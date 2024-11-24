https://ukraina.ru/20241124/1059116901.html

Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный

Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный - 24.11.2024 Украина.ру

Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный

Есть надежда, что в зоне СВО появится не только "Коксан" — самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Хотелось бы, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25

2024-11-24T11:55

2024-11-24T11:55

2024-11-24T11:55

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он рассказал, что у ВСУ появились новые дроны с искусственным интеллектом, которые обходят РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы) России и могут летать роями.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что “и Россия, и Украина идут сейчас ноздря в ноздрю”.“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаНа этой неделе украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину

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новости, россия, украина, кндр, дональд трамп, вооруженные силы украины, дроны, бпла, рэб, детали