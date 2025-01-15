https://ukraina.ru/20250115/1060264267.html

"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию

"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию - 15.01.2025 Украина.ру

"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию

Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда на Киевском направлении у нее формировались пять новых бригад. Именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-15T03:30

2025-01-15T03:30

2025-01-15T03:30

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нападение

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Наступление Украины на хутор Бердин в Курской области ставило целью дать ВСУ передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры", рассказал эксперт. Нападение на Белоруссию сейчас выглядит самым оптимальным вариантом для ВСУ. Тем более, в прошлом году такие попытки предпринимались, добавил он.Украина начала готовиться к этому наступлению в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад, указал майор.Он добавил, что Украина подтянула к белорусским границам эти пять бригад вместе с подразделениями Нацгвардии. Тогда же Зеленский стал говорить о том, что Белоруссию надо "вернуть в лоно европейских стран". Тогда же начались учения Польши на стыке польской, украинской и белорусской границей, уточнил эксперт."И именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Главный хранитель нашего ядерного оружия (начальник 12-го Главного управления Минобороны) выступал на фоне белорусского штурмовика Су-25, под которым были подвешены некие изделия", — подчеркнул Рамм.Он добавил, что белорусская армия тоже подтянула к границе свою группировку. И президент республики Александр Лукашенко тогда произнес свою знаменитую речь про "близорукость" ("Я не вижу никаких красных линий"), намекнув, что готов отстаивать независимость Белоруссии в том числе с использованием ядерного оружия, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250114/1060260381.html

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новости, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, москва, су-25, нацгвардия, вооруженные силы украины, нападение, красные линии, военные учения, граница, ядерное оружие