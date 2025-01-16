Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии - 16.01.2025 Украина.ру
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Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии
Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии - 16.01.2025 Украина.ру
Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии
Усиление поддержки Украины в 2025 году, в том числе в оборонном и технологическом секторах стало основной темой состоявшихся переговоров главы Минобороны Украины Рустема Умерова с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкном. Об этом сообщает Минобороны Украины.
2025-01-16T10:10
2025-01-16T10:10
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"Вместе с представителями разведки проинформировали эстонских партнеров о ситуации на фронте и ключевых потребностях наших сил обороны. Особый акцент сделан на необходимости усиления украинского ПВО, что является критическим из-за постоянных атак баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами, направленными на гражданскую и критическую инфраструктуру", - сказано в официальном сообщении по итогам состоявшихся 15 января переговоров министров.Министры постсоветских республик определили ключевые направления поддержки ВСУ. Среди них - финансирование оборонного производства, отмечено в сообщении по итогам встречи министров Украины и Эстонии."Маргус Цахкна подтвердил готовность Эстонии поддерживать Украину и согласился с идеей использования замороженных российских активов в качестве ресурса для укрепления нашей обороноспособности, - заявил Умеров. - Помимо оборонного сотрудничества обсудили перспективы углубления взаимодействия в сфере цифровых технологий".Накануне Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января
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новости, украина, эстония, латвия, рустем умеров, вооруженные силы украины, всу, минобороны украины, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, ес, украина-ес, военная помощь, пво
Новости, Украина, Эстония, Латвия, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны Украины, Прибалтика, бывший СССР, постсоветское пространство, ЕС, Украина-ЕС, военная помощь, ПВО

Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии

10:10 16.01.2025
 
глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна
глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна
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Усиление поддержки Украины в 2025 году, в том числе в оборонном и технологическом секторах стало основной темой состоявшихся переговоров главы Минобороны Украины Рустема Умерова с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкном. Об этом сообщает Минобороны Украины.
"Вместе с представителями разведки проинформировали эстонских партнеров о ситуации на фронте и ключевых потребностях наших сил обороны. Особый акцент сделан на необходимости усиления украинского ПВО, что является критическим из-за постоянных атак баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами, направленными на гражданскую и критическую инфраструктуру", - сказано в официальном сообщении по итогам состоявшихся 15 января переговоров министров.
Министры постсоветских республик определили ключевые направления поддержки ВСУ. Среди них - финансирование оборонного производства, отмечено в сообщении по итогам встречи министров Украины и Эстонии.
"Маргус Цахкна подтвердил готовность Эстонии поддерживать Украину и согласился с идеей использования замороженных российских активов в качестве ресурса для укрепления нашей обороноспособности, - заявил Умеров. - Помимо оборонного сотрудничества обсудили перспективы углубления взаимодействия в сфере цифровых технологий".
Накануне Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
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НовостиУкраинаЭстонияЛатвияРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВСУМинобороны УкраиныПрибалтикабывший СССРпостсоветское пространствоЕСУкраина-ЕСвоенная помощьПВО
 
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