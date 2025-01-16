https://ukraina.ru/20250116/1060302183.html

Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ

Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ - 16.01.2025 Украина.ру

Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ

Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он уточнил, что маршрут этот сложный, поэтому впереди еще согласования с указанными странами

2025-01-16T09:55

2025-01-16T09:55

2025-01-16T09:55

новости

приднестровье

молдавия

украина

вадим красносельский

дмитрий соин

газпром

украина.ру

нато

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102028/88/1020288881_0:260:3949:2481_1920x0_80_0_0_29366294a10a93e14f37245a19316287.jpg

Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.Накануне глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд республики."Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть. <...> Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде. Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", - сказал Красносельский.Вот только коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - вряд ли позволят Приднестровью жить спокойно, отметил в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин."Дело в том, что для Молдавии, для Запада, для Украины газовый кризис был очень хорошим шансом закрыть Приднестровскую тему. Потому что ПМР очень болезненно воспринимается и в Вашингтоне, и в Страсбурге, и в Брюсселе, и в Кишиневе. Так как это, по сути, российский анклав на берегу Днепра. И там около 300 тысяч граждан России, там группа войск Российской Федерации, миротворцы, склады и так далее. Плюс у Приднестровья очень важное логистическое положение: отделяет Молдавию, которая сейчас активно готовится к вступлению в НАТО, от Украины", - пояснил Соин.Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах Приднестровье остается для коллективного Запада стратегической целью. И добиваться ее достижения США, ЕС, Киев и Кишинев продолжат.Что именно они могут попытаться сделать - в материале Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?

приднестровье

молдавия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, приднестровье, молдавия, украина, вадим красносельский, дмитрий соин, газпром, украина.ру, нато, газ