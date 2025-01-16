https://ukraina.ru/20250116/1060302375.html

Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ

Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ - 16.01.2025 Украина.ру

Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ

Дорогу между Украиной и Белоруссией завалили валунами, там же разместили противотанковые ежи. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"

2025-01-16T09:56

2025-01-16T09:56

2025-01-16T09:56

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"Трасса через (украинско-белорусскую – ред.) границу завалена огромными валунами. Через лес тянется колючая проволока", - говорится в материале.На опубликованной видеозаписи на дороге помимо валунов находятся противотанковые ежи, натянута колючая проволока. На каком из участков границы сняты эти кадры, не уточняется.Протяженность украинско-белорусской границы составляет более тысячи километров. Спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в начале января заявлял, что Украина возводит на границе с Белоруссией фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения.Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в декабре сообщал, что на участке границы с Украиной в 2024 году было зафиксировано около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию.Подробнее - в материале Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, украина, белоруссия, запад, госпогранслужба