Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ - 15.02.2024 Украина.ру
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Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ - 15.02.2024 Украина.ру
Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
Технологический тупик, в который зашли стороны, значительно стопорит СВО. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами", но у ВСУ есть StormShadow и SCALP. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-15T03:10
2024-02-15T03:10
новости
вс рф
бпла
дроны
катер
ракеты
"кинжал"
"калибр"
storm shadow
белгород
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Нужно признать, что сегодня произошло и технологическое выравнивание сил противников. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами". Но у ВСУ есть дальнобойные ракеты StormShadow и SCALP, рассказал обозреватель.Когда в чем-то российское вооружение получает преимущество, в ответ враг сразу ищет в ответ другое преимущество. Этот технологический тупик также значительно стопорит СВО, добавил эксперт.На стратегическом уровне остро стоит вопрос о том, когда же ВСУ перестанут бить по Белгороду. Если ВС РФ отодвинут противника на 500 км, то у него появятся ракеты на 600. Таким образов война порождает новые технологические задачи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240212/1053252319.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, бпла, дроны, катер, ракеты, "кинжал", "калибр", storm shadow , белгород, черное море, сво
Новости, ВС РФ, БПЛА, дроны, катер, ракеты, "Кинжал", "Калибр", Storm Shadow , Белгород, Черное море, СВО

Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ

03:10 15.02.2024
 
© YouTube / Діяукраинский БПЛА Shark
украинский БПЛА Shark - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© YouTube / Дія
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Технологический тупик, в который зашли стороны, значительно стопорит СВО. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами", но у ВСУ есть StormShadow и SCALP. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Нужно признать, что сегодня произошло и технологическое выравнивание сил противников. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами". Но у ВСУ есть дальнобойные ракеты StormShadow и SCALP, рассказал обозреватель.
Когда в чем-то российское вооружение получает преимущество, в ответ враг сразу ищет в ответ другое преимущество. Этот технологический тупик также значительно стопорит СВО, добавил эксперт.
"ВСУ иногда запускают по 40 штук дронов за сутки. Мы сейчас чешем репу, чтобы понять, что с этим делать. А безэпипажные катера? Надо говорить прямо, что противник сковывает действия Черноморского флота, который должен суетиться и не подпускать к кораблям эти морские дроны", - подчеркнул Баранец.
На стратегическом уровне остро стоит вопрос о том, когда же ВСУ перестанут бить по Белгороду. Если ВС РФ отодвинут противника на 500 км, то у него появятся ракеты на 600. Таким образов война порождает новые технологические задачи, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Голубовский интервью
12 февраля, 17:31
Дмитрий Голубовский: Россия показала силу мировому "пахану", поэтому нового "Минска" с Украиной не будетЗаключение новых Минских соглашений невозможно. Возможны только те договорённости с Западом, которые основаны на силе, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
 
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