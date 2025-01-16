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МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине

МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине - 16.01.2025 Украина.ру

МИД Франции желает участвовать в приговорах о мире на Украине

Россия может быть привлечена к переговорам о мире на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

2025-01-16T11:02

2025-01-16T11:02

2025-01-16T11:02

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дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

всу

сво

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Рассказывая в интервью радиостанции RTL о готовности Франции к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным в то время, как о возможных переговорах заявил избранный президент США Дональд Трамп, представитель официального Парижа подчеркнул важность французского участия в переговорном процессе.Как сообщает РИА "Новости", ранее Трамп заявил журналистам о подготовке встречи с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что эти слова были только ответом американского политика на чисто гипотетический вопрос журналистов. По словам Пескова, к организации контактов Путина и Трампа можно будет приступить после официального вступления избранного президента США в должность.Инаугурация 47-го президента США назначена на 20 января. Джо Байден выступил 15 января с прощальной речью, а незадолго до этого отправил на Украину крупные партии военной помощи. Она используется ВСУ в ходе СВО и при оккупации отдельных районов Курской области, где с августа проходит контртеррористическая операция (КТО).Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Прощание Байдена, демилитаризованная зона на всю страну. Главное на Украине на утро 16 января

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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