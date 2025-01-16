https://ukraina.ru/20250116/1060287317.html

Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику

Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику - 16.01.2025 Украина.ру

Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику

Мы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику врага. Надеюсь, украинцы опомнятся и сметут свою власть, которая заставляет их умирать за чужие интересы. А если не опомнятся – они просто исчезнут, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)

2025-01-16T07:00

2025-01-16T07:00

2025-01-16T07:00

интервью

украина

запад

россия

вооруженные силы украины

нато

вкс

львов

красный лиман

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Виталий Викторович, долгое время линия фронта на Луганском направлении никак не двигалась, и на днях Минобороны официально сообщило об освобождении населенного пункта Терны. Что дает нам этот тактический успех не столько в плане продвижения к Красному Лиману, а с точки зрения осуществления неких ходов, которые мы ранее сделать не могли?- На Лиманском направлении фронт действительно долгое время находился в стагнации. В основном мы вели с ВСУ контрбатарейную борьбу.Дело в том, что основные свои усилия армия России сосредоточила на более значимом Покровском (Красноармейском) направлении, а здесь мы должны были не просто сдерживать противника, но и постоянно его беспокоить. Для этого мы постоянно работали артиллерией, ВКС, танковыми подразделениями и проводили штурмы.Мы же уже неоднократно говорили, что местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Перепады высот, леса, много больших и мелких речушек. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Тем не менее, сейчас наше продвижение началось.Сами Терны находятся в низине. Дальнейшее движение на запад в сторону самого Красного Лимана станет еще труднее для наших подразделений, потому что там будут сплошные многовековые леса, которые до войны киевский режим нещадно вырубал и вывозил на продажу. Тем не менее, наши штурмовики потихоньку будут двигаться. Фронт не остановится.- При каких условиях эта наша мина замедленного действия в виде Лиманского направления может взорваться?- Для этого нужно полностью освободить Часов Яр. Надеюсь, это произойдет через пару недель.Долгие месяцы за него шли упорные бои. С нашей стороны тут сражаются 200-я бригада добровольческого корпуса, 4-я бригада 3-го армейского корпуса, а также десантники. В частности, они заблокировали ВСУ в районе пионерского лагеря (с огнеупорного завода противника уже выбили). Мы также взяли под огневой контроль дорогу на Краматорск.Часов Яр – это господствующая высота. Когда мы возьмем город, мы будем видеть Краматорск как на ладони. А до Константиновки оттуда уже рукой подать. Мы возьмем всю эту Славянскую агломерацию под огневой контроль. Противник будет вынужден искать место, чтобы спрятаться.Еще для активизации боевых действий под Красным Лиманом будет важно Купянское направление, где мы разрезаем группировки ВСУ на несколько частей, а также освобождение Торецка (Дзержинска).Понятно, что враг будет контратаковать. Он не может просто так сдать эту территорию. Но Лиманское направление тоже посыплется как здание, которое не стоит на твердой земле. Украина не сможет помешать нам реализовать эти планы.- По поводу возможностей противника. Украина в скором времени будет применять новые немецкие самоходки "Боксер" с дальностью стрельбы в 70-90 километров и такие же как у нас дроны на оптоволокне. Как мы можем купировать эти угрозы?- Дроны на оптоволокне ВСУ уже применяют. Дальность их действия невелика (6-8 километров). Да и в принципе их применять сложно. Больше всего они подходят при организации засад на короткой дистанции. И какого-то массового налета дронов на оптоволокне на наши наступающие войска ожидать не стоит. Дело в том, что противнику надо стабилизировать фронт, чтобы сконцентрировать огонь и предпринимать сложные тактические ходы, а наше продвижение не останавливается.Что касается дальнобойных САУ, то я уже говорил, что контрбатарейная борьба в зоне СВО не стихает ни на минуту. Мы в этом отношении действуем ассиметричными методами. Наши "Ланцеты" подбивают вражескую артиллерию. Раньше его дальность действия была минимальной (20-25 километров), то сейчас он поражает цели на дистанции в 70 километров.Чтобы вражеские "Боксеры" стреляли на 70 километров и наносили существенный вред нашим подразделениям, Украине все равно придется подтаскивать их хотя бы на 30 километров к фронту. А это весьма щепетильная дистанция, которую могут преодолевать наши fpv-дроны.Будем работать.Кстати, всей этой технике еще нужно доехать до фронта, а тут мы тоже не сидим на месте. Перед нашей беседой ВКС РФ нанесли ракетно-дроновый удар по объектам военно-экономической инфраструктуры на всей территории Украины. Противник как всегда утверждает, что все сбито, но, например, удары по Кременчугу достигли своих целей.ПВО у противника еще более-менее работает в Киеве, хотя даже там для него все печально. У местных жителей от взрывов дрожат стекла в домах. Но они видят, что наши ракеты и дроны прилетают исключительно по военным объектам.Повторюсь, с вражеской артиллерией мы будем бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. У нас есть много всяких возможностей.- В последней атаке, о которой вы упомянули, особенно досталось Львовской области. Мы там поразили аэродромы, воинские части и подземные газовые хранилища.- Львовская область интересна не только тем, что туда поступает натовская техника из Польши. Там полно заглубленных складов и пунктов управления. К тому же, это одна сплошная гостиница для иностранных наемников, которые помогают киевскому режиму. А мы как бы стучимся в номер этой гостиницы и говорим: "Валите отсюда и больше сюда не приезжайте". Если они найдут другие гостиницы, то наших возможностей обнаружить противника в глубоком тылу хватит, чтобы снова постучаться к ним в номер и снова вышвырнуть их оттуда.- В продолжении темы наших "длинных" рук. Что вы думаете об "Орешнике"? Это действительно очень серьезная штука, которую мы применим в самом крайнем случае? Или это нечто вроде "Искандера", который регулярно прилетает по Украине, но при этом под Калининградом выступает в качестве инструмента сдерживания НАТО?- Напрямую "Орешник" и "Искандер" вообще нельзя сравнивать. Это одна ракетная система, но характеристики у них абсолютно разные. Максимальная дальность действия "Искандера" - 500 километров. Максимальная дальность действия "Орешника" - 5000 километров. К тому же, "Орешник" - носитель более серьезного боезаряда, который по космической траектории может уничтожать объекты. В целом все наши ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и стать сдерживающим фактором для НАТО. Наше продвижение на фронте – это тоже сигнал США и Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать.К сожалению, украинцы сегодня не понимают, что Запад обманул их со всеми своими обещаниями райской жизни и только заставляет их умирать за чужие интересы. А те, кто это понимают, не могут выехать из страны только потому, что у них нет денег на взятки.- По поводу предупреждения Западу. НАТО как раз начал боевое патрулирование в нейтральных водах Балтийского моря.- Для США и Запада важна и Балтика, и Арктика, и Севморпуть. Флот НАТО не только проводит патрулирование, но и собирает разведывательные данные о нашей военной инфраструктуре. То же самое происходит сейчас и на Черном море. Как только их беспилотники летают над нейтральными водами, Крым подвергается обстрелам.В целом атаки беспилотников Украины по российской территории будут только нарастать. Запад почувствовал вкус крови. Он тестирует на нас свои передовые технологии. НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба нашей стране.Минимизировать этот ущерб поможет только одно – наше продвижение на территории Украины вплоть до границ с Польшей.- Сможем ли мы уничтожить украинскую армию в 2025 году? Если не сможем, насколько критично это будет для нас?- В 2025 году украинскую армию мы не сможем уничтожить. Хотя бы потому, что киевский режим понизит возраст мобилизации до 18 лет, а людоловы из ТЦК будут еще больше свирепствовать. Я вам уже рассказывал, что Украина и так пытается забирать на фронт студентов, у которых возникли трудности с оплатой за обучение. Потом эта нацистская власть пойдет и на поквартирные обходы.Мы будем постепенно продвигаться на фронте, уничтожая личный состав и технику противника. Надеюсь, украинцы все же опомнятся и пойдут свергать свою власть, которая заставляет их умирать за интересы американцев, британцев, поляков и прибалтов. А если не опомнятся – они просто исчезнут.О других аспектах СВО - в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск

https://ukraina.ru/20241207/1059472075.html

https://ukraina.ru/20250115/1060266818.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, запад, россия, вооруженные силы украины, нато, вкс, львов, красный лиман, сво, дроны, ракеты, "орешник", артиллерия