11-24T11:23
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Он отметил, что несмотря на потери среди опытного состава, ВСУ остаются сильной армией, потому что боевой опыт заменяет годы тренировок.По его словам, ситуация с дальнобойными ракетами, которыми ВСУ бьют вглубь России — та же."Момент, который позволил бы с их помощью изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление, например, на Покровск, давно упущен. Мы научились рассредоточивать свои вооруженные силы, разрушение одного узла не приводит к большим проблемам. Единственная версия использования этих ракет — это устрашение мирного населения", — объяснил свои слова Скоробогатый.На днях Минобороны Франции сообщило, что подготовило 2300 украинских военнослужащих из состава 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html
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новости, россия, сша, европа, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, детали
Новости, Россия, США, Европа, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, детали
Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый
Точка невозврата для украинской армии пройдена, и новыми пехотными частями ничего изменить не удастся. Та же участь ждет и дальнобойные ракеты, которыми ВСУ бьют вглубь России: они не способны изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление ВС РФ