Перекладывают всю ответственность за провалы. Зеленского превращают в "украинского Гитлера"

Ситуация в Украине развивается так, что если дела на фронтах спецвоенной операции (СВО) и дальше будут происходить как сейчас, то всю ответственность западные кураторы переложат на президента Владимира Зеленского. И спишут в исторический утиль

То ли только Зеленского, то ли вместе с нынешним главкомом ВСУ Валерием Залужным, который разделит ответственность за провалы на фронтах со своим президентом-главковерхом.Еще один вариант развития событий – сплочение подневольных кадров для выполнения поставленных Западом задач. Внешние кураторы хотят превратить нынешнее руководство Украины в единый кулак, в некую хунту, которая и поведет Украину к победам. А для этого и стараются объединить в этой хунте и Зеленского, и Залужного, и прочих либо популярных в войсках, либо просто медийно раскрученных генералов типа главкома сухопутных войск Александра Сырского и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.Именно об этом говорит конечный исход недавней шумихи вокруг отставки/неотставки Залужного с поста главкома ВСУ по воле главковерха Зеленского, который хотел таким образом избавиться от политического конкурента.И вот британская газета The Times сообщает подробности этого дела. С одной стороны, рассказывает, что Залужный был готов уйти восвояси не по своей воле. Он после встречи с Зеленским якобы вернулся в свой рабочий кабинет и проинформировал подчиненных о своем увольнении. "Я собираю вещи", -- вроде бы сказал он в беседе с одним из высших офицеров.При этом Залужный отказался в очень непростой ситуации. Зеленский вроде бы предложил ему взамен посты либо посла в одну из евростран, либо секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ), коим сегодня является бывший мелкий луганский бандит-шестерка и мошенник Алексей Данилов.Но Залужный понял, что отставка главкома по собственному желанию во время боевых действий – это его же политическая смерть в глазах и народа и кураторов. И потому отказался. И тогда Зеленский пригрозил, что все равно его уволит собственным указом. Но не уволил.С другой стороны, отставка Залужного, по информации The Times, не состоялась потому, что Буданов и Сырский отказались занять этот пост. Оба. Дружно и решительно. Более того, британские журналисты намекают, что генералы якобы советовали Зеленскому и даже давили на него, чтобы он не увольнял Залужного.А британский The Economist тоже написал по этому поводу: "Некоторые считают, что он (Залужный. – Авт.) отказался от этой работы (секретаря СНБОУ. – Авт.) в последнюю минуту. Близкий коллега настаивает, что генерал Буданов не претендовал на место генерала Залужного, но и отказываться от военной должности он не имел права". Но и Буданов, получается, отказался. Потому как отставка Залужного, повторяю, не состоялась.Причин же такого поведения генералов может быть несколько. Но главная лежит на поверхности: генералы Сырский и Буданов просто элементарно не захотели брать ответственность за провалы Украины на завершающем этапе СВО. Ведь даже The Times утверждает: во время встречи с Зеленским Залужный рассказал, что ситуация на фронте для Киева – не такая позитивная, как президенту говорят его советники.И Сырский, и Буданов прекрасно понимают, что они окажутся на скамье подсудимых какого-нибудь Нюрнберга 2.0 за преступления против человечности во время СВО. Но одно дело – генералы, выполняющие приказы Зеленского/Залужного, и другое – генералы, отдающие приказы об ударах, например, по мирным объектам на территории "исконной" России.Во-вторых, все в один голос в Украине и за ее пределами рассказывают, что уволить Залужного Зеленскому не дали внешние кураторы. И в США, и в Великобритании, и даже, возможно, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, которая в этой ситуации, правда, и выглядит, как пятая нога у собаки, то есть бессмысленно.The Times прямо пишет, что США и Великобритания выразили озабоченность информацией о возможной отставке Залужного. И потому что менять лошадей на переправе – это чисто тактически не выгодно. И потому, что приход к командованию ВСУ на провальном этапе СВО новых генералов-ставленников Вашингтона (Сырский) или Лондона (Буданов) – это военно-политическое сжигание нужных кадров неминуемой ответственностью за поражение.А еще потому, что приход новых генералов – это новая, уже стратегическая, ответственность и Вашингтона с Лондоном за те же провалы в Украине. А США и Великобритания не хотят брать эту ответственность на себя. Зачем она им в меняющемся мире?Более того, Великобритания в условиях заметного ослабления гегемонии США в мире хочет сыграть свою роль в украинском конфликте и повысить свою геополитическую роль. Фантомные боли бывшей "владычицы мира", "империи империй" – это, знаете ли, серьезный фактор, влияющий на поведение наследников былого величия. И внутри Великобритании, и за ее пределами. Потому-то британский премьер Риши Сунак, начиная с Украины, и носится по миру как угорелый.Отсюда может и проистекать согласованное решение – оставить Зеленского и Залужного на своих постах в одной связке дальше загружаться негативом поражения в СВО. Общим негативом, с которым они неизбежно будут отправлены сначала на скамью подсудимых (ил в эмиграцию, если кому-то повезет), а потом – на свалку истории.И, наконец, в-третьих, оставление всех в Украине на своих постах – это попытка внешних кураторов либо переложить всю ответственность за поражения на самих украинских горе-руководителей и незадачливый военачальников, которые должны продемонстрировать единство и выполнить западный заказ -- в едином же порыве бросить свою страну против России. И попытаться если и не нанести ей стратегическое поражение, то хотя бы оказать военное давление на нее, чтобы Москва пошла на какие-то переговоры о "заморозке" конфликта и дала Западу передышку в виде нового "Минска-3", касающегося уже СВО.Ситуация в СВО ведь складывается так, что, несмотря на дефицит снарядов ВСУ и сокращение помощи со стороны Запада, украинские войска не бегут с фронта. И фронт не проваливается кардинально – российские солдаты выгрызают каждый кусок земли, освобождая свои территории.И все это может говорить и о том, что все эти разговоры о слабости ВСУ, о нехватке оружия – это отвлекающий маневр, чтобы глубже и больше втянуть Россию в конфликт, соблазнив ее возможной скорой победой. А на самом деле Запад даст Украине и ее ВСУ все необходимое, чтобы держаться на позициях и продолжать изматывать Россию, истощать ее ресурсы, отвлекать от других мировых проблем. Например, на Ближнем Востоке или вокруг Тайваня.Это возможно? Вполне. Но для этого однозначно нужно, чтобы Украина не ослаблялась внутренними распрями в верхушке, а режим действовал согласовано.Для этого и нужна хунта во главе с Зеленским, за спиной которого должны плотно стоять известные генералы, а не какие-то назначенцы, коих никто в глаза не видел в Украине, не говоря уже о Западе. Зеленский, как российский император Николай II в Первую мировую войну или, что точнее, как политический предтеча украинских неонацистов фюрер немецкого народа Адольф Гитлер в конце Второй мировой, должен взять всю ответственность на себя. И или победить, или принять яд поражения. В прямом и переносном смыслах.Вот всех их и согнали в кучу, а позже американское издание The New York Times попыталось смикшировать возню вокруг желания Зеленского избавиться от Залужного как от политического конкурента. Американцы написали, что власти Украины отменили отставку главкома ВСУ из-за утечки информации в СМИ, а также из-за того, что Киев не смог найти замену Залужному. И тоже подтвердили, что никто из генералов не согласился занять пост Залужного.И сейчас ситуация складывается так, что Зеленский остается главным ответственным за все. Либо, если хотите, козлом отпущения в случае поражения, и либо, разумеется, победителем, если удастся остановить Россию в СВО на условиях Запада.А чтобы Зеленский не дрейфил и не вибрировал, ему по-прежнему обещают вступление в НАТО тех остатков Украины, которые останутся под его рукой в результате СВО. Или гарантии личной безопасности в случае провала.Во всяком случае, глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак сообщали, что Киев собрал рабочую группу из бывших высокопоставленных западных чиновников для продвижения членства Украины в НАТО. В нее вошли все отставные "эксы": госсекретарь США Хиллари Клинтон, премьер Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Польши Александр Квасьневский, премьер Финляндии Санна Марин и прочие отставники.Но и над вступлением Киева в НАТО опять пускают дымовую завесу, отвлекалочку и обманку. Типа разглагольствований в издании Foreign Policy о том, что Вашингтон и Берлин якобы настаивают на отсрочке принятия Киева в НАТО. Потому что, по их мнению, слишком рано начинать этот процесс, пока Украина воюет с Россией.Или еще один манёвр: статья в американской газеты Time, в которой сказано, что Зеленский, отчаянно пытающийся втянуть страну в НАТО, опасен для самого Альянса, потому что слаб, безответственен и часто непредсказуем. "Конфликты живут собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков (в данном случае, Зеленский) становится непредсказуемым джокером, за которым надо пристально следить", -- написала газета. И указала: тот факт, что ВСУ наносят удары вглубь России, свидетельствует не о силе украинской власти, а о слабости и страхе Зеленского и его генералов.Но по-любому, как пишут американцы, и в США, и в Великобритании все причастные настаивают, что им в ближайшем будущем нужно сосредоточиться на продолжении поставок ВСУ оружия и боеприпасов. А это и есть война.Хотя в Киев прибыла замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, и там уже шутят: когда в 2014 году Нуланд раздавала печеньки на майдане, там случился госпереворот…

