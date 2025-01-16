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Вице-спикер парламента Словакии обвинил Зеленского в злоупотреблении транзитом российских энергоресурсов
Вице-спикер парламента Словакии обвинил Зеленского в злоупотреблении транзитом российских энергоресурсов - 16.01.2025 Украина.ру
Вице-спикер парламента Словакии обвинил Зеленского в злоупотреблении транзитом российских энергоресурсов
Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией, которая сложилась с транзитом российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, передает РИА Новости
2025-01-16T10:38
2025-01-16T10:38
2025-01-16T10:38
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владимир зеленский
ирина геращенко
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ростислав ищенко
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"Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги", - сказал Данко.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря 2024 года. На прошлой неделе депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной Рады законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ.Подробнее о вероятных последствиях - в материале Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.
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новости, словакия, владимир зеленский, ирина геращенко, европа, россия, ростислав ищенко, верховная рада
Новости, Словакия, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Европа, Россия, Ростислав Ищенко, Верховная Рада
Вице-спикер парламента Словакии обвинил Зеленского в злоупотреблении транзитом российских энергоресурсов
Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией, которая сложилась с транзитом российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, передает РИА Новости
"Дело касается не только газа, скоро мы увидим проблемы в связи с нефтью. И надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги", - сказал Данко.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу
по украинской территории истек 31 декабря 2024 года.
На прошлой неделе депутат украинского парламента Ирина Геращенко
сообщила, что партия "Европейская солидарность" зарегистрировала на сайте Верховной Рады
законопроект о полном запрете транзита нефти и газа из РФ
.