"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
© Министерство обороны РФ
Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда на Киевском направлении у нее формировались пять новых бригад. Именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Наступление Украины на хутор Бердин в Курской области ставило целью дать ВСУ передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры", рассказал эксперт. Нападение на Белоруссию сейчас выглядит самым оптимальным вариантом для ВСУ. Тем более, в прошлом году такие попытки предпринимались, добавил он.
Украина начала готовиться к этому наступлению в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад, указал майор.
"Тогда этому помешали трения в Конгрессе по поводу выделения военной помощи. Если бы американцы сразу выделили Украине эти ресурсы, бригады были бы готовы уже к февралю 2024 года. Но этот процесс растянулся до лета", — отметил Рамм.
Он добавил, что Украина подтянула к белорусским границам эти пять бригад вместе с подразделениями Нацгвардии. Тогда же Зеленский стал говорить о том, что Белоруссию надо "вернуть в лоно европейских стран". Тогда же начались учения Польши на стыке польской, украинской и белорусской границей, уточнил эксперт.
"И именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Главный хранитель нашего ядерного оружия (начальник 12-го Главного управления Минобороны) выступал на фоне белорусского штурмовика Су-25, под которым были подвешены некие изделия", — подчеркнул Рамм.
Он добавил, что белорусская армия тоже подтянула к границе свою группировку. И президент республики Александр Лукашенко тогда произнес свою знаменитую речь про "близорукость" ("Я не вижу никаких красных линий"), намекнув, что готов отстаивать независимость Белоруссии в том числе с использованием ядерного оружия, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.