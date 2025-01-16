https://ukraina.ru/20250116/1060305452.html

Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность

Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность - 16.01.2025 Украина.ру

Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский играет, а ЕС теряет конкурентоспособность

Владимир Зеленский злоупотребляет вопросом газоснабжения Евросоюза. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко

2025-01-16T10:43

2025-01-16T10:43

2025-01-16T10:43

новости

словакия

киев

украина

владимир зеленский

ес

rt

российский газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051851369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4efa90cda97573181cd1f49d2362cf64.jpg.webp

"Зеленский научился играть в политический театр, и он злоупотребляет вопросом поставок газа", — заявил Данко.По его мнению, сообщает RT, злоупотребления Зеленского дорого обходятся Евросоюзу. Восточные государства — члены ЕС теряют конкурентоспособность, заметил Данко."Нам приходится выделять субсидии, чтобы снизить цену на энергию, и мы полностью теряем конкурентоспособность, это происходит и во всём Евросоюзе в целом", — сказал вице-спикер Национального совета Словакии.Ранее на эту тему: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января

словакия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, киев, украина, владимир зеленский, ес, rt, российский газ