https://ukraina.ru/20240215/1053301322.html

Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ

Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ - 15.02.2024 Украина.ру

Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ

Технологический тупик, в который зашли стороны, значительно стопорит СВО. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами", но у ВСУ есть StormShadow и SCALP. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-15T03:10

2024-02-15T03:10

2024-02-15T03:10

новости

вс рф

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"кинжал"

"калибр"

storm shadow

белгород

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Нужно признать, что сегодня произошло и технологическое выравнивание сил противников. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами". Но у ВСУ есть дальнобойные ракеты StormShadow и SCALP, рассказал обозреватель.Когда в чем-то российское вооружение получает преимущество, в ответ враг сразу ищет в ответ другое преимущество. Этот технологический тупик также значительно стопорит СВО, добавил эксперт.На стратегическом уровне остро стоит вопрос о том, когда же ВСУ перестанут бить по Белгороду. Если ВС РФ отодвинут противника на 500 км, то у него появятся ракеты на 600. Таким образов война порождает новые технологические задачи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240212/1053252319.html

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новости, вс рф, бпла, дроны, катер, ракеты, "кинжал", "калибр", storm shadow , белгород, черное море, сво