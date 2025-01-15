https://ukraina.ru/20250115/1060240376.html

ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт

ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт - 15.01.2025 Украина.ру

ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт

Проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду "Покровск-Константиновка". Противник быстро и системно теряют свою боеспособность и веру к победе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-15T05:30

2025-01-15T05:30

2025-01-15T05:30

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Ранее картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" аккурат посередине между двумя этими городами.Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска и Краматорска из Днепропетровской области.По его мнению, проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. Противник быстро и системно теряет свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях Украина не способна долго обороняться, указал Анпилогов.Поэтому киевский режим может повторить судьбу кайзеровской Германии, которая весной 1918 года еще наступала, а осенью немецкие генералы сами пришли к кайзеру и сказали, что надо сдаваться (притом, что Германия еще оккупировала территорию Франции), указал эксперт."И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – слом морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060233051.html

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новости, украина, германия, донбасс, алексей анпилогов, всу, покровск/красноармейск, дороги, славянск, краматорск, украинская армия, сво, детали, спецоперация