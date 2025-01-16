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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - 16.01.2025 Украина.ру

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

В ночь на четверг, 16 января, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Подробности произошедшего в своем телеграм-канале обнародовал губернатор региона Александр Гусев

2025-01-16T09:31

2025-01-16T09:31

2025-01-16T09:31

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воронежская область

донецкая народная республика

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нефтебазы

атака

всу

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Он уточнил, что сначала тушение пожара усложнялось угрозой повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты, включая два пожарных поезда."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава региона.В прошлый раз ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 13 января. Тогда дежурные средства российской ПВО России уничтожили над регионом шесть вражеских БПЛА.В среду киевский режим атаковал Донецкую Народную Республику, в результате в Горловке погибло два местных жителя и еще человек получили ранения: СКР зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР в результате атак ВСУ.

воронежская область

донецкая народная республика

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новости, воронежская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, скр, нефтебазы, атака, всу