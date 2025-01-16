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Вице-спикер парламента Словакии обвинил Зеленского в злоупотреблении транзитом российских энергоресурсов

Вице-спикер парламента Словакии обвинил Зеленского в злоупотреблении транзитом российских энергоресурсов - 16.01.2025 Украина.ру

Вице-спикер парламента Словакии обвинил Зеленского в злоупотреблении транзитом российских энергоресурсов

Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией, которая сложилась с транзитом российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, передает РИА Новости

2025-01-16T10:38

2025-01-16T10:38

2025-01-16T10:38

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"Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги", - сказал Данко.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. На прошлой неделе депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной Рады законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ.Подробнее о вероятных последствиях - в материале Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.

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новости, словакия, владимир зеленский, ирина геращенко, европа, россия, ростислав ищенко, верховная рада