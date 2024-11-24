https://ukraina.ru/20241124/1059116901.html
Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный
Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный - 24.11.2024 Украина.ру
Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный
Есть надежда, что в зоне СВО появится не только "Коксан" — самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Хотелось бы, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25
2024-11-24T11:55
2024-11-24T11:55
2024-11-24T11:55
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он рассказал, что у ВСУ появились новые дроны с искусственным интеллектом, которые обходят РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы) России и могут летать роями.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что “и Россия, и Украина идут сейчас ноздря в ноздрю”.“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.Подробнее об этом — в интервью Дмитрий Стешин: Когда Россия отыщет 250 тысяч дробовиков, фронт ВСУ рухнет как гнилая колодаНа этой неделе украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%."Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.Полный текст интервью — Геннадий Подлесный: У России появился идеальный шанс вручить Трампу обездвиженную и обесточенную Украину
https://ukraina.ru/20241120/1059054622.html
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новости, россия, украина, кндр, дональд трамп, вооруженные силы украины, дроны, бпла, рэб, детали
Новости, Россия, Украина, КНДР, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, РЭБ, детали
Пока Россия проигрывает Украине по дронам, но Северная Корея за спиной может помочь — Подлесный
Есть надежда, что в зоне СВО появится не только "Коксан" — самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Хотелось бы, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он рассказал, что у ВСУ
появились новые дроны с искусственным интеллектом, которые обходят РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы) России
и могут летать роями.
“Да, у нас тоже есть дроны с оптоволоконным кабелем, но мы пока проигрываем эту эскалацию. Я надеюсь, что в зоне СВО появится не только "Коксан" — самая дальнобойная в мире самоходная гаубица. Мне бы хотелось, чтобы северокорейцы привезли с собой РСЗО KN-09, KN-23 и KN-25. Южнокорейская разведка утверждает, что у КНДР всего 30 штук "двадцатьпятых". Если это правда, пусть они одну установку у себя оставят, а остальные привезут к нам”, — поделился своими рассуждениями Подлесный.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин заявил, что “и Россия, и Украина
идут сейчас ноздря в ноздрю”.
“Мне приходится грустно шутить, что мы сейчас соревнуемся в том, кто больше закупит у Китая запчастей для беспилотной авиации. У нас пока не локализовано их производство, хотя есть интересные разработки, которые на фронт штабелями в 200 штук привозят. Только собирай и запускай”, — рассказал Стешин.
Корреспондент также заметил, что на данный момент дробовик — это бескомпромиссное средство борьбы с дронами.
“Если ты умеешь стрелять по движущейся цели, если ты вовремя его услышал, если у тебя есть детектор (украинский дрон перед атакой меняет частоты), у тебя есть все шансы его сбить”, — объяснил свои слова Стешин.
На этой неделе украинский Телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что дроны ВСУ состоят на 80% из китайской электроники и комплектующих, на 19% из западных, а доля украинского в них составляет лишь 1%.
"Фактически украинских дронов не существует. Мы покупаем все у всех, а сами потом склеиваем это "у себя в гараже". Мы уязвимы от всех. Плюс мы покупаем это за "валюту", которую нам дают в кредит, но наша экономика от этого получает "крошки", — написал Телеграм-канал.