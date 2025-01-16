https://ukraina.ru/20250116/1060305265.html

Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg

Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg - 16.01.2025 Украина.ру

Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg

В Киеве разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины. Об этом в четверг, 16 января, сообщает американское издание Bloomberg

2025-01-16T10:25

2025-01-16T10:25

2025-01-16T10:25

новости

украина

киев

британия

владимир зеленский

борис писториус

джо байден

bloomberg

вооруженные силы украины

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734729_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_e3096cc0fa44edbb6001a00fb1dcc747.jpg

Также в материале отмечается, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.Сайт британского правительства уточняет, что премьер-министр Стармер в ходе своего первого визита в Киев "объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии, начиная от летальной помощи и заканчивая (обеспечением. - Ред.) экономической устойчивости".В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как было анонсировано, он собирается подписать соглашение о "столетнем партнерстве".Пару дней назад украинскую столицу посещал и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он пообещал Владимиру Зеленскому, что уже в ближайшие дни Берлин разместит системы Patriot в польском Жешуве, который находится недалеко от украинской границы."Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что это в этом месяце там заработают оборонные системы Patriot", - уточнял Писториус.Издание уточнило, что разместить в Польше планируют две ЗРК и 200 немецких военных в дополнение к зенитным комплексам NASAMS, четырем истребителям F-35 и норвежским военным, которые уже находятся в Жешуве.День спустя немецкое информагенство DPA сообщило, что по итогам визита Писториуса в Киев также принято решение поставить ВСУ еще и более полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО IRIS-T.По оценкам издания, внеочередной пакет военной помощи ФРГ обойдется немецким налогоплательщикам как минимум в 60 миллионов евро.В России неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений киевскому режиму не способствуют переговорам и являются "игрой с огнем".Еще по теме: Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии.

украина

киев

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, британия, владимир зеленский, борис писториус, джо байден, bloomberg, вооруженные силы украины, ракеты