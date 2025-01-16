Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о "столетнем партнерстве" - Guardian
08:45 16.01.2025 (обновлено: 09:23 16.01.2025)
Премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл с визитом на Украину. Об этом сообщает Guardian
"Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - говорится в материале.
Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.
Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о "столетнем партнерстве" для поддержки Киева со стороны Лондона.
Ранее издание Telegraph писало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.
Подробнее о "миротворцах" - в материале Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.