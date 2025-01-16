https://ukraina.ru/20250116/1060296797.html

Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах

Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах - 16.01.2025 Украина.ру

Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах

Продолжают разворачиваться и масштабироваться последствия решений принятых на экстренном совещании "в верхах", состоявшемся 2 января в Киеве. Мне уже доводилось о нем писать и рассказывать.

2025-01-16T06:45

2025-01-16T06:45

2025-01-16T06:45

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Приурочено оно было к ожидавшемуся 7 января визиту специального представителя Трампа по Украине Кита Келлога. Тогда, напомню, присутствовали Зеленский с Ермаком и его замами, премьер Шмыгаль, вице-премьер Кулеба, секретарь СНБО Литвиненко, министр обороны Умеров, глава МВД Клименко, руководители СБУ, ГУР МО и СВР. От ВСУ были Сырский и Брагилевич.Ключевым последствием "хурала" стала корявая и неудачная попытка ВСУ расширить свой курский плацдарм предпринятая 5 января. Собственно, как только стало известно об отмене визита Келлога, от этой убийственной для украинских формирований идеи сразу же отказались. Чего не скажешь о других решениях совещания 2 января. Кроме активизации на курском направлении, тогда, верхушка киевского неонацистского режима решила активизировать воздушные атаки в глубь российской территории, и активизироваться на диверсионно-террористическом направлении. Что мы и наблюдаем последние дни воочию. ВСУ активно пытаются наносить удары ракетами и дронами. Впрочем, масштаб ущерба ничтожный. И влияние на способность России продолжать войну этих неудачных атак, например, по топливному хранилищу в Энгельсе, по химпредприятию или по газовой цистерне в Казани, и по химическому заводу под Брянском, равно нулю. Но шум в украинских и западных медиа стоит изрядный. Сюда же стоит отнести и участившиеся попытки терактов, такие как предотвращенная попытка отравления работников предприятия ОПК в Ярославской области, или предотвращенное покушение на депутата Саратовской областной думы, Героя России Александра Янкловича. Ну и совсем уж особняком тут стоит удар БПЛА 11 января 2025 года по компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Наша ПВО выручила и на этот раз, обломки и осколки в незначительной степени повредили здание и оборудование газоизмерительной станции. Последствия падения осколков оперативно устранили, но резонанс был сногсшибательный. Сама гипотетическая возможность вывода из строя, даже временного, этой важнейшей ветки снабжения Европы газом, в особенности с учетом прекращения транзита по территории Украины спровоцировала истерику на рынке, и привело по данным лондонской биржи ICE к росту стоимости газа в Европе на 5,5%.Впрочем, проблемы "индейцев" (европейцев), Зеленского и Ко мало интересуют, как и их благодетелей из уходящей администрации Байдена. Нет никаких сомнений в том, что последние причастны к подрыву "Северного потока" и запуску программы "ЕС" по отказу от российского газа во имя роста собственных поставок, а первые давно и всерьез готовят к выводу из строя "Турецкого" и "Голубого" потоков. С этой целью еще в конце 2023 года параллельно с программами ССО Украины при кураторстве французских специалистов по развитию морских БПЛ с целью атак на Черноморский флот РФ, и москитного десантного флота для выполнения диверсий в акватории, была запущена под кураторством Королевского военно-морского флота Великобритании, а конкретно его специального подразделения Special Boat Service (Специальной лодочной службы) программа подготовки спецотряда в структуре ГУР МО в который входят боевые пловцы, водолазы и подводные британские БПЛА, для уничтожения российских трубопроводов в Черном море. И то, что они не отказались от этой затеи не вызывает сомнений.Больше того, завербованные украинскими спецслужбами террористы уже пытались взорвать наши южные газопроводы. 10 октября 2022 года наш Президент заявил о предотвращенном теракте на одном из участков "Турецкого потока". Еще 22 сентября ФСБ сообщало о задержании россиянина, которого завербовала СБУ. Согласно версии ведомства, задержанный планировал подрыв на газопроводе, через который топливо поставляется в Турцию и Европу.. А 13 октября того же года Кремль сообщил об аресте нескольких человек на территории России во время их неудавшейся атаки на газопровод "Турецкий поток". Ну, и, вот, теперь атака 11 января с помощью сразу 9 больших БПЛА самолетного типа на наземную газотранспортную инфраструктуру. Вроде бы, какой в этом смысл, это же обязательно обернется зеркальными ударами газотранспортной системе незалежной, по ее столь важным подземным хранилищам, и, может быть, даже по газодобывающей отрасли в Харьковской и Полтавской областях? После чего остановятся остатки промышленности страны 404. И это уже происходит. Но, сейчас киевский режим живет в формате здесь и сейчас, и "после нас хоть потоп". Цель простая – любыми правдами и неправдами попытаться сорвать возможные переговоры между Россией и новой администрацией в США, и приложить все усилия для продолжения военных действий. Или, по крайней мере, руководствуясь своей извращенной логикой, достигнуть той самой "сильной позиции" для переговоров. Какая тут может в принципе быть "сильная позиция" у терпящего поражение на фронте неонацистского режима представить трудно. Но, мыслят эти людоеды именно так – чем больший урон они нанесут России, ее экономике, ее гражданскому сектору, тем сговорчивее она будет. Бред сумасшедшего. Или, что точнее, не вполне осознающего реальность заигравшегося актеришки наркомана. Но, бред, звучащий, кстати, в унисон с мнениями в проигравшей выборы команды политических банкротов "самоходного деда" Байдена.И в этом смысле вся эта совокупность диверсий, терактов и атак хорошо корреспондирует и с разрешением на удары западным дальнобоем в глубь территории России, и с убийством российского генерала и деятелей ВПК, с матом Зеленского в отношении нашего Верховного главнокомандующего, и его обещанием "мстить" России даже после окончания боевых действий.Если коротко - украинские власти не хотят завершения военных действий. Для этого, помимо военного и диверсионно-террористического набора мероприятий активно используется и оголтелая пропаганда. Транслируемая внутри страны и на Западе. Мол, вести переговоры о прекращении огня сейчас нет смысла, потому что Украина находится в слабой позиции и условия мира будут плохие. Поэтому нужно подождать, так как время работает против России и там уже скоро начнутся большие проблемы. Но объясняется это намерение Банковой воевать до последнего крайне прозаично - желанием и далее сидеть на огромных и практически бесконтрольных военно-коррупционных потоках, а также нежеланием проводить выборы, а значит сохранять свою практически неограниченную власть.Что же до их нынешних спонсоров и кураторов в США и Европе, то, по сути, сейчас вся эта кодла не очень надеется сохранить свое положение и статус, но очень рассчитывает на ренессанс в 2026 году вместе с выборами в Конгресс США, и, как они ожидают, девальвации рейтингов Трампа. А для этого они готовы все вместе потрудиться, чтобы он наломал как можно больше дров. Ну или хотя бы готовы гадить ему всеми возможными способами. И в этой антитрамповской коалиции кроме первых лиц команды Байдена и демлагеря, вместе с их спонсорами глобалистами, а так же первых лиц клептократов и людоедов из "95 квартала", есть и Стармер с лейбористами, и Макрон, и все представители радужной и зеленой повесточки в политике Европы. И наша неизбежная победа в СВО это победа не только над русофобским гадюшником у нашей границы, но и победа над всей этой нечистью. От того так и корежит их сейчас.

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, россия, европа, украина, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, сбу, снбо, северный поток