Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ - 16.01.2025 Украина.ру
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Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ
Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ - 16.01.2025 Украина.ру
Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ
Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он уточнил, что маршрут этот сложный, поэтому впереди еще согласования с указанными странами
2025-01-16T09:55
2025-01-16T09:55
новости
приднестровье
молдавия
украина
вадим красносельский
дмитрий соин
газпром
украина.ру
нато
газ
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Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.Накануне глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд республики."Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть. &lt;...&gt; Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде. Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", - сказал Красносельский.Вот только коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - вряд ли позволят Приднестровью жить спокойно, отметил в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин."Дело в том, что для Молдавии, для Запада, для Украины газовый кризис был очень хорошим шансом закрыть Приднестровскую тему. Потому что ПМР очень болезненно воспринимается и в Вашингтоне, и в Страсбурге, и в Брюсселе, и в Кишиневе. Так как это, по сути, российский анклав на берегу Днепра. И там около 300 тысяч граждан России, там группа войск Российской Федерации, миротворцы, склады и так далее. Плюс у Приднестровья очень важное логистическое положение: отделяет Молдавию, которая сейчас активно готовится к вступлению в НАТО, от Украины", - пояснил Соин.Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах Приднестровье остается для коллективного Запада стратегической целью. И добиваться ее достижения США, ЕС, Киев и Кишинев продолжат.Что именно они могут попытаться сделать - в материале Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, приднестровье, молдавия, украина, вадим красносельский, дмитрий соин, газпром, украина.ру, нато, газ
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, Вадим Красносельский, Дмитрий Соин, Газпром, Украина.ру, НАТО, газ

Эксперт по энергетике объяснил, как именно Приднестровье может получить российский газ

09:55 16.01.2025
 
© Фото : пресс-служба "Газпрома""Турецкий поток" первая нитка
Турецкий поток первая нитка - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : пресс-служба "Газпрома"
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Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он уточнил, что маршрут этот сложный, поэтому впереди еще согласования с указанными странами

"Если речь идет о российском газе, то есть всего два варианта: возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС "Гребеники", либо поставка по "Турецкому потоку" и дальнейший транзит по территории пяти стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии. Маршрут дорогой, сложный и требует согласования со всеми указанными странами, включая Украину. В обоих случаях Приднестровье окажется в большой зависимости от Кишинева", – отметил Белогорьев.

Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.
Накануне глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд республики.
"Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть. <...> Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде. Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте", - сказал Красносельский.
Вот только коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - вряд ли позволят Приднестровью жить спокойно, отметил в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин.
"Дело в том, что для Молдавии, для Запада, для Украины газовый кризис был очень хорошим шансом закрыть Приднестровскую тему. Потому что ПМР очень болезненно воспринимается и в Вашингтоне, и в Страсбурге, и в Брюсселе, и в Кишиневе. Так как это, по сути, российский анклав на берегу Днепра. И там около 300 тысяч граждан России, там группа войск Российской Федерации, миротворцы, склады и так далее. Плюс у Приднестровья очень важное логистическое положение: отделяет Молдавию, которая сейчас активно готовится к вступлению в НАТО, от Украины", - пояснил Соин.
Он подчеркнул, что в этих обстоятельствах Приднестровье остается для коллективного Запада стратегической целью. И добиваться ее достижения США, ЕС, Киев и Кишинев продолжат.
Что именно они могут попытаться сделать - в материале Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?
 
НовостиПриднестровьеМолдавияУкраинаВадим КрасносельскийДмитрий СоинГазпромУкраина.руНАТОгаз
 
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