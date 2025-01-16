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Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии
Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии - 16.01.2025 Украина.ру
Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии
Усиление поддержки Украины в 2025 году, в том числе в оборонном и технологическом секторах стало основной темой состоявшихся переговоров главы Минобороны Украины Рустема Умерова с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкном. Об этом сообщает Минобороны Украины.
2025-01-16T10:10
2025-01-16T10:10
2025-01-16T10:10
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"Вместе с представителями разведки проинформировали эстонских партнеров о ситуации на фронте и ключевых потребностях наших сил обороны. Особый акцент сделан на необходимости усиления украинского ПВО, что является критическим из-за постоянных атак баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами, направленными на гражданскую и критическую инфраструктуру", - сказано в официальном сообщении по итогам состоявшихся 15 января переговоров министров.Министры постсоветских республик определили ключевые направления поддержки ВСУ. Среди них - финансирование оборонного производства, отмечено в сообщении по итогам встречи министров Украины и Эстонии."Маргус Цахкна подтвердил готовность Эстонии поддерживать Украину и согласился с идеей использования замороженных российских активов в качестве ресурса для укрепления нашей обороноспособности, - заявил Умеров. - Помимо оборонного сотрудничества обсудили перспективы углубления взаимодействия в сфере цифровых технологий".Накануне Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января
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Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии
Усиление поддержки Украины в 2025 году, в том числе в оборонном и технологическом секторах стало основной темой состоявшихся переговоров главы Минобороны Украины Рустема Умерова с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкном. Об этом сообщает Минобороны Украины.
"Вместе с представителями разведки проинформировали эстонских партнеров о ситуации на фронте и ключевых потребностях наших сил обороны. Особый акцент сделан на необходимости усиления украинского ПВО, что является критическим из-за постоянных атак баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами, направленными на гражданскую и критическую инфраструктуру", - сказано в официальном сообщении по итогам состоявшихся 15 января переговоров министров.
Министры постсоветских республик определили ключевые направления поддержки ВСУ
. Среди них - финансирование оборонного производства, отмечено в сообщении по итогам встречи министров Украины и Эстонии.
"Маргус Цахкна подтвердил готовность Эстонии поддерживать Украину и согласился с идеей использования замороженных российских активов в качестве ресурса для укрепления нашей обороноспособности, - заявил Умеров. - Помимо оборонного сотрудничества обсудили перспективы углубления взаимодействия в сфере цифровых технологий".