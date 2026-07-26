https://ukraina.ru/20260726/istoriya-uroki-i-peremeny-torgi-rossiyskoy-territoriey-faktor-polshi-i-nezavisimost-ukrainy-1081861000.html
История: уроки и перемены. Торги российской территорией, фактор Польши и независимость Украины
История: уроки и перемены. Торги российской территорией, фактор Польши и независимость Украины - 26.07.2026 Украина.ру
История: уроки и перемены. Торги российской территорией, фактор Польши и независимость Украины
Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стала роль, которую могла бы сыграть Франция в истории независимой... Украина.ру, 26.07.2026
2026-07-26T13:11
2026-07-26T13:11
2026-07-26T13:11
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Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стала роль, которую могла бы сыграть Франция в истории независимой Украины ещё сто лет назад, но не сыграла.Как определялась судьба Украины по итогам Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии? И почему тогда не получилось договориться французскому правительству с киевским режимом тех времён?Об этом и не только беседовали публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, журналистка Олеся Орленко.Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, василий стоякин, олеся орленко, франция, польша, украина.ру, новости, видео, видео
Украина, Василий Стоякин, Олеся Орленко, Франция, Польша, Украина.ру, Новости, Видео