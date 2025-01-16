Трамп нанял ЧВК для своей инаугурации. Во сколько это обойдется
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Секретная служба наняла на 20 января частную компанию для инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написал американский таблоид TMZ
"Церемония инаугурации Дональда Трампа будет проходить с привлечением частной охранной компании. Секретная служба наняла компанию под названием Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации", - говорится в публикации, где также уточняется, что указанная фирма будет охранять периметр за 8,1 миллиона долларов.
Очевидно, что такие меры предосторожности предприняты из-за того, что только за последнее время на Трампа дважды покушались. Так, в июле на митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс промахнулся и не попал в голову политику, но смог прострелить ему ухо.
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
© AP / Evan Vucci
Трамп. Покушение
© APФото: Покушение на Трампа
© AP
Фото: Покушение на Трампа
Слухи о том, что Трамп может быть физически устранен до вступления в должность президента США давно обсуждаются в информационном пространстве. Эксперты, высказывающие это предположение, мотивируют его тем, что Демократическая партия и стоящее за ней тайное правительство не допустят потери влияния, тем более в тот момент, когда Вашингтон теряет мировое господство.
Примерно месяц назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже призвал молиться за Трампа, чтобы с ним ничего не случилось до официального вступления в должность: Орбан призвал молиться за Трампа.