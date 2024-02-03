https://ukraina.ru/20240203/1052989722.html
Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного
Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного - 03.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного
Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного могут быть связаны с указаниями западных кураторов Киева или проблемами с принятием законопроекта о мобилизации, заявил историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-03T06:30
2024-02-03T06:30
2024-02-03T06:30
новости
валерий залужный
украина
владимир зеленский
отставка
кирилл буданов
верховная рада
всу
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Эксперт также предположил, что это был сознательный вброс для отвлечения общественного мнения от ситуации со сбитым Ил-76, где были украинские военнопленные, либо от неудавшихся переговоров с венграми.Но если у президента Украины действительно есть намерение отставить Залужного, это может означать, что украинское руководство "на деньги Америки уже не надеется и возобладала британская линия".По словам Калинчука, есть вероятность, что на место Залужного хотят поставить главу ГУР Кирилла Буданова. Буданов – это человек Ми-6, специализирующийся на терактах, отставка Залужного будет означать переход к такой стратегии, добавил историк.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240130/1052981574.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, украина, владимир зеленский, отставка, кирилл буданов, верховная рада, всу
Новости, Валерий Залужный, Украина, Владимир Зеленский, отставка, Кирилл Буданов, Верховная Рада, ВСУ
Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного
Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного могут быть связаны с указаниями западных кураторов Киева или проблемами с принятием законопроекта о мобилизации, заявил историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук в интервью изданию "Украина.ру"