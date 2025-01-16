МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине - 16.01.2025 Украина.ру
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МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине
МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине - 16.01.2025 Украина.ру
МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине
Россия может быть привлечена к переговорам о мире на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
2025-01-16T11:02
2025-01-16T11:02
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владимир путин
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вооруженные силы украины
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Рассказывая в интервью радиостанции RTL о готовности Франции к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным в то время, как о возможных переговорах заявил избранный президент США Дональд Трамп, представитель официального Парижа подчеркнул важность французского участия в переговорном процессе.Как сообщает РИА "Новости", ранее Трамп заявил журналистам о подготовке встречи с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти слова были только ответом американского политика на чисто гипотетический вопрос журналистов. По словам Пескова, к организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность.Инаугурация 47-го президента США назначена на 20 января. Джо Байден выступил 15 января с прощальной речью, а незадолго до этого отправил на Украину крупные партии военной помощи. Она используется ВСУ в ходе СВО и при оккупации отдельных районов Курской области, где с августа проходит контртеррористическая операция (КТО).Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, всу, сво, кто, курская область, переговоры, франция, мид, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, международная политика, внешняя политика, международные отношения, ес, украина-ес, европа
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, КТО, Курская область, переговоры, Франция, МИД, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, Международная политика, внешняя политика, международные отношения, ЕС, Украина-ЕС, Европа

МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине

11:02 16.01.2025
 
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады "Анна Киевская" на востоке Франции
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады Анна Киевская на востоке Франции
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Россия может быть привлечена к переговорам о мире на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
Рассказывая в интервью радиостанции RTL о готовности Франции к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным в то время, как о возможных переговорах заявил избранный президент США Дональд Трамп, представитель официального Парижа подчеркнул важность французского участия в переговорном процессе.
"Мы всегда говорили, что если украинцы этого захотят, в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам, у нас нет табу в отношении этого. Важно то, чтобы Франция была частью любых переговоров, касающихся европейской безопасности. То, что происходит сегодня на Украине, касается территориальной целости этой страны, но также затронуты прямые интересы безопасности Европы", - заявил глава МИД Франции.
Как сообщает РИА "Новости", ранее Трамп заявил журналистам о подготовке встречи с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти слова были только ответом американского политика на чисто гипотетический вопрос журналистов. По словам Пескова, к организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность.
Инаугурация 47-го президента США назначена на 20 января. Джо Байден выступил 15 января с прощальной речью, а незадолго до этого отправил на Украину крупные партии военной помощи. Она используется ВСУ в ходе СВО и при оккупации отдельных районов Курской области, где с августа проходит контртеррористическая операция (КТО).
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВСУСВОКТОКурская областьпереговорыФранцияМИДдипломатиядипломатические отношениядипломатыМеждународная политикавнешняя политикамеждународные отношенияЕСУкраина-ЕСЕвропа
 
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11:02МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине
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