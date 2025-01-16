"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии - 16.01.2025 Украина.ру
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"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии
"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии - 16.01.2025 Украина.ру
"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии
Жену Владимира Зеленского Елену заметили на одном из элитных горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц. Такую информацию в своем телеграм-канале 16 января обнародовал экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*
2025-01-16T11:26
2025-01-16T11:26
новости
украина
швейцария
санкт-мориц
елена зеленская
игорь мосийчук
владимир зеленский
верховная рада
офис президента
курорты
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"Завтра расскажу об отеле и нумерах, где самые величественные остановились", — пообещал Мосийчук*.В Офисе президента Украины информацию об отдыхе Зеленской в Швейцарии отрицают.Ранее супруга главаря киевского режима уже попадала в скандалы. Например, в октябре 2023 года во время визита в США, где Владимир Зеленский пытался заручиться поддержкой Вашингтона, его супруга Елена прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей).Также недавно в СМИ появилась информация о том, что британский певец Стинг продал винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане компании, связанной с семьей Зеленского. На момент заключения сделки стоимостью 75 миллионов евро бенефициаром компании значилась Елена Зеленская.Летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманка* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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452
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новости, украина, швейцария, санкт-мориц, елена зеленская, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада, офис президента, курорты
Новости, Украина, Швейцария, Санкт-Мориц, Елена Зеленская, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Офис президента, курорты

"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии

11:26 16.01.2025
 
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Жену Владимира Зеленского Елену заметили на одном из элитных горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц. Такую информацию в своем телеграм-канале 16 января обнародовал экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*

"Война, кровь, смерти… одна за другой ракетные удары по Украине… Зеленский налево и направо раздает интервью, в которых рассказывает, как его дети, жена и семья переживают вместе с ним войну на Украине", - написал Мосийчук*, добавив пару видео, где женщина в белом очень похожая на Елену Зеленскую, выходит из самолета в аэропорту и садится в автомобиль.
"Завтра расскажу об отеле и нумерах, где самые величественные остановились", — пообещал Мосийчук*.
В Офисе президента Украины информацию об отдыхе Зеленской в Швейцарии отрицают.
Ранее супруга главаря киевского режима уже попадала в скандалы. Например, в октябре 2023 года во время визита в США, где Владимир Зеленский пытался заручиться поддержкой Вашингтона, его супруга Елена прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей).
Также недавно в СМИ появилась информация о том, что британский певец Стинг продал винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане компании, связанной с семьей Зеленского. На момент заключения сделки стоимостью 75 миллионов евро бенефициаром компании значилась Елена Зеленская.
Летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.
Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманка
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаШвейцарияСанкт-МорицЕлена ЗеленскаяИгорь МосийчукВладимир ЗеленскийВерховная РадаОфис президентакурорты
 
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