Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о "столетнем партнерстве" - Guardian - 16.01.2025 Украина.ру
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Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о "столетнем партнерстве" - Guardian
Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о "столетнем партнерстве" - Guardian - 16.01.2025 Украина.ру
Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о "столетнем партнерстве" - Guardian
Премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл с визитом на Украину. Об этом сообщает Guardian
2025-01-16T08:45
2025-01-16T09:23
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"Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - говорится в материале.По данным газеты, Лондон и Киев подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в сфере обороны.Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о "столетнем партнерстве" для поддержки Киева со стороны Лондона.Ранее издание Telegraph писало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.Подробнее о "миротворцах" - в материале Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, британия, лондон, владимир зеленский
Новости, Украина, Британия, Лондон, Владимир Зеленский

Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о "столетнем партнерстве" - Guardian

08:45 16.01.2025 (обновлено: 09:23 16.01.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Number 10
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© commons.wikimedia.org / Number 10
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Премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл с визитом на Украину. Об этом сообщает Guardian
"Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - говорится в материале.
По данным газеты, Лондон и Киев подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в сфере обороны.
Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.
Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о "столетнем партнерстве" для поддержки Киева со стороны Лондона.
Ранее издание Telegraph писало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после возможного окончания конфликта.
Подробнее о "миротворцах" - в материале Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.
 
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