Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - 16.01.2025 Украина.ру
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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - 16.01.2025 Украина.ру
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
В ночь на четверг, 16 января, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Подробности произошедшего в своем телеграм-канале обнародовал губернатор региона Александр Гусев
2025-01-16T09:31
2025-01-16T09:31
новости
воронежская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
скр
нефтебазы
атака
всу
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Он уточнил, что сначала тушение пожара усложнялось угрозой повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты, включая два пожарных поезда."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава региона.В прошлый раз ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 13 января. Тогда дежурные средства российской ПВО России уничтожили над регионом шесть вражеских БПЛА.В среду киевский режим атаковал Донецкую Народную Республику, в результате в Горловке погибло два местных жителя и еще человек получили ранения: СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, воронежская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, скр, нефтебазы, атака, всу
Новости, Воронежская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СКР, нефтебазы, атака, ВСУ

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

09:31 16.01.2025
 
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
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В ночь на четверг, 16 января, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Подробности произошедшего в своем телеграм-канале обнародовал губернатор региона Александр Гусев
"Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", - написал Гусев.
Он уточнил, что сначала тушение пожара усложнялось угрозой повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты, включая два пожарных поезда.
"Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава региона.
В прошлый раз ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 13 января. Тогда дежурные средства российской ПВО России уничтожили над регионом шесть вражеских БПЛА.
В среду киевский режим атаковал Донецкую Народную Республику, в результате в Горловке погибло два местных жителя и еще человек получили ранения: СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ.
 
НовостиВоронежская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСКРнефтебазыатакаВСУ
 
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