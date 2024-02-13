https://ukraina.ru/20240213/1053247377.html

Полковник Виктор Баранец: Если Россия не "припудрит" новые "Авдеевки", ВСУ в мае нанесут ей новый удар

Полковник Виктор Баранец: Если Россия не "припудрит" новые "Авдеевки", ВСУ в мае нанесут ей новый удар - 13.02.2024 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Если Россия не "припудрит" новые "Авдеевки", ВСУ в мае нанесут ей новый удар

Было бы глупо и даже преступно ждать, пока противник соберет все войска, хорошо вооружится и начнет новое наступление. Нам надо сыграть на опережение и отбить охоту у ВСУ куда-то наступать.

2024-02-13T04:00

2024-02-13T04:00

2024-02-13T04:00

интервью

всу

россия

украина

авдеевка

александр сырский

авиабомбы

беспилотники

рэб

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Мы же помним Курскую дугу, когда мы загнали фашистские войска в шок, потому что они не ожидали нашего внезапного удара. Что-то подобное наше командование наверняка готовит. Мы покажем, что от перемены командующих ВСУ исход противостояния не поменяется, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор БаранецОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее новое украинское командование заявило, что в бои за Авдеевку с их стороны вступили в бой свежие резервы. Речь идет о 3-ей штурмовой бригаде, которая считается одним из элитных подразделений. Более того, в СМИ был опубликован план деблокирующего удара противника для спасения городского гарнизона, схожий с тем, что Манштейн пытался сделать для вывода из окружения группировки Паулюса под Сталинградом.- Виктор Николаевич, все эти сообщения кажутся абсурдом. Неужели противник действительно собирается воевать именно в таком режиме?- Давайте сначала разберемся, чем были вызваны серьезнейшие кадровые перестановки в военном руководстве киевского режима.Главная их цель – вывести ВСУ из стратегического тупика, о котором говорил Залужный. А для этого необходимо подготовить новое наступление новой команды. Поэтому сняли не только Залужного, но и начальника генштаба Сергея Шапталу.У обывателей возникает вопрос: чем именно Сырский отличается от Залужного? Если Залужный как военный профессионал позволял себе некую фронду в отношении планирования операций, мобилизации и поставок вооружений, то Сырский всегда демонстрировал фанатичную послушность Зеленскому. Потому он и стал любимчиком Зеленского.А теперь внимание. Зеленский публично обозначил главную задачу Сырского – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон. Сырский сейчас проводит инвентаризацию армии, которую он получил.Более того, как будто бы специально под смещение Залужного американцы откомандировали в Киев генерала Агуто, который, по словам Залужного, чуть ли не буквально "вис у него на руках". И сейчас он будет виснуть на руках у Сырского.Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед. И во главе нового "контрнаступа" будет Сырский со своим новым Генштабом.Да, один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку. Он подбросил туда свежие резервы. Можно сколько угодно говорить, что в Авдеевке мы топчемся два года, но теперь мы не только берем ее в клещи, но и распиливаем пополам. Сырский явно не хочет ее сдавать. А наши генералы говорят: "ну что ж, посмотрим".- Каким образом удержание Авдеевки поможет ВСУ подготовиться к новому наступлению? Учитывая, что удержание Артемовска успехам "контрнаступа" явно не помогло.- Это зависит от того, сумеют ли ВСУ удержать Авдеевку до мая. Если не сумеют, то еще на стадии подготовки к "контрнаступу 2.0" у Сырского с Зеленским может случиться облом.Пока Сырский пытается сделать только одно – набить окопы в Авдеевке новым пушечным мясом. Он понимает, что сдача Авдеевки откроет нам стратегический простор для продвижения на Славянск и Краматорск. Может быть, я нахальный человек. Но я считаю, что это наша стратегическая задача на 2024 год – выйти на административные границы ДНР и ЛНР.Ситуация на поле боя сейчас очень разная. Где-то противник атакует достаточно интенсивно. В сводке Минобороны сказано, что ВСУ на Купянском направлении провели 16 атак за сутки. Кроме того, враг тупо лезет на левый берег Днепра, где мы этот маленький плацдарм уже устелили полутораметровым слоем трупов. А мы наступаем под Авдеевкой.Фронт сейчас стоит. Невольно начинаешь вспоминать о Первой мировой, когда обе стороны постреливают друг в друга из окопов и забрасывают гранатами. Мы не видим глобальных прорывов ни с одной, ни с другой стороны. Может быть, Залужный был прав, когда сказал, что боевые действия зашли в тупик. Он хоть и враг, но ему не откажешь в логике и оценке событий. Сколько процентов ДНР сегодня под контролем ВС РФ? 60. Полностью ли взята под контроль ЛНР? 70-80. Да, мы взяли по хорошему куску от Херсонской и Запорожской областей. Но вы же видите, сколько у нас работы.Идем дальше. Как бы ни печально было мне это говорить, но сегодня произошло и технологическое выравнивание сил противников. Это феноменальное явление на поле боя. Мы гордимся нашими "Кинжалами" и "Калибрами". А у ВСУ есть StormShadow- и SCALP. Мы в чем-то имеем преимущество, но враг ищет другое преимущество. Этот технологический тупик тоже стопорит СВО.А рой беспилотников? ВСУ иногда запускают по 40 штук дронов за сутки. Мы сейчас чешем репу, чтобы понять, что с этим делать. А безэпипажные катера? Надо говорить прямо, что противник сковывает действия Черноморского флота, который должен суетиться и не подпускать к кораблям эти морские дроны.Более того, для дистанционных ударов противника исчезла не только тактическая, но и стратегическая глубина. Разве украинский БПЛА "Стриж" не долетал до стратегического аэродрома в Энгельсе? Их другие беспилотники уже рвутся в окрестностях Санкт-Петербурга. Какая уж тут глубина?А мы на стратегическом уровне поставили вопрос о том, когда же ВСУ перестанут бить по Белгороду. Ну отодвинем мы противника на 300 километров. А у него ракеты на 500. Отодвинем на 500, а у него появятся ракеты на 600. Война порождает новые технологические задачи.Некоторые лютые диванные стратегии любят поговорить, что надо выпахать всю территорию Украины на 300 километров. Но там же живые люди. Там дети, женщины и старики. Чуть ли не ядерное оружие предлагают использовать против Украины. На это мы не пойдем. Мы будем искать другое оружие.К чему я веду? Мне кажется, что в этом боевом столкновении победит та сторона, которая быстрее найдет противоядие против главных инструментов противника.Сейчас нам важно не прозевать еще одну тенденцию, от которой может зависеть исход СВО. Готовя Киев к новому контрнаступу, враг накачивает украинскую армию новыми видами оружия. Если мы это прозеваем, мы сами создадим себе новую головную боль.ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю по самые ноздри. Роются окопы, ставятся блиндажи. А мы это наблюдаем в бинокли, покуривая "Приму". А почему мы даем противнику укрепиться так же, как в Авдеевке. Хватит. Урок в Авдеевке мы получили серьезный. ВСУ в Авдеевке восемь лет окапывались. Туда заезжали экскаваторы и машины с жидким цементом, но мы ничего не делали, и теперь за это бездействие платим кровью наших солдат. Неужели авдеевский урок не пойдет нам впрок?Я не собираюсь сейчас учить Генштаб и Минобороны. Просто я как военный человек хочу поставить вопросы, которые возникают у меня в голове, когда я анализирую ситуацию.- Насчет оборонительных линий ВСУ. Эксперты говорят, что тут есть два глобальных решения проблемы. Либо сносить их (а с этим проблемы, потому что ВСУ нашу "линию Суровикина" тоже не снесли). Либо бить в стык Харьковской и Сумской областей, где их нет (но непонятно, есть ли у нас на это силы).- Сумская область и славный город Харьков будут потом. У нас очень много работы на юге. Зачем мы растопыренными пальцами попрем на Чернигов и Полтаву? Нам сначала надо закрепиться в тех областях, куда мы пришли. Донбасс, Запорожье, Херсон, а потом Николаев и Одесса. И вообще, смотреть куда-либо в бинокли можно только после выхода на границы ДНР и ЛНР.Меня вообще раздражают легкомысленные вопросы о том, когда мы будем брать Харьков. Извините, пожалуйста, но даже киевскому школьнику понятно, что Харьков – это могучая крепость. Зачем нам отправлять солдат на самоубийство, если можно решить с ним вопрос другими способами?Да, ВСУ зарываются. У нас есть ФАБы весом в 5 и даже в 9 тонн. Мы можем припудривать эти оборонительные позиции и сделать бессмысленным это закапывание украинской армии в землю. Мы их можем сровнять с землей уже сейчас. Почему это не делается, я не знаю.Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью нам придется платить за наше большое наступление. Следовательно, нам придется покопаться в этих редутах, которые еще при Залужном начали строить на этих пяти рубежах.- Может быть, у нас не хватает ФАБов, потому что они ушли на Авдеевку? Или у нас просто не хватает их носителей, потому что мы в основном переделывали самолеты под ракеты?- Я бы избегал говорить о дефиците ФАБов. У нас их достаточно. Более того, мы их модернизируем, чтобы не бросать это страшное оружие в пустые поля, которые даже мышам не повредят. Мы их модернизируем, чтобы точно бросать в цель. Самолеты мы тоже модернизируем.Если бы мы хотя бы полпроцента наших ФАБов бросили на Авдеевку, там была бы одна дымящаяся воронка. Мы их используем рационально, держа в уме, что у нас впереди еще много боев, где они нам будут нужнее. У нас впереди еще несколько Авдеевок.Мы же тоже не все козыри из рукава вытащили, размышляя о том, что ВСУ готовятся к новом "контрнаступу". Мы стахановскими темпами куем ракеты и новую технику. Мы до запредельных мощностей разогнали наш ОПК.Мне могут возразить: "Баранец, Украине помогают 50 стран. Как же мы можем ее одолеть". Но ведь Гитлеру тоже помогали десятки стран, а выиграли мы. Россия тоже не находится в стратегическом одиночестве. У нас есть Белоруссия, Иран, КНДР и могучий Китай. У северокорейской армии снарядов, может быть, больше, чем у российской.Но нам надо решить несколько серьезных проблем, о которых говорило даже российское руководство. Мы же провалились с беспилотниками и связью в начале СВО. Путин эти недостатки на коллегии Минобороны прямо назвал, и теперь мы пытаемся их локализовать.Сейчас мы вышли на такой уровень в производстве беспилотников, когда мы можем говорить о некоем балансе, несмотря на то, что Запад прет на Украину тысячи дронов. И там уже собираются строить турецкий завод по производству БПЛА. Тем не менее, мы своими коптерами можем адекватно реагировать на врага.Проблема момента – как найти противоядие. А это самое сложное. Военно-технический прогресс загнал в тупик лучшие конструкторские умы. Что делать с беспилотниками, которые гоняются не только за отдельным танком, но и за отдельным бойцом. Мы же не будем их дрынами сбивать, как это было на одном из видео. Это оружие становится все более опасным.Мы можем физически уничтожить дроны. Но ты же не станешь ракетой для самолета или вертолета сбивать маленький дрон, который несет под брюхом 3,5 килограмма тротила. Потому сейчас конструкторская мысль крутится вокруг того, чтобы дать каждому бойцу по дробовику, чтобы он шрапнелью или дробью стрелял по ним.Мы можем глушить эти беспилотники. Наш РЭБ хорошо выносит мозги этим БПЛА. Но противник тоже не дурак. Приехали специалисты, посмотрели на наши РЭБы и постепенно находят противоядие. Враг учится работать против нашей техники.Я не могу сказать, что если у нас будет больше беспилотников и больше средств РЭБ, то мы победим. Исход СВО – это многокомпонентный процесс. Главное, чтобы мы продолжили демилитаризацию Украины. Денацификация – тема отдельного разговора.- Каков наш глобальный план? Ждать мая, чтобы отражать контрнаступ? Или с нашей стороны возможны другие ходы?- Было бы глупо и даже преступно ждать, пока противник соберет все войска, хорошо вооружится и начнет новое наступление. Нам надо сыграть на опережение и отбить охоту у ВСУ куда-то наступать. Мы же помним Курскую дугу, когда мы загнали фашистские войска в шок, потому что они не ожидали нашего внезапного удара. Что-то подобное наше командование наверняка готовит. Мы покажем, что от перемены командующих ВСУ исход противостояния не поменяется.

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20240209/1053199537.html

https://ukraina.ru/20240209/1053177429.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, украина, авдеевка, александр сырский, авиабомбы, беспилотники, рэб