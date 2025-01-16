Министр обороны Италии прибыл в Киев
11:50 16.01.2025 (обновлено: 12:14 16.01.2025)
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 16 января прибыл в Киев. Об этом сообщает итальянское оборонное ведомство
"Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом на Украину, в ходе которого проведет ряд встреч с представителями властей", - указали в ведомстве.
Министерство сопроводило публикацию в соцсетях фотографиями Крозетто с железнодорожного вокзала в Киеве, где его встретил, в частности, замглавы минобороны Украины Сергей Боев. О других встречах итальянская сторона не сообщает.
Поездка Крозетто в Киев проходит за несколько дней до его предстоящего выступления в парламенте, где он 22 января доложит в Палате депутатов об итальянской военной помощи Украине.
Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.