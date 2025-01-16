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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - 16.01.2025 Украина.ру
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
В ночь на четверг, 16 января, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Подробности произошедшего в своем телеграм-канале обнародовал губернатор региона Александр Гусев
2025-01-16T09:31
2025-01-16T09:31
2025-01-16T09:31
новости
воронежская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
скр
нефтебазы
атака
всу
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Он уточнил, что сначала тушение пожара усложнялось угрозой повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты, включая два пожарных поезда."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава региона.В прошлый раз ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 13 января. Тогда дежурные средства российской ПВО России уничтожили над регионом шесть вражеских БПЛА.В среду киевский режим атаковал Донецкую Народную Республику, в результате в Горловке погибло два местных жителя и еще человек получили ранения: СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, воронежская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, скр, нефтебазы, атака, всу
Новости, Воронежская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СКР, нефтебазы, атака, ВСУ
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
В ночь на четверг, 16 января, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Подробности произошедшего в своем телеграм-канале обнародовал губернатор региона Александр Гусев
"Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", - написал Гусев.
Он уточнил, что сначала тушение пожара усложнялось угрозой повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты, включая два пожарных поезда.
"Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава региона.
В прошлый раз ВСУ
атаковали Воронежскую область в ночь на 13 января. Тогда дежурные средства российской ПВО России
уничтожили над регионом шесть вражеских БПЛА.
В среду киевский режим атаковал Донецкую Народную Республику, в результате в Горловке погибло два местных жителя и еще человек получили ранения: СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ.