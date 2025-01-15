ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт - 15.01.2025 Украина.ру
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ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт
ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт - 15.01.2025 Украина.ру
ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт
Проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду "Покровск-Константиновка". Противник быстро и системно теряют свою боеспособность и веру к победе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-15T05:30
2025-01-15T05:30
новости
украина
германия
донбасс
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дороги
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Ранее картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" аккурат посередине между двумя этими городами.Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска и Краматорска из Днепропетровской области.По его мнению, проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. Противник быстро и системно теряет свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях Украина не способна долго обороняться, указал Анпилогов.Поэтому киевский режим может повторить судьбу кайзеровской Германии, которая весной 1918 года еще наступала, а осенью немецкие генералы сами пришли к кайзеру и сказали, что надо сдаваться (притом, что Германия еще оккупировала территорию Франции), указал эксперт."И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – слом морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250113/1060233051.html
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новости, украина, германия, донбасс, алексей анпилогов, всу, покровск/красноармейск, дороги, славянск, краматорск, украинская армия, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Германия, Донбасс, Алексей Анпилогов, ВСУ, Покровск/Красноармейск, дороги, Славянск, Краматорск, украинская армия, СВО, детали, Спецоперация

ВСУ быстро теряют боеспособность и веру к победе, Украину ждет судьба кайзеровской Германии — эксперт

05:30 15.01.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду "Покровск-Константиновка". Противник быстро и системно теряют свою боеспособность и веру к победе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее картографический проект LostArmour, который основывается на видеофиксации с мест, подтвердил, что армия России в Донбассе физически перерезала трассу "Покровск-Константиновка" аккурат посередине между двумя этими городами.
Именно по этой рокадной дороге Украина осуществляет снабжение Славянска и Краматорска из Днепропетровской области.
"Конечно, [по правилам военной науки ВСУ] эту рокаду отбивать надо, потому что снабжение Константиновки, Краматорска и Славянска висит на объездных путях и проселках (это дополнительный крюк в несколько десятков километров), которые будут под угрозой нашего обходного маневра", — отметил эксперт.
По его мнению, проблема украинских военных не в том, что они потеряли в Донбассе важную рокаду. Противник быстро и системно теряет свою боеспособность и веру к победе. В таких условиях Украина не способна долго обороняться, указал Анпилогов.
Поэтому киевский режим может повторить судьбу кайзеровской Германии, которая весной 1918 года еще наступала, а осенью немецкие генералы сами пришли к кайзеру и сказали, что надо сдаваться (притом, что Германия еще оккупировала территорию Франции), указал эксперт.
"И судя по всему, российское командование не будет класть своих солдат ради освобождения территорий. Главная наша задача – слом морального духа врага. Если враг побежит, его даже уничтожать не потребуется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ростислава Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Барабанов, историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай интервью - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
13 января, 19:00
Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем УкраиныПрофессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов объяснил, почему гарантии безопасности для России останутся на бумаге, но договариваться по Украине все равно важно.
 
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