Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного - 03.02.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного
Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного - 03.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного
Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного могут быть связаны с указаниями западных кураторов Киева или проблемами с принятием законопроекта о мобилизации, заявил историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-03T06:30
2024-02-03T06:30
новости
валерий залужный
украина
владимир зеленский
отставка
кирилл буданов
верховная рада
всу
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Эксперт также предположил, что это был сознательный вброс для отвлечения общественного мнения от ситуации со сбитым Ил-76, где были украинские военнопленные, либо от неудавшихся переговоров с венграми.Но если у президента Украины действительно есть намерение отставить Залужного, это может означать, что украинское руководство "на деньги Америки уже не надеется и возобладала британская линия".По словам Калинчука, есть вероятность, что на место Залужного хотят поставить главу ГУР Кирилла Буданова. Буданов – это человек Ми-6, специализирующийся на терактах, отставка Залужного будет означать переход к такой стратегии, добавил историк.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240130/1052981574.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, валерий залужный, украина, владимир зеленский, отставка, кирилл буданов, верховная рада, всу
Новости, Валерий Залужный, Украина, Владимир Зеленский, отставка, Кирилл Буданов, Верховная Рада, ВСУ

Эксперт рассказал, с чем связаны слухи об отставке Залужного

06:30 03.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗалужный
Залужный
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного могут быть связаны с указаниями западных кураторов Киева или проблемами с принятием законопроекта о мобилизации, заявил историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук в интервью изданию "Украина.ру"
"Зеленский действительно мог попытаться уволит Залужного в связи с тем, что Банковая в лице президента настаивает на том, чтобы Залужный внес в Верховную Раду проект закона о мобилизации. А Залужный этого делать не хочет, поскольку у этого закона - страшный антирейтинг", - заявил Калинчук.
Эксперт также предположил, что это был сознательный вброс для отвлечения общественного мнения от ситуации со сбитым Ил-76, где были украинские военнопленные, либо от неудавшихся переговоров с венграми.
Но если у президента Украины действительно есть намерение отставить Залужного, это может означать, что украинское руководство "на деньги Америки уже не надеется и возобладала британская линия".
По словам Калинчука, есть вероятность, что на место Залужного хотят поставить главу ГУР Кирилла Буданова. Буданов – это человек Ми-6, специализирующийся на терактах, отставка Залужного будет означать переход к такой стратегии, добавил историк.
Полный текст интервью читайте здесь.
30 января, 15:06
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НовостиВалерий ЗалужныйУкраинаВладимир ЗеленскийотставкаКирилл БудановВерховная РадаВСУ
 
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