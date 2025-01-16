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Нацистский план "Ост" имени Зеленского. Почему властям Украины выгоден отток населения - эксперты

Нацистский план "Ост" имени Зеленского. Почему властям Украины выгоден отток населения - эксперты - 16.01.2025 Украина.ру

Нацистский план "Ост" имени Зеленского. Почему властям Украины выгоден отток населения - эксперты

Население Украины сократилось на 10 млн человек, и в 2024 году тенденция убыли украинцев сохранилась. Это данные ООН. На этой неделе координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер и глава Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди посетили Украину и 16 января представят план по оказанию помощи миллионам украинцев на 2025 год.

2025-01-16T10:48

2025-01-16T10:48

2025-01-16T10:48

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По оценкам экспертов Организации более 12,7 миллионов жителей Украины и 6,8 миллионов украинских беженцев по всему миру нуждаются в поддержке. Напомним, на момент распада СССР в 1991 году население Украины составляло более 50 млн человек. В 2021 году в стране жили около 40 млн человек. В начале октября 2024 года издание "Украинская правда" прогнозировало, что к 2051 году население Украины может сократиться вообще до 25 млн человек. На такие расчёты опирается украинское правительство, разрабатывая стратегию демографического развития. Мобилизация, миграция, высокая смертность и низкая рождаемость – главные факторы убыли населения. По данным украинского ресурса Opendatabot за первое полугодие на Украине родилось на 9% меньше детей, чем за аналогичный период 2023 года, или в 1,5 раза меньше в сравнении с 2021 годом.Проблема массового выезда и невозвращение украинцев, пожалуй, самая глобальная для демографического баланса в стране. Украинский журналист Денис Гороховский указывает именно на неё: "Вот сегодня появилась официальная цифра: за 2024 год еще полмиллиона украинцев выехали и не вернулись. И это только те, кто выезжал официально. У меня выборка, конечно, субъективная, но в нее входят и те, кто сами выехали, и те, кто работает с украинскими беженцами за границей. И вот, что я могу сказать по поводу: большинство будут всеми правдами и неправдами стараться остаться там даже после окончания боевых действий. Вернутся только самые слабые и ленивые. Умные учат язык, ищут работу и изучают законодательство на предмет получения гражданства. Кстати, момент, который был для меня отдельно интересен. Я как-то считал, что у большинства выехавших ситуация ухудшилась (бытовая, финансовая и т.п.). Но по факту это далеко не всегда правда. Рассказывали мне историю про тетю из одного райцентра Днепропетровской области, которая работает уборщицей и счастлива, потому что в родном городе она зарабатывала в разы меньше, несмотря на то, что в новой стране получает буквально минималку. Сколько подобных? Думаю, достаточно. И продолжают выезжать. И будут продолжать. Единственное, что этих людей сможет вернуть - это депортация. Но так сложилось, что большинство европейских стран заинтересованы в белых мигрантах. Так что вряд ли, даже при завершении боевых действий, мы увидим массовые исход украинцев из Европы. Не считая тех, кто торчит на пособиях и ничего не делает, чтоб закрепиться в новой стране. Этих вернут, да".Данные украинских социологических служб уже сейчас фиксируют перекосы в экономической и социальной модели на Украине в связи с массовым выездом высококвалифицированных специалистов, молодёжи (студенты предпочитают учиться заграницей не только во избежание мобилизации, но из-за широких дальнейших перспектив по трудоустройству и жизни). Проблему комментирует доктор социологических наук Ольга Ярмак: "Дефицит кадров на Украине связана не только с мобилизацией, но и с отъездом людей. Человек высококвалифицированной профессии и специализации понимает, что он может себя найти в другом государстве. И за два года выехавших очень много, люди активно покидают страну. О проблеме в сфере кадров говорят 48% опрошенных респондентов в соцопросах. Но на что нам нужно обратить внимание, так это на то, что сами украинцы, считают выходом из ситуации. Около 63% опрошенных говорят, что нужны механизмы, инструменты для стимулирования возвращения украинских граждан из-за границы. Я пока ни разу не слышала, чтобы украинское государство в лице сегодняшней украинской власти, предложило какие-то преференции для возвращения людей домой. Сегодняшняя украинская власть нарушила все основы социального и общественного договора".Об ответственности украинской власти в усугублении демографической проблемы говорит и украинский политик Александр Дубинский: "Брызгающего слюной и разрушающего транзитный потенциал экономики Зеленского, сокращение количества ВУЗов (в т.ч. приносящих валюту медицинских), отмену точных наук в школьной программе, невыплату денег ВПО, и отказ в консульских услугах для выехавших из страны - надо рассматривать не как отдельные элементы безумия пересидента, а как конкретный план геноцида Украины. Ощущая неизбежный и скорый крах, режим марионетки-лицедея пытается срочно довыполнить то, на что его подписали “союзники” - создать условия для сокращения населения Украины до 20 млн человек (по плану Бжезинского эта цифра должна быть достигнута к 2030-му году). 10 миллионов удалось выжить из страны за счет войны. Еще от 900 тысяч до миллиона - непосредственно убить. Однако украинцев все равно остается слишком много, а война подходит к концу. Поэтому Зеленский и его шайка предпринимают все усилия, чтобы сделать страну непригодной для жизни. Провоцируя удары по энергетике. Через телемарафон разгоняют угрозы призвать малолетних и женщин. Неуч-Начальник лично грозится собрать “грязную бомбу”. И все это для того, чтобы отсюда уехало как можно больше людей. Зачем это спонсорам войны? Дело в долгах. При том уровне долговой нагрузки, которую сегодня несет украинский бюджет - люди становятся не драйвером налоговых поступлений, а конкурентами кредиторов. Гривна на здравоохранение или образование - это “минус” гривна из выплат по долгам. В аграрно-сырьевой модели не нужно много работников. А все, кто обслуживает активы и земли BlackRock, Pimco, украинских олигархов - балласт. Владимир Зеленский - тот, кто воплощает новую версию нацистского проекта “Ост” на территории Украины. И надо отметить, Владимир Алоизович при помощи верных соросят Кучмы-Пинчука справляется довольно неплохо".О демографических проблемах, которые ожидают человечество - в статье Василия Стоякина "Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?"

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