https://ukraina.ru/20250116/1060305834.html

Ближний Восток: Трамп договорился о мире?

Ближний Восток: Трамп договорился о мире? - 16.01.2025 Украина.ру

Ближний Восток: Трамп договорился о мире?

Еще не вступив в должность президента, Дональд Трамп объявил о предварительной сделке на Ближнем Востоке, между Израилем и ХАМАС, которая рассматривается некоторыми экспертами как пролог к мирному урегулированию в секторе Газа.

2025-01-16T10:56

2025-01-16T10:56

2025-01-16T10:57

эксклюзив

газа

израиль

ближний восток

дональд трамп

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060306140_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_77724636a5fdf408d3fb09d5626d05c9.jpg

"У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Вскоре они будут освобождены. Спасибо", – лаконично написал об этом Трамп в соцсети.Однако израильская пресса сообщила о подготовке этого сообщения еще раньше. Причем, хорошо заметно, что она явно не испытывала по этому поводу особых восторгов.Как сообщает Times of Israel, посланник Трампа в ближневосточном регионе Стив Уиткофф за считанные дни успел оказать на израильское правительство больше давления, чем это сделали Джо Байден и Камала Харрис за все пятнадцать месяцев, в течение которых шла война в Газе.В итоге, судя по опубликованной информации, стороны вышли на контуры взаимного компромисса. Хотя, как известно, Беньямин Нетаньяху не раз обещал уничтожить ХАМАС полностью, подчистую.Каковы же известные на сегодня детали сделки?ХАМАС обязуется освободить тридцать три израильских заложника из девяносто восьми. А израильская армия, в свою очередь, пообещала поэтапно выйти из сектора Газа – кроме так называемого Филадельфийского коридора – территории между сектором и Египтом, в районе населенного пункта Рафах.О создании нового коридора, разделяющего Газу напополам, где должны были разместиться на постоянной основе израильские военные, больше не говорится. Хотя еще недавно эта идея была в планах у Тель-Авива.Впрочем, контролировать Филадельфийский коридор, имея в тылу Газу с ХАМАСом, тоже будет довольно сложно. Не говоря уже о том, что представители международных гуманитарных организаций попадают в сектор именно через эту зону, что создает перманентную конфронтацию с израильскими солдатами.Кроме того, Израиль должен освободить из тюрем по тридцать осужденных палестинцев за каждого гражданского заложника, и пятьдесят палестинцев за каждого израильского военнослужащего. Всего на свободу должны выйти около двух тысяч человек, представляющих различные палестинские организации, включая ХАМАС.Конечно, какого-то прочного, настоящего мира пока не наступило, но будет сорок два дня перемирия, за время которого, по идее новой американской администрации, стороны должны договориться до чего-то большего. К чему их, видимо, будет стимулировать тот же Стив Уиткофф.Палестинцы в секторе Газа отмечали эту сделку сегодня ночью, словно свою победу, стреляя в воздух из различных видов оружия. Причем, судя по этим видеокадрам, у хамасовцев осталось не так уж мало солдат, которые, судя по всему, укрывались в подземных убежищах, пока израильская авиация атаковала американскими бомбами лагеря беженцев.А нынешний лидер ХАМАС Халил аль-Хайя выступил с речью, поблагодарив за помощь иранцев, йеменцев и ливанцев.В Израиле энтузиазма гораздо меньше. Стоит ожидать, что многие израильские политики будут предлагать уклониться от выполнения сделки. Но дело в том, что ситуация в Вашингтоне уже не та, что в прошлом году.Перемирия в Газе – или, по крайней мере какого-то обмена заключенными и заложниками – можно было бы достичь довольно давно, и такие усилия неоднократно предпринимались на различных переговорных площадках.Однако глава американского Госдепартамента при Джо Байдене Энтони Блинкен представлял по своим взглядам крайнего неоконсерватора-интервенциониста. Вместо того, чтобы заниматься мирным урегулированием, как это полагается дипломатам, он был готов поддерживать Израиль в войне столько, сколько можно – и здесь можно напомнить, что именно Госдеп США также проявлял наибольшую активность в требованиях поставлять оружие киевскому режиму.По иронии судьбы, такая позиция, стимулирующая постоянную войну в Газе, нанесла Демпартии серьезный ущерб на выборах, потому что от Байдена, а потом и от Харрис, отвернулась бунтующая в университетских кампусах молодежь и многие другие избиратели из разных религиозно-этнических групп.Однако сейчас понятно, что формальные лидеры демократов в реальности не контролировали ситуацию, которую определяла идеологическая позиция чиновников-бюрократов и интересы американского ВПК. Опытный политик Нетаньяху понимал эти реалии, выжимая из американского союзника все по максимуму. Но повторить такое с Трампом будет куда сложнее.Трамп надеется восстановить былые отношения с арабскими странами – в особенности, в Персидском заливе – которые когда-то находились в американской зоне влияния, а потом ушли в свободное плавание, налаживая взаимовыгодные торгово-экономические и политические отношения с Москвой и Пекином.Но без достижения мира в Газе, а также в Ливане, где тоже находятся израильские войска, к такой задаче не стоит и подступаться. Поэтому ливанским вопросом займется Массад Булос – ливанец, миллиардер и отец зятя Трампа, которому прочат должность его советника (сын Булоса женат на младшей дочери Трампа Тиффани).С другой стороны, Нетаньяху тоже не с руки поднимать серьезный мятеж против Вашингтона – поскольку его собственное политическое будущее зависит от благорасположения нового американского президента."Подводя итог сделке по израильским заложникам:Трамп кинул Израиль!Это не значит, что Хамас победил (Газа в руинах).Это не значит, что война на Ближнем Востоке прекратится.Это не значит, что завтра Трамп не начнет поддерживать Израиль пуще прежнего.Это лишь значит, что Трамп всегда будет действовать исключительно в собственных интересах и касается это не только Ближнего Востока", – пишет в телеграме эксперт о Израилю Александр Каргин.Действительно – миротворчество Трампа целиком обусловлено прагматическими соображениями текущего момента. Вокруг Ближнего Востока идут торги, и ситуация на нем может еще множество раз откорректироваться, а то и вовсе смениться.Как и в остальном мире.Также на эту тему – в материале Проект Великого Израиля и коридор Давида: историк рассказал, почему прозападные элиты могут сдать Иран на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241225/1059940022.html

https://ukraina.ru/20241222/1059817971.html

газа

израиль

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, газа, израиль, ближний восток, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, впк