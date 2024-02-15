https://ukraina.ru/20240215/1053301322.html
Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ - 15.02.2024 Украина.ру
Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
Технологический тупик, в который зашли стороны, значительно стопорит СВО. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами", но у ВСУ есть StormShadow и SCALP. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-15T03:10
2024-02-15T03:10
2024-02-15T03:10
новости
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бпла
дроны
катер
ракеты
"кинжал"
"калибр"
storm shadow
белгород
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Нужно признать, что сегодня произошло и технологическое выравнивание сил противников. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами". Но у ВСУ есть дальнобойные ракеты StormShadow и SCALP, рассказал обозреватель.Когда в чем-то российское вооружение получает преимущество, в ответ враг сразу ищет в ответ другое преимущество. Этот технологический тупик также значительно стопорит СВО, добавил эксперт.На стратегическом уровне остро стоит вопрос о том, когда же ВСУ перестанут бить по Белгороду. Если ВС РФ отодвинут противника на 500 км, то у него появятся ракеты на 600. Таким образов война порождает новые технологические задачи, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240212/1053252319.html
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новости, вс рф, бпла, дроны, катер, ракеты, "кинжал", "калибр", storm shadow , белгород, черное море, сво
Новости, ВС РФ, БПЛА, дроны, катер, ракеты, "Кинжал", "Калибр", Storm Shadow , Белгород, Черное море, СВО
Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
Технологический тупик, в который зашли стороны, значительно стопорит СВО. Это феноменальное явление на поле боя. Россия гордится нашими "Кинжалами" и "Калибрами", но у ВСУ есть StormShadow и SCALP. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец