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"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии

"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии - 16.01.2025 Украина.ру

"Расскажу об отеле и нумерах": Мосийчук* "поймал" Зеленскую на отдыхе в Швейцарии

Жену Владимира Зеленского Елену заметили на одном из элитных горнолыжных курортов Швейцарии Санкт-Мориц. Такую информацию в своем телеграм-канале 16 января обнародовал экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*

2025-01-16T11:26

2025-01-16T11:26

2025-01-16T11:26

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"Завтра расскажу об отеле и нумерах, где самые величественные остановились", — пообещал Мосийчук*.В Офисе президента Украины информацию об отдыхе Зеленской в Швейцарии отрицают.Ранее супруга главаря киевского режима уже попадала в скандалы. Например, в октябре 2023 года во время визита в США, где Владимир Зеленский пытался заручиться поддержкой Вашингтона, его супруга Елена прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей).Также недавно в СМИ появилась информация о том, что британский певец Стинг продал винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане компании, связанной с семьей Зеленского. На момент заключения сделки стоимостью 75 миллионов евро бенефициаром компании значилась Елена Зеленская.Летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.Потребует развода и испарится в тумане: Елена Зеленская предаст мужа и родину - шаманка* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, швейцария, санкт-мориц, елена зеленская, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада, офис президента, курорты