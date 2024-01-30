https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html

Руслан Калинчук: Британии и США нужна отставка главкома ВСУ, чтобы ударить по России в Крыму

Руслан Калинчук: Британии и США нужна отставка главкома ВСУ, чтобы ударить по России в Крыму - 30.01.2024 Украина.ру

Руслан Калинчук: Британии и США нужна отставка главкома ВСУ, чтобы ударить по России в Крыму

Западные партнёры Украины переходят от активных боевых действий на линии фронта к так называемой обороне, которая будет выражаться в ударах по Крыму и Черноморскому флоту, считает историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-01-30T14:41

2024-01-30T14:41

2024-01-30T14:41

интервью

британия

сша

всу

россия

крым

упц

валерий залужный

оксана маркарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052043293_87:30:840:454_1920x0_80_0_0_9d7b37d9f5737d625027d477e839aee1.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Вечером 29 января ряд украинских СМИ сообщили об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и о назначении на этот пост нынешнего главы ГУР Кирилла Буданова. Официальные источник, среди которых пресс-секретарь Владимира Зеленского и Минобороны Украины, эту информацию опровергли.- Руслан, вчера Зеленский не получил разрешения от своих кураторов на отставку Залужного, или это был зондаж общественного мнения?- Могло быть и то, и другое. Зеленский действительно мог попытаться уволит Залужного в связи с тем, что Банковая в лице президента настаивает на том, чтобы Залужный внес в Верховную Раду проект закона о мобилизации. А Залужный этого делать не хочет, поскольку у этого закона - страшный антирейтинг. Возможно, главкома вчера позвали на Банковую, чтобы его дожать, но Залужный отказался. Зеленский хотел его отставить, но за Залужным стоит Пентагон, возможно, они переиграли ситуацию.Не исключаю, что это был сознательный вброс для отвлечения общественного мнения от ситуации со сбитым Ил-76, где были украинские военнопленные, либо от неудавшихся переговоров с венграми. Если же Зеленский действительно имеет намерение отставить Залужного, это означает, что на деньги Америки Банковая уже не надеется и возобладала британская линия.Еще недели две назад появился инсайд о том, что на место Залужного хотят поставить главу ГУР Буданова. Если это правда, Буданов – это человек Ми-6, это будет означать, что западные партнёры Украины переходят от активных боевых действий на линии фронта к так называемой обороне, которая будет выражаться в ударах по Крыму и Черноморскому флоту. Поскольку Буданов – это человек, специализирующийся на таких терактах, отставка Залужного будет означать переход к такой стратегии.- Вчерашняя попытка Зеленского не была согласована с американцами, то есть он вышел из их подчинения? Будет ли Зеленский за это наказан?- Не думаю, что он позволил себе что-то, что выходило за рамки указаний его западных кураторов. Зеленский — это человек Британии. Помните, какое влияние на него имел Борис Джонсон, помните интервью Арахамии, в котором он рассказал, как Джонсон не позволил подписать Стамбульские соглашения. США нужна Украина, но они, видимо, готовятся еще к какому-то конфликту, может быть, с Ираном, или летом мы увидим обострение ситуации на Корейском полуострове, вокруг Тайваня. Американцам сейчас не до Украины, поэтому они хотели бы паузу в украинском конфликте, но это интересы только одной части англосаксонского мира.Если Буданова прочат на министра обороны, а посла в США Маркарову – на место премьер-министра, то это означает, что Штаты оставляют за собой экономику Украину. То есть возможность грабить Украину они оставляют за собой. Британцам они оставляют руководство войной, а за собой – деньги. Задача Британии в конфликте – выдавливание России из бассейна Черного моря. Поэтому для них даже вялотекущий конфликт выгоден, потому что позволяет предоставлять Украине дальнобойные ракеты и таким образом выбивать ресурсы Черноморского флота.Интересы Британии и США совпадают в том, что надо придумать такой формат, который позволил бы Украине продолжать конфликт без американских денег. Несколько дней назад "Вашингтон Пост" опубликовала материал, в котором речь шла о том, что США разрабатывают для Украины оборонительную стратегию. Денег, которые даст Европа, при урезании внутренних расходов Украины на соцвыплаты для обороны могло бы хватить. Украинцы будут продолжать гибнуть на фронте, будут уничтожаться города, которые России придется восстанавливать за свой счет, британцы и американцы на всем этом заработают.- В какой фазе сейчас находится церковный конфликт на Украине? Значительная часть украинского общества, которая была прихожанами УПЦ, смирились с фактическим запретом своей церковной организации, то есть с законом, который Рада приняла в октябре прошлого года?- Закон был принят в первом чтении. Я не вижу возможностей для его реализации, каким образом с его помощью можно ликвидировать УПЦ. Украинская православная церковь не является единой юридической структурой. Каждый приход, каждая епархия – это отдельная юридическая структура. Таких отдельных юридических лиц – 13 тысяч. В УПЦ – 12,5 тысяч общин, ее нельзя запретить махом.По каждой из 13 тысяч общин надо будет доказывать, ущерб интересам национальной безопасности. Ни одна судебная система не справится с таким количеством исков. Но в виду неудач на фронте надо показывать какие-то успехи хотя бы в борьбе с внутренним врагом, поэтому был принят такой закон. Если продолжатся какие-то завихрения с Залужным, не исключено, что Рада примет этот закон и во втором чтении.Но, думаю, что власть не хочет ликвидации УПЦ. Это создаст проблемы на уровне международных отношений, пошли бы жалобы в ЕСПЧ, начались бы слушания в ООН. Задача власти – склонить УПЦ к нужным действиям. Чтобы УПЦ провозгласила автокефалию, осудила патриарха, осудила РПЦ. Чтобы иерархи УПЦ заявляли то же, что и иерархи ПЦУ. Например, так называемый митрополит Луцкий говорил, что если ты убил "м…ля", то можешь не исповедаться. Сделать из церкви послушное орудие – и есть цель украинской власти.

https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html

https://ukraina.ru/20240130/1052979146.html

https://ukraina.ru/20240130/1052971243.html

британия

сша

россия

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, британия, сша, всу, россия, крым, упц, валерий залужный, оксана маркарова