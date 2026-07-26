https://ukraina.ru/20260726/u-stran-persidskogo-zaliva-net-edinstva-po-iranu-glavnoe-k-etomu-chasu-1081860568.html

У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу

У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу - 26.07.2026 Украина.ру

У стран Персидского Залива нет единства по Ирану. Главное к этому часу

Страны Персидского залива не имеют общей точки зрения на, как нужно завершить конфликт с Ираном, в том числе из-за исторических обид арабских монархий друг на друга, пишет Politico. Об этом и других новостях к этому часу 26 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-26T12:52

2026-07-26T12:52

2026-07-26T12:52

новости

иран

сша

украина.ру

politico

мид

дональд трамп

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102163/61/1021636107_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c5eff452c78a53d5c45876ec928fee7.jpg

🟦 Индия рекомендовала гражданам страны, планирующим работать на коммерческих судах в Черном море, тщательно оценивать риски безопасности на фоне продолжающегося конфликта в регионе;🟦 Действия Ирана на Ближнем Востоке не продиктованы враждебностью к соседям, а направлены лишь против США, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, Иран после окончания конфликта с США намерен "восстановить доверительные отношения" с соседними странами;🟦 Экономика Германии стремительно деградирует, заявила глава Федерации немецкой промышленности Таня Геннер. По ее словам, промышленный сектор теряет около 15 тысяч рабочих мест ежемесячно в условиях критической ситуации, а Германия утратила позиции "в плане конкурентоспособности" из-за давления со стороны Китая и политики Трампа;🟦 Рабочая сила в США сократится на 2,7 млн человек к 2040 году, прогнозирует демограф и создатель крупнейшей в мире базы стандартизированных демографических данных IPUMS Стивен Рагглз. Впервые в истории страны с рынка труда будет уходить больше людей, чем приходить;🟦 Правительство Бразилии отказало во въезде в страну двум должностным лицам Госдепа США. Чиновники планировали встретиться с избирательными органами для обсуждения вопросов, "связанных с президентскими выборами в октябре и свободой слова".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

сша

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, украина.ру, politico, мид, дональд трамп, германия