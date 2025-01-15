"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию - 15.01.2025 Украина.ру
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"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию
"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию - 15.01.2025 Украина.ру
"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию
Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда на Киевском направлении у нее формировались пять новых бригад. Именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-15T03:30
2025-01-15T03:30
новости
украина
белоруссия
владимир зеленский
александр лукашенко
москва
су-25
нацгвардия
вооруженные силы украины
нападение
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Наступление Украины на хутор Бердин в Курской области ставило целью дать ВСУ передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры", рассказал эксперт. Нападение на Белоруссию сейчас выглядит самым оптимальным вариантом для ВСУ. Тем более, в прошлом году такие попытки предпринимались, добавил он.Украина начала готовиться к этому наступлению в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад, указал майор.Он добавил, что Украина подтянула к белорусским границам эти пять бригад вместе с подразделениями Нацгвардии. Тогда же Зеленский стал говорить о том, что Белоруссию надо "вернуть в лоно европейских стран". Тогда же начались учения Польши на стыке польской, украинской и белорусской границей, уточнил эксперт."И именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Главный хранитель нашего ядерного оружия (начальник 12-го Главного управления Минобороны) выступал на фоне белорусского штурмовика Су-25, под которым были подвешены некие изделия", — подчеркнул Рамм.Он добавил, что белорусская армия тоже подтянула к границе свою группировку. И президент республики Александр Лукашенко тогда произнес свою знаменитую речь про "близорукость" ("Я не вижу никаких красных линий"), намекнув, что готов отстаивать независимость Белоруссии в том числе с использованием ядерного оружия, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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новости, украина, белоруссия, владимир зеленский, александр лукашенко, москва, су-25, нацгвардия, вооруженные силы украины, нападение, красные линии, военные учения, граница, ядерное оружие
Новости, Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Москва, Су-25, Нацгвардия, Вооруженные силы Украины, нападение, красные линии, военные учения, граница, Ядерное оружие

"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию

03:30 15.01.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Белоруссия начала совместные учения "Союзная решимость - 2022"
Россия и Белоруссия начала совместные учения Союзная решимость - 2022
© Министерство обороны РФ
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Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда на Киевском направлении у нее формировались пять новых бригад. Именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Наступление Украины на хутор Бердин в Курской области ставило целью дать ВСУ передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры", рассказал эксперт. Нападение на Белоруссию сейчас выглядит самым оптимальным вариантом для ВСУ. Тем более, в прошлом году такие попытки предпринимались, добавил он.
Украина начала готовиться к этому наступлению в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад, указал майор.
"Тогда этому помешали трения в Конгрессе по поводу выделения военной помощи. Если бы американцы сразу выделили Украине эти ресурсы, бригады были бы готовы уже к февралю 2024 года. Но этот процесс растянулся до лета", — отметил Рамм.
Он добавил, что Украина подтянула к белорусским границам эти пять бригад вместе с подразделениями Нацгвардии. Тогда же Зеленский стал говорить о том, что Белоруссию надо "вернуть в лоно европейских стран". Тогда же начались учения Польши на стыке польской, украинской и белорусской границей, уточнил эксперт.
"И именно поэтому Москва и Минск объявили об учениях нестратегических ядерных сил. Главный хранитель нашего ядерного оружия (начальник 12-го Главного управления Минобороны) выступал на фоне белорусского штурмовика Су-25, под которым были подвешены некие изделия", — подчеркнул Рамм.
Он добавил, что белорусская армия тоже подтянула к границе свою группировку. И президент республики Александр Лукашенко тогда произнес свою знаменитую речь про "близорукость" ("Я не вижу никаких красных линий"), намекнув, что готов отстаивать независимость Белоруссии в том числе с использованием ядерного оружия, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Вчера, 17:58
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НовостиУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоМоскваСу-25НацгвардияВооруженные силы Украинынападениекрасные линиивоенные ученияграницаЯдерное оружие
 
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