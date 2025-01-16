Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ
Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он уточнил, что маршрут этот сложный, поэтому впереди еще согласования с указанными странами
"Если речь идет о российском газе, то есть всего два варианта: возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС "Гребеники", либо поставка по "Турецкому потоку" и дальнейший транзит по территории пяти стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии. Маршрут дорогой, сложный и требует согласования со всеми указанными странами, включая Украину. В обоих случаях Приднестровье окажется в большой зависимости от Кишинева", – отметил Белогорьев.
Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.
Накануне глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд республики.
"Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть. <...> Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде. Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", - сказал Красносельский.
Вот только коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - вряд ли позволят Приднестровью жить спокойно, отметил в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин.
"Дело в том, что для Молдавии, для Запада, для Украины газовый кризис был очень хорошим шансом закрыть Приднестровскую тему. Потому что ПМР очень болезненно воспринимается и в Вашингтоне, и в Страсбурге, и в Брюсселе, и в Кишиневе. Так как это, по сути, российский анклав на берегу Днепра. И там около 300 тысяч граждан России, там группа войск Российской Федерации, миротворцы, склады и так далее. Плюс у Приднестровья очень важное логистическое положение: отделяет Молдавию, которая сейчас активно готовится к вступлению в НАТО, от Украины", - пояснил Соин.
Что именно они могут попытаться сделать - в материале Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?