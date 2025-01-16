Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность - 16.01.2025 Украина.ру
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Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность
Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность - 16.01.2025 Украина.ру
Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность
Владимир Зеленский злоупотребляет вопросом газоснабжения Евросоюза. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко
2025-01-16T10:43
2025-01-16T10:43
новости
словакия
киев
украина
владимир зеленский
ес
rt
российский газ
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"Зеленский научился играть в политический театр, и он злоупотребляет вопросом поставок газа", — заявил Данко.По его мнению, сообщает RT, злоупотребления Зеленского дорого обходятся Евросоюзу. Восточные государства — члены ЕС теряют конкурентоспособность, заметил Данко."Нам приходится выделять субсидии, чтобы снизить цену на энергию, и мы полностью теряем конкурентоспособность, это происходит и во всём Евросоюзе в целом", — сказал вице-спикер Национального совета Словакии.Ранее на эту тему: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января
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новости, словакия, киев, украина, владимир зеленский, ес, rt, российский газ
Новости, Словакия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, RT, российский газ

Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность

10:43 16.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Запуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Владимир Зеленский злоупотребляет вопросом газоснабжения Евросоюза. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко
"Зеленский научился играть в политический театр, и он злоупотребляет вопросом поставок газа", — заявил Данко.
По его мнению, сообщает RT, злоупотребления Зеленского дорого обходятся Евросоюзу. Восточные государства — члены ЕС теряют конкурентоспособность, заметил Данко.
"Нам приходится выделять субсидии, чтобы снизить цену на энергию, и мы полностью теряем конкурентоспособность, это происходит и во всём Евросоюзе в целом", — сказал вице-спикер Национального совета Словакии.
Ранее на эту тему: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев
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НовостиСловакияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЕСRTроссийский газ
 
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