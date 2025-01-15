ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду "Покровск-Константиновка". Противник быстро и системно теряют свою боеспособность и веру к победе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" аккурат посередине между двумя этими городами.
Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска и Краматорска из Днепропетровской области.
"Конечно, [по правилам военной науки ВСУ] эту рокаду отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой нашего обходного маневра", — отметил эксперт.
По его мнению, проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. Противник быстро и системно теряет свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях Украина не способна долго обороняться, указал Анпилогов.
"И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – слом морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.
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