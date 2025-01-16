Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ - 16.01.2025 Украина.ру
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Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ
Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ - 16.01.2025 Украина.ру
Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ
Дорогу между Украиной и Белоруссией завалили валунами, там же разместили противотанковые ежи. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
2025-01-16T09:56
2025-01-16T09:56
новости
украина
белоруссия
запад
госпогранслужба
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"Трасса через (украинско-белорусскую – ред.) границу завалена огромными валунами. Через лес тянется колючая проволока", - говорится в материале.На опубликованной видеозаписи на дороге помимо валунов находятся противотанковые ежи, натянута колючая проволока. На каком из участков границы сняты эти кадры, не уточняется.Протяженность украинско-белорусской границы составляет более тысячи километров. Спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в начале января заявлял, что Украина возводит на границе с Белоруссией фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения.Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в декабре сообщал, что на участке границы с Украиной в 2024 году было зафиксировано около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию.Подробнее - в материале Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, украина, белоруссия, запад, госпогранслужба
Новости, Украина, Белоруссия, Запад, Госпогранслужба

Трассу на украинско-белорусской границе перегородили валунами - СМИ

09:56 16.01.2025
 
© sb.byУкраина Белоруссия флаг
Украина Белоруссия флаг
© sb.by
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Дорогу между Украиной и Белоруссией завалили валунами, там же разместили противотанковые ежи. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Трасса через (украинско-белорусскую – ред.) границу завалена огромными валунами. Через лес тянется колючая проволока", - говорится в материале.
На опубликованной видеозаписи на дороге помимо валунов находятся противотанковые ежи, натянута колючая проволока. На каком из участков границы сняты эти кадры, не уточняется.
Протяженность украинско-белорусской границы составляет более тысячи километров.
Спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в начале января заявлял, что Украина возводит на границе с Белоруссией фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения.
Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в декабре сообщал, что на участке границы с Украиной в 2024 году было зафиксировано около 40 провокаций, в том числе с заходом на белорусскую территорию.
Подробнее - в материале Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией на сайте Украина.ру.
 
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