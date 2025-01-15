https://ukraina.ru/20250115/1060258835.html
Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине
Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине - 15.01.2025 Украина.ру
Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине
А Кремль ждет, когда Дональд Трамп займет кресло президента США и сформирует позицию по Украине
2025-01-15T07:00
2025-01-15T07:00
2025-01-15T07:00
эксклюзив
украина
сша
россия
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
вооруженные силы украины
пентагон
цру
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060261628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7533524b8daf1394041d3685d5fd5f4.jpg
Администрация президента США Джо Байдена согласовала последний за его каденцию пакет военной помощи Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин 9 января объявил о выделении $500 млн на закупку ракет для систем ПВО (AIM-7, RIM-7 и AIM-9M) класса "воздух - поверхность", боеприпасов и оборудования для самолетов F-16.Сколько всего потрачено?По данным иностранных СМИ, часть оружия из анонсированного пакета уже доставлена на Украину, часть находится в пути. Причем оценить сообщения на достоверность не представляется возможным. Даже в Кильском институте мировой экономики прозрачность донорства США оценили на 3 из 5 баллов в свежем декабрьском отчете. В этом плане Штаты уступают основным подельникам по финансированию боевых действий - Великобритании (10,06 млрд евро), Евросоюзу с финансовой поддержкой киевского режима (42,18 млрд евро) и, в частности, Германии (11 млрд евро).Причем назвать общую реальную сумму, которые потратили США и их сателлиты на боевые действия против России, еще труднее. Видимо, из-за антикоррупционного (разумеется, это сарказм) таинства военных поставок, в СМИ просачиваются детали и предположения лишь от анонимных источников, известных политиков и сотрудников западных университетов. Последние опираются на данные правительства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, например, ссылаясь на американских участников неких переговоров, сообщил о том, что США и Европа вместе потратили 310 млрд евро. По оценкам главы МИД России Сергея Лаврова, сумма накачки Украины сопоставима с ущербом от пожаров в Калифорнии в январе 2025 года, составившим 150 млрд долларов.По данным анонимных источников FoxNews, США потратили к марту 2024 года в общей сложности не менее 113 млрд долларов .В конце апреля 2024 года Байден подписал пакет военной помощи Израилю, Тайваню и Украине на 95 млрд долларов, из которых 61 млрд предназначен для Киева. В Пентагоне незамедлительно отреагировали на это объявлением 56-го (считают с августа 2021 года) транша Украине на сумму 1 млрд долларов. Всего, по версии Пентагона, администрация Байдена потратила на Украину 65,9 млрд долларов за всё время СВО - это почти 5% ВВП России в 2024 году по данным Всемирного банка.В тот транш включили:С тех пор Штаты отправили 15 траншей военной помощи Украине в рамках этого пакета. В начале декабря в Пентагоне объявили о 71-м транше на 725 млн долларов, поставки должны завершиться в середине января 2025 года. В транш включили почти то же самое:По информации Госдепартамента США, с февраля 2022 по январь 2025 год Штаты потратили на военную помощь Украине 69,2 млрд долларов. По данным Кильского института мировой экономики - 59,9 млрд долларов за январь 2022-го - ноябрь 2024-го. Цифры плюс-минус сходятся, но это намного меньше, чем "более 113 млрд долларов" от FoxNews и "310 млрд евро суммарно" от Орбана. При условии, что военный бюджет США на 2025 год (финансовый год в США начался 1 октября) составляет 895 млрд долларов, а на предыдущий - 886,3 млрд долларов.В новом военном бюджете предполагаются затраты на прогнозирование ситуации на Украине. В частности, раздел 6412 посвящен оценке хода вооруженного конфликта, раздел 6413 - изучению опыта этого конфликта. В документе сказано, что глава ЦРУ должен не позднее, чем через 90 дней после принятия бюджета представить Конгрессу США доклад с оценкой вероятного курса конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года. Иначе говоря, до апреля конгрессмены из профильных комитетов, созданных под анализ, только выслушают точку зрения разведсообщества, что в корне ломает популистское заблуждение о прекращении конфликта за один день.Что оценит директор ЦРУ?1) способность ВСУ противостоять российской армии, если США продолжат/прекратят военную и экономическую поддержку;2) возможности ВСУ на случай, если США продолжат/снимут ограничения на применение американского оружия по территории России;3) вероятный ход вооруженного конфликта (по запросу администрации Байдена - до 2026 года);4) способность и готовность других стран продолжать/прекратить финансирование Украины;5) способность этих стран компенсировать любой дефицит в программах поддержки ООН;6) последствия возможного поражения Украины, учитывая нацбезопасность и интересы США во внешней политике, включая "возможность дальнейшей агрессии" со стороны России, Китая, Ирана и КНДР.Кроме этого, Владимир Зеленский, фактически подписывающий государственные акты от имени президента Украины, предложил продлить военное положение на Украине и мобилизацию граждан до 8 мая 2025 года.Итоги деятельности Зеленского также войдут в отчет американского разведсообщества. Рабочая группа по изучению украинского опыта будет работать два года со дня принятия бюджета при условии выработки конкретных решений для Пентагона. Первое заседание группы состоится в течение января-февраля 2025 года. Первый доклад о деятельности выйдет почти через девять месяцев. Итоговый - за месяц до роспуска.Очевидно, что американскому руководству потребуются данные о том, как на самом деле и на что расходовались и расходуются денежные средства, какую технику и боеприпасы Украина получает, какую использует, оценить эффективность происходящего. Подобные данные необходимы разве что для расчетов, связанных с дальнейшим вооружением Украины.Какое оружие поставила администрация Байдена на Украину?8 января Пентагон опубликовал отчет о военных поставках администрации Джо Байдена на Украину. Трехстраничный документ разбит на рубрики: ПВО, боеприпасы, наземная техника, самолеты и беспилотники, противотанковое и стрелковое оружие, вооружения для морской пехоты, другое оборудование.Что касается ПВО, всего Штаты поставили три батареи комплексов Patriot, 12 систем NASAMS, мобильные ЗРК HAWK и самоходные Avenger в неизвестном количестве, 21 радиолокационную станцию. Кроме этого, Украина получила оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами.А ещё 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, 200 155-мм гаубиц, 60 тысяч снарядов для советских РСЗО "Град" и т.д. Счет артиллерийским снарядам перевалил за 3 миллиона единиц.ВСУ также получили в общей сложности тысячи различных единиц автомобильной техники - начиная с легких джипов и заканчивая боевыми машинами пехоты Bradley, бронетранспортерами Stryker и M113, бензовозами и прицепами. Более десятка различных видов беспилотников. Почти 30 тысяч авиационных ракет. С полным списком можно ознакомиться в документе Пентагона.А как же переговоры?Будущий президент США Дональд Трамп вряд ли поставит Украину в приоритет во внешней политике Штатов, заявил 14 января в интервью "КП" помощник президента РФ Николай Патрушев. По его мнению, США будут более заинтересованы в Китае из-за обострения отношений Пекина и Вашингтона.Но что касается мирных переговоров по украинскому конфликту, они возможны только между Вашингтоном и Москвой, заявил он. Другие страны Запада, по его словам, не должны принимать в них участие, так как "Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем".В то же время посредничество в переговорах предлагают представители некоторых стран, в том числе Вьетнам и Турция. Глава МИД России Сергей Лавров отказался это комментировать из-за отсутствия конкретных предложений и необходимости решить задачи специальной военной операции.Также не поступали в Москву предложения от будущей администрации Дональда Трампа. А когда поступят, тогда их обязательно изучат. Кремль ждет, когда его команда сформирует позицию по украинскому вопросу."Если господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться", - заявил Лавров.Лавров подчеркнул необходимость уничтожить одну из главных первопричин украинского конфликта - расширение НАТО на Восток. Угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы "в контексте более широких договоренностей". При этом Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той страны, которая сейчас называется Украина".Подробнее - в материале Павла Котова Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова
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Алексей Туманов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, пентагон, цру
Администрация президента США Джо Байдена согласовала последний за его каденцию пакет военной помощи Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин 9 января объявил о выделении $500 млн на закупку ракет для систем ПВО (AIM-7, RIM-7 и AIM-9M) класса "воздух - поверхность", боеприпасов и оборудования для самолетов F-16.
По данным иностранных СМИ, часть оружия из анонсированного пакета уже доставлена на Украину, часть находится в пути. Причем оценить сообщения на достоверность не представляется возможным.
Даже в Кильском институте мировой экономики прозрачность донорства США оценили на 3 из 5 баллов
в свежем декабрьском отчете. В этом плане Штаты уступают основным подельникам по финансированию боевых действий - Великобритании (10,06 млрд евро), Евросоюзу с финансовой поддержкой киевского режима (42,18 млрд евро) и, в частности, Германии (11 млрд евро).
Причем назвать общую реальную сумму, которые потратили США и их сателлиты на боевые действия против России, еще труднее. Видимо, из-за антикоррупционного (разумеется, это сарказм) таинства военных поставок, в СМИ просачиваются детали и предположения лишь от анонимных источников, известных политиков и сотрудников западных университетов. Последние опираются на данные правительства Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
, например, ссылаясь на американских участников неких переговоров, сообщил о том, что США и Европа вместе потратили 310 млрд евро. По оценкам главы МИД России Сергея Лаврова
, сумма накачки Украины сопоставима с ущербом от пожаров в Калифорнии в январе 2025 года, составившим 150 млрд долларов.
По данным анонимных источников FoxNews
, США потратили к марту 2024 года в общей сложности не менее 113 млрд долларов .
В конце апреля 2024 года Байден подписал пакет военной помощи Израилю, Тайваню и Украине на 95 млрд долларов, из которых 61 млрд предназначен для Киева. В Пентагоне незамедлительно отреагировали на это объявлением 56-го (считают с августа 2021 года) транша Украине на сумму 1 млрд долларов. Всего, по версии Пентагона
, администрация Байдена потратила на Украину 65,9 млрд долларов за всё время СВО - это почти 5% ВВП России в 2024 году по данным Всемирного банка
.
—ракеты RIM-7 и AIM-9M для применения в ПВО,
—ракеты для ПЗРК Stinger, стрелковое оружие и боеприпасы,
—снаряды для РСЗО HIMARS,
—155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды,
—БМП Bradley,
—ПТРК Javelin и AT-4,
—высокоточные авиационные боеприпасы,
—противопехотные мины,
—приборы ночного видения и другое оборудование.
С тех пор Штаты отправили 15 траншей военной помощи Украине в рамках этого пакета. В начале декабря в Пентагоне объявили о 71-м транше на 725 млн долларов, поставки должны завершиться в середине января 2025 года. В транш включили почти то же самое:
—боеприпасы для NASAMS;
—ракеты для Stinger;
—боеприпасы для противодронных систем;
—снаряды для HIMARS;
—155-мм и 105-мм артиллерийские снаряд;
—противопехотные мины;
—Javelin и AT-4;
—стрелковое оружие, боеприпасы, другое оборудование и оружие.
По информации Госдепартамента США, с февраля 2022 по январь 2025 год Штаты потратили на военную помощь Украине 69,2 млрд долларов
. По данным Кильского института мировой экономики - 59,9 млрд долларов за январь 2022-го - ноябрь 2024-го. Цифры плюс-минус сходятся, но это намного меньше, чем "более 113 млрд долларов" от FoxNews и "310 млрд евро суммарно" от Орбана. При условии, что военный бюджет США на 2025 год (финансовый год в США начался 1 октября) составляет 895 млрд долларов, а на предыдущий - 886,3 млрд долларов.
В новом военном бюджете
предполагаются затраты на прогнозирование ситуации на Украине. В частности, раздел 6412 посвящен оценке хода вооруженного конфликта, раздел 6413 - изучению опыта этого конфликта. В документе сказано, что глава ЦРУ
должен не позднее, чем через 90 дней после принятия бюджета представить Конгрессу США доклад с оценкой вероятного курса конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года. Иначе говоря, до апреля конгрессмены из профильных комитетов, созданных под анализ, только выслушают точку зрения разведсообщества, что в корне ломает популистское заблуждение о прекращении конфликта за один день.
1) способность ВСУ
противостоять российской армии, если США продолжат/прекратят военную и экономическую поддержку;
2) возможности ВСУ на случай, если США продолжат/снимут ограничения на применение американского оружия по территории России;
3) вероятный ход вооруженного конфликта (по запросу администрации Байдена - до 2026 года);
4) способность и готовность других стран продолжать/прекратить финансирование Украины;
5) способность этих стран компенсировать любой дефицит в программах поддержки ООН
;
6) последствия возможного поражения Украины, учитывая нацбезопасность и интересы США во внешней политике, включая "возможность дальнейшей агрессии" со стороны России, Китая, Ирана и КНДР.
Кроме этого, Владимир Зеленский
, фактически подписывающий государственные акты от имени президента Украины, предложил продлить военное положение на Украине и мобилизацию граждан до 8 мая 2025 года.
Итоги деятельности Зеленского также войдут в отчет американского разведсообщества. Рабочая группа по изучению украинского опыта будет работать два года со дня принятия бюджета при условии выработки конкретных решений для Пентагона. Первое заседание группы состоится в течение января-февраля 2025 года. Первый доклад о деятельности выйдет почти через девять месяцев. Итоговый - за месяц до роспуска.
Очевидно, что американскому руководству потребуются данные о том, как на самом деле и на что расходовались и расходуются денежные средства, какую технику и боеприпасы Украина получает, какую использует, оценить эффективность происходящего. Подобные данные необходимы разве что для расчетов, связанных с дальнейшим вооружением Украины.
Какое оружие поставила администрация Байдена на Украину?
8 января Пентагон опубликовал отчет о военных поставках администрации Джо Байдена на Украину. Трехстраничный документ разбит на рубрики: ПВО, боеприпасы, наземная техника, самолеты и беспилотники, противотанковое и стрелковое оружие, вооружения для морской пехоты, другое оборудование.
Что касается ПВО, всего Штаты поставили три батареи комплексов Patriot, 12 систем NASAMS, мобильные ЗРК HAWK и самоходные Avenger в неизвестном количестве, 21 радиолокационную станцию. Кроме этого, Украина получила оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами.
А ещё 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, 200 155-мм гаубиц, 60 тысяч снарядов для советских РСЗО "Град" и т.д. Счет артиллерийским снарядам перевалил за 3 миллиона единиц.
ВСУ также получили в общей сложности тысячи различных единиц автомобильной техники - начиная с легких джипов и заканчивая боевыми машинами пехоты Bradley, бронетранспортерами Stryker и M113, бензовозами и прицепами. Более десятка различных видов беспилотников. Почти 30 тысяч авиационных ракет. С полным списком можно ознакомиться в документе
Пентагона.
Будущий президент США Дональд Трамп вряд ли поставит Украину в приоритет во внешней политике Штатов, заявил 14 января в интервью "КП" помощник президента РФ Николай Патрушев
. По его мнению, США будут более заинтересованы в Китае из-за обострения отношений Пекина и Вашингтона.
Но что касается мирных переговоров по украинскому конфликту, они возможны только между Вашингтоном и Москвой, заявил он. Другие страны Запада, по его словам, не должны принимать в них участие, так как "Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем".
В то же время посредничество в переговорах предлагают представители некоторых стран, в том числе Вьетнам и Турция. Глава МИД России Сергей Лавров отказался это комментировать из-за отсутствия конкретных предложений и необходимости решить задачи специальной военной операции.
Также не поступали в Москву предложения от будущей администрации Дональда Трампа. А когда поступят, тогда их обязательно изучат. Кремль ждет, когда его команда сформирует позицию по украинскому вопросу.
"Если господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться", - заявил Лавров.
Лавров подчеркнул необходимость уничтожить одну из главных первопричин украинского конфликта - расширение НАТО
на Восток. Угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы "в контексте более широких договоренностей". При этом Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той страны, которая сейчас называется Украина".