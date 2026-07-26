У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру
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У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу
У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру
У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу
Страны Персидского залива не имеют общей точки зрения на, как нужно завершить конфликт с Ираном, в том числе из-за исторических обид арабских монархий друг на друга, пишет Politico. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-26T12:52
2026-07-26T12:52
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🟦 Индия рекомендовала гражданам страны, планирующим работать на коммерческих судах в Черном море, тщательно оценивать риски безопасности на фоне продолжающегося конфликта в регионе;🟦 Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, Иран после окончания конфликта с США намерен "восстановить доверительные отношения" с соседними странами;🟦 Экономика Германии стремительно деградирует, заявила глава Федерации немецкой промышленности Таня Геннер. По ее словам, промышленный сектор теряет около 15 тысяч рабочих мест ежемесячно в условиях критической ситуации, а Германия утратила позиции "в плане конкурентоспособности" из-за давления со стороны Китая и политики Трампа;🟦 Рабочая сила в США сократится на 2,7 млн человек к 2040 году, прогнозирует демограф и создатель крупнейшей в мире базы стандартизированных демографических данных IPUMS Стивен Рагглз. Впервые в истории страны с рынка труда будет уходить больше людей, чем приходить;🟦 Правительство Бразилии отказало во въезде в страну двум должностным лицам Госдепа США. Чиновники планировали встретиться с избирательными органами для обсуждения вопросов, "связанных с президентскими выборами в октябре и свободой слова".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, иран, сша, украина.ру, politico, мид, дональд трамп, германия
Новости, Иран, США, Украина.ру, Politico, МИД, Дональд Трамп, Германия

У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу

12:52 26.07.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтраны мира. Катар
Страны мира. Катар - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Страны Персидского залива не имеют общей точки зрения на, как нужно завершить конфликт с Ираном, в том числе из-за исторических обид арабских монархий друг на друга, пишет Politico. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Индия рекомендовала гражданам страны, планирующим работать на коммерческих судах в Черном море, тщательно оценивать риски безопасности на фоне продолжающегося конфликта в регионе;
🟦 Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, Иран после окончания конфликта с США намерен "восстановить доверительные отношения" с соседними странами;
🟦 Экономика Германии стремительно деградирует, заявила глава Федерации немецкой промышленности Таня Геннер. По ее словам, промышленный сектор теряет около 15 тысяч рабочих мест ежемесячно в условиях критической ситуации, а Германия утратила позиции "в плане конкурентоспособности" из-за давления со стороны Китая и политики Трампа;
🟦 Рабочая сила в США сократится на 2,7 млн человек к 2040 году, прогнозирует демограф и создатель крупнейшей в мире базы стандартизированных демографических данных IPUMS Стивен Рагглз. Впервые в истории страны с рынка труда будет уходить больше людей, чем приходить;
🟦 Правительство Бразилии отказало во въезде в страну двум должностным лицам Госдепа США. Чиновники планировали встретиться с избирательными органами для обсуждения вопросов, "связанных с президентскими выборами в октябре и свободой слова".
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