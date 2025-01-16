https://ukraina.ru/20250116/1060305265.html
Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg
Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg - 16.01.2025 Украина.ру
Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg
В Киеве разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины. Об этом в четверг, 16 января, сообщает американское издание Bloomberg
2025-01-16T10:25
2025-01-16T10:25
2025-01-16T10:25
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Также в материале отмечается, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.Сайт британского правительства уточняет, что премьер-министр Стармер в ходе своего первого визита в Киев "объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии, начиная от летальной помощи и заканчивая (обеспечением. - Ред.) экономической устойчивости".В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как было анонсировано, он собирается подписать соглашение о "столетнем партнерстве".Пару дней назад украинскую столицу посещал и министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он пообещал Владимиру Зеленскому, что уже в ближайшие дни Берлин разместит системы Patriot в польском Жешуве, который находится недалеко от украинской границы."Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что это в этом месяце там заработают оборонные системы Patriot", - уточнял Писториус.Издание уточнило, что разместить в Польше планируют две ЗРК и 200 немецких военных в дополнение к зенитным комплексам NASAMS, четырем истребителям F-35 и норвежским военным, которые уже находятся в Жешуве.День спустя немецкое информагенство DPA сообщило, что по итогам визита Писториуса в Киев также принято решение поставить ВСУ еще и более полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО IRIS-T.По оценкам издания, внеочередной пакет военной помощи ФРГ обойдется немецким налогоплательщикам как минимум в 60 миллионов евро.В России неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений киевскому режиму не способствуют переговорам и являются "игрой с огнем".Еще по теме: Минобороны Украины рассчитывает на военную помощь Эстонии.
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новости, украина, киев, британия, владимир зеленский, борис писториус, джо байден, bloomberg, вооруженные силы украины, ракеты
Новости, Украина, Киев, Британия, Владимир Зеленский, Борис Писториус, Джо Байден, bloomberg, Вооруженные силы Украины, ракеты
Киев разочарован премьером Британии - Bloomberg
В Киеве разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины. Об этом в четверг, 16 января, сообщает американское издание Bloomberg
"Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", - говорится в материале информагентства.
Также в материале отмечается, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.
"Стармер будет надеяться, что пакет помощи, о котором он должен объявить в четверг, укрепит его репутацию защитника Украины", - считают журналисты Bloomberg.
Сайт
британского правительства уточняет, что премьер-министр Стармер в ходе своего первого визита в Киев "объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии, начиная от летальной помощи и заканчивая (обеспечением. - Ред.) экономической устойчивости".
В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл
с визитом на Украину, где, как было анонсировано, он собирается подписать соглашение о "столетнем партнерстве".
Пару дней назад украинскую столицу посещал
и министр обороны ФРГ Борис Писториус
. Он пообещал Владимиру Зеленскому, что уже в ближайшие дни Берлин
разместит системы Patriot в польском Жешуве, который находится недалеко от украинской границы.
"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине. В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что это в этом месяце там заработают оборонные системы Patriot", - уточнял Писториус.
Издание уточнило, что разместить в Польше
планируют две ЗРК и 200 немецких военных в дополнение к зенитным комплексам NASAMS, четырем истребителям F-35
и норвежским военным, которые уже находятся в Жешуве.
День спустя немецкое информагенство DPA сообщило, что по итогам визита Писториуса в Киев также принято решение поставить ВСУ
еще и более полусотни ракет к новейшим немецким системам ПВО IRIS-T.
По оценкам издания, внеочередной пакет военной помощи ФРГ обойдется немецким налогоплательщикам как минимум в 60 миллионов евро.
В России
неоднократно подчеркивали, что западные поставки вооружений киевскому режиму не способствуют переговорам и являются "игрой с огнем".