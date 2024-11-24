https://ukraina.ru/20241124/1059132104.html

Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый

Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый - 24.11.2024 Украина.ру

Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый

Точка невозврата для украинской армии пройдена, и новыми пехотными частями ничего изменить не удастся. Та же участь ждет и дальнобойные ракеты, которыми ВСУ бьют вглубь России: они не способны изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление ВС РФ

2024-11-24T11:25

2024-11-24T11:25

2024-11-24T11:23

новости

россия

сша

европа

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

минобороны

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058661_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_7219771ebfd017fec6a445f9459a93a3.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Он отметил, что несмотря на потери среди опытного состава, ВСУ остаются сильной армией, потому что боевой опыт заменяет годы тренировок.По его словам, ситуация с дальнобойными ракетами, которыми ВСУ бьют вглубь России — та же."Момент, который позволил бы с их помощью изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление, например, на Покровск, давно упущен. Мы научились рассредоточивать свои вооруженные силы, разрушение одного узла не приводит к большим проблемам. Единственная версия использования этих ракет — это устрашение мирного населения", — объяснил свои слова Скоробогатый.На днях Минобороны Франции сообщило, что подготовило 2300 украинских военнослужащих из состава 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ

https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, европа, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, детали