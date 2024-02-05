https://ukraina.ru/20240205/1053098440.html

Дональд Трамп и развал НАТО

Дональд Трамп и развал НАТО - 05.02.2024 Украина.ру

Дональд Трамп и развал НАТО

Одна из заслуг Дональда Трампа состоит в том, что он вскрыл глубокий кризис, в котором находится НАТО. Произошло это ещё в 2016 году, когда он обратил внимание на малые расходы на оборону европейских партнёров

2024-02-05T16:36

2024-02-05T16:36

2024-02-05T16:36

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Сейчас он пошёл дальше: "если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь".Собственно, Трамп прав.Существование НАТО было оправдано до 1991 года – тогда это действительно была система обеспечения военно-политического единства Запада в противостоянии с социалистическим блоком. И даже неопределённость формулировок Североатлантического договора (он предполагает, что в случае ввязывания одной из стран в войну, остальные должны принять меры, которые считают нужными – например, никакие) не оставляла сомнений в том, что в случае чего Запад выступит единым фронтом.После развала советской системы НАТО подвисло. Равного противника не наблюдалось. Смысла в развитии военной сферы не было. Организация функционировала по инерции, потому что разбомбить маленькую Сербию – не её масштаб. В большинстве операций США НАТО в целом не привлекалась.Почему она сохранилась? Именно потому, что НАТО позволяла США сохранить контроль над собственными союзниками в Европе. Собственно, ЕС в своём нынешнем виде тоже выполняет такую функцию.Важный инструмент этого – бесконтрольное расширение НАТО и ЕС. Режимы восточноевропейских стран, якобы – равноправных членов этих организаций, имеют ряд встроенных особенностей.Во-первых, они все проамериканские. Тут есть и исторический аспект (та же Польша от Германии в своё время сильно пострадала, но ничего не забыла и ничего не поняла; в отношения со США забывать нечего – с высоты польской истории США просто не существуют), и политико-экономический (у соседних стран больше противоречий), и кадровый (США активнейшем образом готовили кадры для европейских стран – прямо и косвенно).Во-вторых, они почти все в той или иной степени – русофобские, что объясняется как историческим опытом, так и географическим положением.В-третьих, они ориентированы не на экономику, а на политику. Власти Германии вынуждены занимать более вменяемую политику, поскольку заботятся о рынках сбыта своей продукции и о получении соответствующих ресурсов. У Эстонии таких проблем нет.Самое интересное, что технологическое ядро ЕС понимает свою зависимость от американской политики, но сопротивляться по ряду причин не может. Собственно, в случае с НАТО сопротивляться никто и не думал, поскольку Европа попросту переложила проблему своей обороны (хотя о какой обороне можно было говорить в период безусловного доминирования США?) на США и тратить средства на невоенные задачи.А потом времена изменились.Не то, чтобы это произошло как-то неожиданно, но "Мюнхенская речь" Путина 10 февраля 2007 года не на ровном месте появилась. Просто вялая агрессия Запада начала встречать сопротивление России. Агрессия начала усиливаться пропорционально сопротивлению… Мысль о том, что происходит что-то не то в голову кажется никому не пришла. Процесс, кажется, был неуправляемым.Только этим можно объяснить абсурдную ситуацию, которая сложилась сейчас на фоне украинского кризиса.Казалось бы, непосредственная угроза со стороны России, которая угрожает НАТО так же, как угрожал СССР (НАТО рассматривает как угрозу любую страну, которая может оказать сопротивление) должна заставить блок сплотиться.В сфере финансово-экономической это действительно произошло – страны НАТО оказывают помощь Украине, не считаясь с собственными потерями. Однако в части военно-политической никакого единства не наблюдается.Глубину кризиса пытаются, например, авторы статьи "Германия готовится к десятилетиям конфронтации с Россией" в The New York Times от 3 февраля.В кои-то веки в Германии задумались о своей безопасности: "в условиях, когда на Америку нельзя положиться, когда Россия ведет себя агрессивно, а Китай — упрямо, когда конфликт на Украине зашёл в тупик, а конфликт в секторе Газа вызывает у общественности крайне негативные эмоции, немецкие чиновники начинают говорить о формировании нового, сложного и проблемного мира, что будет иметь серьёзные последствия для европейской и трансатлантической безопасности".Тут, кстати, можно было бы вспомнить историю весны 2022 года, когда Польша совершенно серьёзно собиралась вмешаться в конфликт, оккупировав западные области Украины, но была поставлена перед фактом, что союзники её в этом не поддержат – в смысле, соответствующие норма Североатлантического договора действовать не будут. Этот шаг Байдена, кстати, навредил единству НАТО больше, чем все предвыборные заявления Трампа…В Германии прямо говорят о том, "что может случиться с НАТО, если Дональд Трамп победит на выборах в Соединённых Штатах и получит второй шанс предпринять шаги, которые ему диктует его чутьё, то есть вывести свою страну из состава альянса".Мы, честно говоря, совершенно не уверены, что Трамп в своём заявлении имел в виду именно выход США из НАТО. Скорее наоборот, он хочет упрочнить НАТО путём сокращения автономии европейским партнёров и усиления управляющей функции США. При этом расходы (и финансовые, и технические) должны нести именно европейские страны.Нормальный план, казалось бы – что может пойти не так?А процесс (повторяем – неуправляемый) пошёл именно туда, куда должен был пойти. В Германии "нарастают сомнения в том, что Соединенные Штаты и дальше будут финансировать борьбу Украины. Между тем Германия — второй крупнейший спонсор Киева — согласилась удвоить свой вклад в этом году примерно до 8,5 миллиардов долларов".Как бы всё идёт по плану Трампа, но немного не в ту степь, потому что впрягшись в украинскую телегу (с квадратными колёсами – американцы не рассказали, а самим ума проверить не хватило) немцы внезапно обнаружили, что они в упряжке одни. Ну? то есть не совсем одни, но европейских партнёров можно не считать – платит за всё Германия. А США в упряжке нет – они не могут сложить слово "помощь" из первых букв слов "хаос на границе", "Украина" и "Израиль".Результат: "критики Шольца считают, что тот упускает историческую возможность возглавить процесс формирования общеевропейского оборонного потенциала, который будет в гораздо меньшей степени зависеть от американского военного и ядерного арсенала сдерживания".Шольц ничего не упускает, он не может просто – фигура не того калибра. Гораздо более харизматичный и динамичный Макрон тоже не достиг успеха со своей концепцией "стратегической автономии". Пока что НАТО спасает только это.Удивительно, но действия Трампа, направленные, в общем-то, на усиление НАТО, ведут к его развалу. Более того, раздувание украинского конфликта как угрозы, внезапно, не России, а Европе, предпринятое администрацией Байдена, удивительным образом тоже расшатывает НАТО и подталкивает Европу к большему суверенитету в военных вопросах. Т.е., к тому, чего хочет от Европы Путин… Задумавшись об оборонных вопросах, европейцы задумаются об вопросах экономических. А там и до необходимости разрешить украинских кризис политико-дипломатическим путём можно додуматься… Причём восточноевропейские государства из дискуссии естественным образом выпадают в силу их военно-экономической немощи. Даже Польша.Разумеется, кризис в НАТО совершенно не обязательно приведёт к распаду альянса, но это – один из возможных сценариев. Во всяком случае, естественный ход событий приведёт к тому, что НАТО будет без США и Германии. То есть его не будет.

https://ukraina.ru/20240205/1052966966.html

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эксклюзив, сша, ес, нато, германия, дональд трамп, джо байден