https://ukraina.ru/20250116/1060308810.html

Китай расширил санкции против предприятий ВПК США

Китай расширил санкции против предприятий ВПК США - 16.01.2025 Украина.ру

Китай расширил санкции против предприятий ВПК США

Продажи оружия на Тайвань стали поводом для расширения ограничительных мер Китая в отношении предприятий военно-промышленного комплекса США. Об этом сообщило Министерство торговли КНР.

2025-01-16T11:48

2025-01-16T11:48

2025-01-16T11:48

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Санкции официального Пекина применены к субъектам хозяйствования США с целью защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, сказано в официальном сообщении.В нём отмечено также, что китайский санкционный список расширен за счёт четырёх "неблагонадёжных организаций" США - Pacific Rim Defense Company, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc.Сообщение о расширении санкций размещено на сайте китайского министерства 15 января и вступило в силу с даты опубликования. До этого санкции КНР в отношении предприятий ВПК США расширялись 14 января с включением в санкционный список Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Anduril Industries; Maritime Tactical Systems.Предприятиям США из санкционного списка КНР запрещается заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем. Им также запрещено осуществлять новые инвестиции в Китае.Кроме того, санкции КНР налагают запрет на въезд руководящего состава подсанкционных американских предприятий в Китай. Старшим менеджерам этих компаний запрещено проживать и работать в КНР.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге 16 января, что санкции и давление Запада не могут остановить развитие и прогресс Китая. При этом дипломат подверг критике торговые и технологические ограничения США в отношении КНР как наносящие ущерб не только народу и предприятиям Китая, но также рыночные отношения и экономическую стабильность в глобальном масштабе.Накануне, 15 января кандидат на пост главы Госдепа США из команды Дональда Трампа назвал КНР главной угрозой для его страны в XXI веке. Марко Рубио также заявил в Сенате, что санкции могут быть предметом торга в переговорах с Россией."Коммунистическая партия Китая, которая управляет КНР, представляет собой самого мощного и опасного соперника, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. У Китая есть то, чего никогда не было у СССР - технологическое, промышленное и экономическое превосходство", - заявил Рубио.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января

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новости, китай, сша, тайвань, дональд трамп, впк, коммунистическая партия, кнр (китай), мид кнр, санкции, антироссийские санкции, калининградская торгово-промышленная палата, международные отношения, международная политика, торговля оружием