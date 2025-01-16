Китай расширил санкции против предприятий ВПК США
Фото: флаг КНР и США
Продажи оружия на Тайвань стали поводом для расширения ограничительных мер Китая в отношении предприятий военно-промышленного комплекса США. Об этом сообщило Министерство торговли КНР.
Санкции официального Пекина применены к субъектам хозяйствования США с целью защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, сказано в официальном сообщении.
В нём отмечено также, что китайский санкционный список расширен за счёт четырёх "неблагонадёжных организаций" США - Pacific Rim Defense Company, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc.
Сообщение о расширении санкций размещено на сайте китайского министерства 15 января и вступило в силу с даты опубликования. До этого санкции КНР в отношении предприятий ВПК США расширялись 14 января с включением в санкционный список Inter-Coastal Electronics, System Studies & Simulation, IronMountain Solutions, Applied Technologies Group, Axient, Anduril Industries; Maritime Tactical Systems.
Предприятиям США из санкционного списка КНР запрещается заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем. Им также запрещено осуществлять новые инвестиции в Китае.
Кроме того, санкции КНР налагают запрет на въезд руководящего состава подсанкционных американских предприятий в Китай. Старшим менеджерам этих компаний запрещено проживать и работать в КНР.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге 16 января, что санкции и давление Запада не могут остановить развитие и прогресс Китая. При этом дипломат подверг критике торговые и технологические ограничения США в отношении КНР как наносящие ущерб не только народу и предприятиям Китая, но также рыночные отношения и экономическую стабильность в глобальном масштабе.
Накануне, 15 января кандидат на пост главы Госдепа США из команды Дональда Трампа назвал КНР главной угрозой для его страны в XXI веке. Марко Рубио также заявил в Сенате, что санкции могут быть предметом торга в переговорах с Россией.
"Коммунистическая партия Китая, которая управляет КНР, представляет собой самого мощного и опасного соперника, с которым когда-либо сталкивались Соединенные Штаты. У Китая есть то, чего никогда не было у СССР - технологическое, промышленное и экономическое превосходство", - заявил Рубио.
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