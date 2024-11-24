Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный - 24.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241124/1059116901.html
Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный
Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный - 24.11.2024 Украина.ру
Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный
Есть надежда, что в зоне СВО появится не только "Коксан" — самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Хотелось бы, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25
2024-11-24T11:55
2024-11-24T11:55
новости
россия
украина
кндр
дональд трамп
вооруженные силы украины
дроны
бпла
рэб
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049581380_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_e5b04469c2c67cac201ed743a018c3b2.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он рассказал, что у ВСУ появились новые дроны с искусственным интеллектом, которые обходят РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы) России и могут летать роями.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что “и Россия, и Украина идут сейчас ноздря в ноздрю”.“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаНа этой неделе украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
https://ukraina.ru/20241120/1059054622.html
россия
украина
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049581380_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3e0c974758b1187363eb3c8e99481de3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, кндр, дональд трамп, вооруженные силы украины, дроны, бпла, рэб, детали
Новости, Россия, Украина, КНДР, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, РЭБ, детали

Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный

11:55 24.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИспытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове
Испытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
Есть надежда, что в зоне СВО появится не только "Коксан" — самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Хотелось бы, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он рассказал, что у ВСУ появились новые дроны с искусственным интеллектом, которые обходят РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы) России и могут летать роями.
“Да, у нас тоже есть дроны с оптоволоконным кабелем, но мы пока проигрываем эту эскалацию. Я надеюсь, что в зоне СВО появится не только "Коксан" — самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Мне бы хотелось, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25. Южнокорейская разведка утверждает, что у КНДР всего 30 штук "двадцатьпятых". Если это правда, пусть они одну установку у себя оставят, а остальные привезут к нам”, — поделился своими рассуждениями Подлесный.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что “и Россия, и Украина идут сейчас ноздря в ноздрю”.
“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.
Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.
“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.
Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колода
На этой неделе украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%.
"Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
20 ноября, 10:08
"Все просто рубят бабки в быструю": выяснилось, сколько украинского в украинских дронах Слухи о развитии производства дронов на Украине оказались сильно преувеличенными. Об этом 20 ноября сообщает телеграм-канал "Легитимный".
Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
 
НовостиРоссияУкраинаКНДРДональд ТрампВооруженные силы УкраиныдроныБПЛАРЭБдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Украинцы так ничего и не поняли. Военкор Стешин о ядерной войне из-за майонезной фабрики
13:48"Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет": жительница курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
13:33"Пушкин вечен, а вы нет!" И опасная звезда на Крещатике или Как украинцы уничтожают сами себя
13:12Песков: Москва ответила "Орешником" на "жажду мести внутриполитической и оголтелости" США
13:05Вокруг Булгакова": Legio XII Fulminata
13:00"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
12:56"Расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны и ценности жизней простых граждан
12:40ОПГизация всей страны: как киевская власть "реформировала" госслужбу
12:20"Если бы ВС РФ ввела 100 тысяч свежих бойцов, то фронт был бы прорван в глубину" — Скоробогатый
12:15Кнутов: у России не было цели превратить Украину в песок, она лишь показала, что может это сделать
12:15Запад накапливает козырей в виде Курска и дальнобойных ракет, но у России два туза в рукаве — политолог
12:10Кнутов рассказал, почему "Орешник" уникален и в каком году у Запада появятся подобные системы
12:05Дмитрий Дробницкий: В США больше нет власти, а если "Орешник" ударит по Берлину, Трампу будет наплевать
12:00Евсеев объяснил, как долго освобождать Курскую область и какие планы у ВСУ на Брянск
11:56Западная Украина за минувшую неделю: Экономические проблемы Львова и сопротивление мобилизации на Волыни
11:55Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный
11:50Ищенко рассказал, почему Трамп не осмелится отменить решение бить вглубь России
11:45Зеленский копирует Гитлера, пытаясь удержать Кураховский карман — эксперт
11:41Песков: Путин вынужден отвечать на безрассудную эскалацию уходящей администрации Байдена
11:40Политолог ответил, на что Россия может обменять Курскую область, если дело дойдет до переговоров
Лента новостейМолния