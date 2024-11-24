Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый - 24.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241124/1059132104.html
Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый
Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый - 24.11.2024 Украина.ру
Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый
Точка невозврата для украинской армии пройдена, и новыми пехотными частями ничего изменить не удастся. Та же участь ждет и дальнобойные ракеты, которыми ВСУ бьют вглубь России: они не способны изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление ВС РФ
2024-11-24T11:25
2024-11-24T11:23
новости
россия
сша
европа
джо байден
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058661_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_7219771ebfd017fec6a445f9459a93a3.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.Он отметил, что несмотря на потери среди опытного состава, ВСУ остаются сильной армией, потому что боевой опыт заменяет годы тренировок.По его словам, ситуация с дальнобойными ракетами, которыми ВСУ бьют вглубь России — та же."Момент, который позволил бы с их помощью изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление, например, на Покровск, давно упущен. Мы научились рассредоточивать свои вооруженные силы, разрушение одного узла не приводит к большим проблемам. Единственная версия использования этих ракет — это устрашение мирного населения", — объяснил свои слова Скоробогатый.На днях Минобороны Франции сообщило, что подготовило 2300 украинских военнослужащих из состава 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html
россия
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058661_149:0:1852:1277_1920x0_80_0_0_6b2fae78ad7355a50911a2dd3b7ed8da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, европа, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, детали
Новости, Россия, США, Европа, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, детали

Натренированные в Европе части ВСУ смогут только "заткнуть дыры" на фронте — Скоробогатый

11:25 24.11.2024
 
Командование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
Точка невозврата для украинской армии пройдена, и новыми пехотными частями ничего изменить не удастся. Та же участь ждет и дальнобойные ракеты, которыми ВСУ бьют вглубь России: они не способны изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление ВС РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый.
Он отметил, что несмотря на потери среди опытного состава, ВСУ остаются сильной армией, потому что боевой опыт заменяет годы тренировок.
"И все же новые части, которые приходят из Европы, ценны тем, что они слажены, профессиональны, не разбегаются. Это тот ресурс, которым можно заткнуть дыру на фронте. Но точка невозврата для украинской армии пройдена, и новыми пехотными частями ничего изменить не удастся", — считает Скоробогатый.
По его словам, ситуация с дальнобойными ракетами, которыми ВСУ бьют вглубь России — та же.
"Момент, который позволил бы с их помощью изменить ситуацию на каком-то участке фронта, нарушив логистику, чтобы остановить наступление, например, на Покровск, давно упущен. Мы научились рассредоточивать свои вооруженные силы, разрушение одного узла не приводит к большим проблемам. Единственная версия использования этих ракет — это устрашение мирного населения", — объяснил свои слова Скоробогатый.
На днях Минобороны Франции сообщило, что подготовило 2300 украинских военнослужащих из состава 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская".
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
21 ноября, 14:05
Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?Франция продолжает втягиваться в боевые действия на Украине. В этой стране завершается подготовка 2,3 тыс. украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать поставляемые США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров для нанесения ударов по территории России.
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
 
НовостиРоссияСШАЕвропаДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинобороныдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики
13:48"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
13:33"Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя
13:12Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США
13:05Вокруг Булгакова": Legio XII Fulminata
13:00"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
12:56"Расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны и ценности жизней простых граждан
12:40ОПГизация всей страны: как киевская власть "реформировала" госслужбу
12:20"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый
12:15Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать
12:15Запад накапливает козырей в виде Курска и дальнобойных ракет, но у России два туза в рукаве — политолог
12:10Кнутов рассказал, почему "Орешник" уникален и в каком году у Запада появятся подобные системы
12:05Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать
12:00Евсеев объяснил, как долго освобождать Курскую область и какие планы у ВСУ на Брянск
11:56Западная Украина за минувшую неделю: Экономические проблемы Львова и сопротивление мобилизации на Волыни
11:55Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный
11:50Ищенко рассказал, почему Трамп не осмелится отменить решение бить вглубь России
11:45Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт
11:41Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена
11:40Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров
Лента новостейМолния