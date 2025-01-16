Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдется - 16.01.2025 Украина.ру
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Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдется
Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдется - 16.01.2025 Украина.ру
Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдется
Секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написал американский таблоид TMZ
2025-01-16T11:44
2025-01-16T11:44
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чвк
демократическая партия
инаугурация
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Очевидно, что такие меры предосторожности предприняты из-за того, что только за последнее время на Трампа дважды покушались. Так, в июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.В сентябре 58-летний уроженец Гавайев Райан Раут, помешанный на Украине, был пойман полицией с автоматом АК-47, с которым он охотился на Трампа.Слухи о том, что Трамп может быть физически устранен до вступления в должность президента США давно обсуждаются в информационном пространстве. Эксперты, высказывающие это предположение, мотивируют его тем, что Демократическая партия и стоящее за ней тайное правительство не допустят потери влияния, тем более в тот момент, когда Вашингтон теряет мировое господство.Примерно месяц назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже призвал молиться за Трампа, чтобы с ним ничего не случилось до официального вступления в должность: Орбан призвал молиться за Трампа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, виктор орбан, чвк, демократическая партия, инаугурация, охрана
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Виктор Орбан, ЧВК, Демократическая партия, инаугурация, охрана

Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдется

11:44 16.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написал американский таблоид TMZ

"Церемония инаугурации Дональда Трампа будет проходить с привлечением частной охранной компании. Секретная служба наняла компанию под названием Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации", - говорится в публикации, где также уточняется, что указанная фирма будет охранять периметр за 8,1 миллиона долларов.

Очевидно, что такие меры предосторожности предприняты из-за того, что только за последнее время на Трампа дважды покушались. Так, в июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
Трамп. Покушение - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP / Evan Vucci
Трамп. Покушение
© APФото: Покушение на Трампа
Фото: Покушение на Трампа
© AP
Фото: Покушение на Трампа
В сентябре 58-летний уроженец Гавайев Райан Раут, помешанный на Украине, был пойман полицией с автоматом АК-47, с которым он охотился на Трампа.
Слухи о том, что Трамп может быть физически устранен до вступления в должность президента США давно обсуждаются в информационном пространстве. Эксперты, высказывающие это предположение, мотивируют его тем, что Демократическая партия и стоящее за ней тайное правительство не допустят потери влияния, тем более в тот момент, когда Вашингтон теряет мировое господство.
Примерно месяц назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже призвал молиться за Трампа, чтобы с ним ничего не случилось до официального вступления в должность: Орбан призвал молиться за Трампа.
 
НовостиСШАУкраинаВашингтонДональд ТрампВиктор ОрбанЧВКДемократическая партияинаугурацияохрана
 
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