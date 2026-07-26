https://ukraina.ru/20260726/bolshe-raket-khoroshikh-i-raznykh-1081811952.html

Больше ракет хороших и разных

Больше ракет хороших и разных - 26.07.2026 Украина.ру

Больше ракет хороших и разных

Пока "военные эксперты" всех цветов и оттенков ожесточённо требовали от руководства ВС РФ немедленно нанести удары по ими лично определённым "приоритетным целям", Россия пару-тройку лет накапливала ракеты, предпочитая бить по Украине беспилотниками (в основном "Геранью")

2026-07-26T07:07

2026-07-26T07:07

2026-07-26T07:07

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Постепенно разными типами БПЛА насытили фронтовые части и начали создание войск беспилотных систем. Затем увеличилось разнообразие беспилотников, используемых для ударов по глубокому украинскому тылу. В конце концов появились и были успешно опробованы в деле собственные безэкипажные катера. Дальше как-то незаметно по целям на Украине вновь стали массово применяться ракеты, причём их становится всё больше и больше.Некоторые задают вопрос: "Почему ждали?" Другие вновь требуют ударов по определённым ими в качестве приоритетных целям, утверждая, что нынешней ракетно-беспилотной активности России недостаточно. Согласимся, недостаточно. Не потому, что мало, а потому, что это тот случай, когда больше – всегда лучше. Чем чаще, больше и масштабнее бомбишь врага, тем ближе победа и ниже потери. Так почему же всё-таки ждали?Потому что никто в мире не готовился к такой войне, как та, что развернулась на Украине. Все старые концепции предполагали, что большая война будет ядерной, а для малой войны хватит наличного количества ракет для приведения противника в полное расстройство. Для Украины действительно ракет хватило, но когда в конфликт втянулся Запад, обеспечивший Киев вначале всем советским оружием, которое удалось собрать по планете, а когда советское кончилось, начал поставки собственных вооружений, стало понятно, что ракет надо на порядок больше. И беспилотников тоже.Производство нельзя нарастить с сегодня на завтра. Создание новых мощностей требует времени, затем необходимо создать определённый запас, и, только будучи уверенным, что можешь поддерживать определённый темп ударов неограниченное количество времени, можно начинать наращивать их силу и масштаб по мере расширения производства ударных средств.Альтернативный подход предложил Трамп. Когда у него заканчиваются ракеты, он заключает с Ираном перемирие, накапливает некоторое количество боеприпасов и вновь бросается в войну. В результате Америке становится хуже и хуже. Ограниченное количество ракет не может решить все проблемы. Они заканчиваются тем быстрее, чем больше целей планируется поразить. Наступает время для нового перемирия, но Иран не соглашается. И что делать? Ежедневно запускать по пять-десять ракет? Производство не успеет пополнять расход, и скоро придётся ужаться до одной-двух. А Иран-то отвечает десятками + беспилотники. Накапливать ракеты неделями, чтобы дать один залп в пару-тройку десятков и вновь начинать накопление? Так ничего не добьёшься – большая часть разрушенного будет восстанавливаться до следующего залпа.К тому же Иран ведь не сидит в ожидании следующего удара. Он отвечает и делает это регулярно. А значит, нужны противоракеты для комплексов ПВО/ПРО, обеспечивающих прикрытие с воздуха американских баз по всему Ближнему Востоку. Но ракеты ПВО нужны и союзникам США, на территориях которых размещены базы и по которым тоже прилетает. Ракеты нужны Израилю, который в любой момент может стать целью очередного иранского залпа. А уж как нужны ракеты, да и сами комплексы, Зеленскому, у которого скоро на подведомственных территориях целой собачьей будки не останется. И это мы ещё не вспомнили тихоокеанских союзников США, пытающихся накапливать ракеты для войны с Китаем, начала которой ждут в любой момент уже несколько лет.Всем вышеперечисленным нужны не только ракеты ПВО, но также крылатые и баллистические ракеты ближней и средней дальности. Что-то могут поставить англичане, французы. Жадные немцы говорят, что себе не хватает. Но главная тяжесть падает на США. Трамп бы и рад заработать, но не хватает производственных мощностей для производства ракет на нужды армии США. Помощь Украине поглотила значительную часть запасов, а что осталось, ушло на войну с Ираном, приходится работать с колёс.Когда-то Америка добилась перевода всего НАТО на американские стандарты. Среди прочего это означало, что США являются эксклюзивным поставщиком большой номенклатуры боеприпасов. Это было очень выгодно, пока не надо было обеспечивать боеприпасами большую войну, тем более две. Америке же сейчас приходится производить боеприпасы для Украины, для войны в Заливе (причём для своих союзников тоже), обеспечивать накопление боеприпасов у себя и союзников для готовящейся войны с Китаем, создавать запас для вероятной войны европейских союзников по НАТО с Россией, выполнять контрактные обязательства по всему миру и пытаться наполнить свои давно опустевшие арсеналы. Одновременное решение всех этих проблем нереально.США подвела уверенность в том, что если ракет хватило на Югославию и Ирак, то их будет хватать всегда. Кроме того, американцы привыкли, что всё решают деньги, а долларов у хозяина печатного станка всегда хватало. Никто из тех, кто планировал американские войны начала XXI века, не задумался о том, что повторить фокус Первой и Второй мировых войн, когда американская военная промышленность развёртывалась в считанные месяцы и начинала выпускать винтовки миллионами, самолёты и танки десятками тысяч, авианосцы и линкоры десятками, а корабли попроще сотнями. И боеприпасов сколько угодно и каких угодно. Надо было только влить деньги и разместить заказы.В этот раз всё сразу пошло наперекосяк, так как Запад давно вывел значительную часть тяжёлой промышленности в третьи страны. Оборонка вроде бы осталась на месте, но выяснилось, что, во-первых, она жизненно зависит от комплектующих, производившихся на переехавших в третьи страны гражданских предприятиях, выпускавших продукцию двойного назначения. Во-вторых, в отличие от периода мировых войн, нет в достаточном количестве незагруженных резервных мощностей, за счёт которых можно быстро расширить производство. В-третьих, теоретически расширить производство можно, но для него нет подготовленных рабочих кадров.США и Запад так и не смогли преодолеть ракетный голод. Это видно даже по состоянию дел на Украине. С начала 2026 года украинское руководство и его западные союзники объявили, что в связи с тяжёлой ситуацией на фронте и исчерпанием украинского ресурса живой силы они будут искать победу в ударах по глубокому российскому тылу, а для этого нарастят поставки на Украину ракет (под видом организации собственного украинского производства). Прошло полгода, а, несмотря на все старания, Киев так и не получил (даже с "собственным производством") того количества ракет, которое было у него в 2023 году. Единственное, чего Западу удалось добиться, – значительное увеличение дальности используемых ракет, что доставляет России некоторые неприятности, но не создаёт критические проблемы.Сейчас Украина пытается компенсировать нехватку ракет расширением использования беспилотников, но ни по мощности боевой части, ни по точности, ни по неуязвимости БПЛА не могут сравниться с современными ракетами. К тому же у России и беспилотников тоже больше, хоть здесь отрыв не столь велик, как по ракетам.Запад в целом проиграл России ракетную гонку. В том числе и потому, что российское руководство не спешило бросать каждую произведённую ракету в бой, а произвело накопление арсенала, достаточного для ведения длительной кампании без истощения запасов, пополняемых за счёт постоянно расширяющегося производства. Ракетный арсенал России стал мощным аргументом не только для победного завершения украинской кампании, но и для предотвращения большой европейской войны. Конечно, гарантий принятия европейцами правильного решения нет, но задуматься им всё же придётся.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

https://ukraina.ru/20260722/vizit-trampa-v-moskvu-kuda-ssha-popytayutsya-zamanit-rossiyu--ischenko-1081741973.html

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мнения, украина, россия, сша, владимир зеленский, весь ищенко