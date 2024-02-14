https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html

Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ

Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ - 14.02.2024 Украина.ру

Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ничего не изменит в украинской армии. Нацисты подвыбиты, а мобилизованные солдаты не заряжены на успех

2024-02-14T14:04

2024-02-14T14:04

2024-02-14T15:16

интервью

донбасс

россия

украина

переговоры

сво

всу

александр сырский

валерий залужный

запад

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Запад не доверяет украинцам сложные системы вооружений. Поэтому ждать чудес на фронте от ВСУ не приходится. Сталин показал пример, как России говорить с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский.— Игорь Владимирович, 12 февраля — годовщина принятия Минского комплекса мер. Как вы считаете, существовала ли альтернатива Минским договоренностям?— Да. Все, кто в 2014 году участвовал в военно-гражданском конфликте на Украине, говорили, что необходимо идти вперед. Потому что с киевским режимом договариваться бесполезно.Так получилось, что на Украине у власти были и есть люди, которые обманут в любом случае — начиная с Кучмы и Кравчука. Попытки усидеть на двух стульях (Россия и Запад) ни к чему хорошему никогда не приводили Киев. Из-за этого на протяжении существования современной Украины у нас с ними постоянно были проблемы, связанные с газом, нефтью, электричеством; политические сложности.Не стоило им верить и договариваться о чем-то. После того как Сырский проиграл битву за Дебальцево, мы могли двигаться вперед, идти на Киев. У армии Украины тогда не было сил сопротивляться.Владимир Владимирович [Путин] это признал, когда политики Европы к началу СВО заговорили о том, что Минский процесс был нужен для сдерживания России и укрепления украинской армии (ВСУ).— Как назначение Сырского главкомом ВСУ повлияет на развитии действий на фронте, учитывая планы ВСУ отбить Авдеевку и перейти в новый контрнаступ?[Сырский перебросил в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая считается самой сильной на Украине].— Во-первых, Сырский ничего изменить не может, потому что украинская армия давно находится под внешним управлением. Кроме того, у него родня в России. Он русский. Он бесправный среди украинских нацистов. Поэтому будет выполнять те команды, которые ему будут давать сверху.То, что часть американских изданий наехала на Залужного, говорит о том, что он за эти годы сформировался не только как военный, но и как политический деятель. На политическом поле Украины ему альтернативы не было, поэтому его убрали — погасили как мужика.Из всех политиков на Украине Залужный хотя бы на мужика похож. Сырский совсем не такой. И смешно смотрится иногда. Старается изобразить из себя важного. Старается быть нужным банде Зеленского и своим западным кураторам. Ходит в разгрузке с магазинами от нашего АК-12. И это всё порождает в нём жестокость по отношению к подчинённым.Например, если брать исторические аналогии, в Турции янычары в основном набирались из славян. Это были жестокие люди — настоящие воины, которые не могли претендовать ни на что иное, кроме наемного добровольческого легиона.Кроме того, положение на фронте будут менять не его решения, а поставки или непоставки западных вооружений на Украину. Запад не доверяет сложные системы украинцам. Передача ВСУ тех же Patriot, Storm Shadow, как докладывает наша разведка, проходит под полным контролем военных из стран НАТО. Управление ракетами находится в руках западных специалистов, а не украинцев.Также в 2022 году на линии фронта было много националистов. Сегодня националисты подвыбиты. Как правило, наступление ведут мобилизованные части ВСУ, которые не так идеологически заряжены как их яростные предшественники. Поэтому я бы не ждал каких-то чудес от украинской армии.— Есть ли смысл вообще говорить на тему переговоров или каких-то договоренностей с Западом, который готовится к войне с Россией?— Я слышал в адрес нашего президента критику со стороны отдельных экспертов по поводу того, что он все время говорит, что "надо договариваться". Так вот отвечу таким людям: необходимо знать нашу дипломатическую школу, которая учит, что всегда нужно говорить о мире.Сергей Лавров постоянно призывает садиться и договариваться. Я считаю, что это все политес, который необходимо соблюдать. Заметьте, и американцы тоже твердят о переговорах. Но Россия и США говорят о разных условиях мира.Надо уметь читать между строк. Владимир Владимирович часто говорит: Одесса — это русский город; Киев — это русский город. С нацизмом на Украине надо бороться. Вам это ни о чём не говорит? Мне лично — о многом.Приказы, которые сегодня идут по нашим Вооруженным Силам (ВС РФ); выстраивание экономической модели в России под военные нужды — все это говорит ровно о том, что мы идем вперед, пока это необходимо для денацификации и интересов России.Мы можем и должны договариваться [с Западом, Украиной] с позиции сильного. Так в свое время Сталин беседовал с Черчиллем и Рузвельтом о разделе мира, когда закончилась Великая Отечественная война. Я уверен, что позиция сильного у России не за горами.— Каков ваш прогноз будущего Луганска и Донецка? Как обезопасить и как экономически развить Донбасс?— Во-первых, как Денис Владимирович Пушилин говорит, противника будем отодвигать ровно до тех линий, пока не обезопасим конституционные границы ДНР. Если Запад будет поставлять ракеты на 250 км, мы будем оттеснять ВСУ на 300 км. Передадут снаряды на 600 км — отгоним на 700 км.Мы будем отодвигать врагов до тех пор, пока у них не пропадет желание бить по нашей территории. Думаю, в других новых субъектах Российской Федерации ровно такое же понимание.Донбасс, после того как будет полностью освобожден, станет регионом-донором для многих областей Российской Федерации. Там будет развиваться промышленность и сельское хозяйство. В 2023 году, даже с учетом войны, в ДНР собрали 1 миллион тонн зерна — такая благодатная почва.Напомню, что Донбасс — это не только территория ДНР. Это и Луганская Народная Республика, и часть Запорожской области. Регион всегда был процветающим. Там добывали уголь, плавили металл, вкладывали инвестиции — во времена Российской империи и в СССР.Донецк был еще и одним из центров советской науки. Вспомните, о техническом университете, научно-исследовательских институтах. Донецкие предприятия во времена СССР формировали советский Военно-промышленный комплекс.Я даже скажу больше. Россия помогает Донбассу, потому что там сейчас больно. Русская душа такова. Сердце там, где болит. Был плакат в двадцатые годы — "Сердце России в Донбассе". Это было связано с экономической и политической компонентой. И русской душой.Есть и другая сторона медали. Закончится война. Будем строить мирную жизнь. Если будет, не дай бог, плохо на Кузбассе, Дальнем Востоке или еще где-то что-то случится — там, где России больно, будут донбасские мужики. Они, не побоюсь громкого заявления, одни из самых стойких в России людей.Я за регион не переживаю. Если мы во время войны поливаем розы в Донецке и обрезаем их во время обстрелов, то представьте дух народа! Горы свернём.— Изменилось ли отношение к нашим солдатам в украинском плену с начала СВО?— Нас [когда Игорь Кимаковский попал в тюрьму на Украине, 2015–2019 года] содержали в достаточно жестких условиях. Но, когда началась СВО, произошли сильные изменения по отношению к пленным. Все стало гораздо хуже. Над нашими ребятами издевались, пытали. Вспомните, кадры украинских каналов в Tik-Tok и на YouTube, где нашим ребятам простреливали ноги, а иногда просто убивали. И подобное продолжается. Это необходимо учитывать в переговорах с противником, чтобы вытащить по максимуму наших ребят.— Какими наши военные и гражданские возвращаются из украинского плена? — Наш воин за это время укрепился. Например, у меня в телеграм-канале размещено интервью с медиком Скобарем из отряда "Союз" ОБТФ "Каскад". Это отряд, состоящий из видных спортсменов и тренеров Российского Союза Боевых Искусств.Так вот я попросил медика показать мне аптечку — с чем он едет на линию фронта. Он снимает пояс, показывает. И выкладывает гранату. Спрашиваю: а граната для чего? Отвечает: для самоподрыва — в плен я сдаваться не буду.Это говорит о том, что украинские военные настолько жестоки сегодня с нашими бойцами, что многие военные (и я в том числе) имеют при себе такую гранату. Мы понимаем, что попадание в плен — это издевательства и даже смерть.Проблема пленных была во все войны. Я считаю, что русский солдат достойно вынесет это. Не предаст своё Отечество.— Как вернувшимся из плена русским солдатам помогают восстановиться?— Ребята, вернувшиеся из плена, в основном уставшие. Не сломленные. Не потерянные. С ними работают психологи, врачи первые недели. Потом — дом, семья. Многие после отдыха просятся опять на фронт. Мстить, как говорят у нас, "за други своя"!Заметьте, что среди русских бойцов предателей нет (хотя украинцы и пытаются раздуть подобную тему). Наш солдат остается русским солдатом и в тюрьме, в плену.— Как работают с украинскими пленными?— Когда мы пленили гарнизон "Азовстали", наша общественность осудила нас за то, что мы начали "азовцев"* менять. Но мы же их меняли не на хлеб, не на золото — а на наших ребят.Для меня ценность одного нашего воина гораздо выше, чем стоимость ста ублюдков того же полка "Азов"*. Мы в любом случае будем идти вперед и пленить противника. И вернувшихся в строй нацистов найдет справедливое возмездие.Сегодня у нас находится больше украинских пленных, нежели у них. Не должно даже быть дискуссий в обществе — будем ли мы обменивать этих преступников на наших пацанов, которых обязательно надо вернуть домой. Наша задача — по максимуму своих вытащить. Также мы будем судить отпетых нацистов. И, кстати, многие из них приговорены на пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.*Националистический украинский батальон, внесен в РФ в перечень террористических и экстремистских группировок.

https://ukraina.ru/20200907/1028813675.html

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https://ukraina.ru/20240213/1053274917.html

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Анна Черкасова

интервью, донбасс, россия, украина, переговоры, сво, всу, александр сырский, валерий залужный, запад, военнопленные