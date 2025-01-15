https://ukraina.ru/20250115/1060258835.html

Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине

Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине - 15.01.2025 Украина.ру

Не только оружие. ЦРУ получило деньги на изучение сценариев развития ситуации на Украине

А Кремль ждет, когда Дональд Трамп займет кресло президента США и сформирует позицию по Украине

2025-01-15T07:00

2025-01-15T07:00

2025-01-15T07:00

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

сергей лавров

вооруженные силы украины

пентагон

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060261628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7533524b8daf1394041d3685d5fd5f4.jpg

Администрация президента США Джо Байдена согласовала последний за его каденцию пакет военной помощи Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин 9 января объявил о выделении $500 млн на закупку ракет для систем ПВО (AIM-7, RIM-7 и AIM-9M) класса "воздух - поверхность", боеприпасов и оборудования для самолетов F-16.Сколько всего потрачено?По данным иностранных СМИ, часть оружия из анонсированного пакета уже доставлена на Украину, часть находится в пути. Причем оценить сообщения на достоверность не представляется возможным. Даже в Кильском институте мировой экономики прозрачность донорства США оценили на 3 из 5 баллов в свежем декабрьском отчете. В этом плане Штаты уступают основным подельникам по финансированию боевых действий - Великобритании (10,06 млрд евро), Евросоюзу с финансовой поддержкой киевского режима (42,18 млрд евро) и, в частности, Германии (11 млрд евро).Причем назвать общую реальную сумму, которые потратили США и их сателлиты на боевые действия против России, еще труднее. Видимо, из-за антикоррупционного (разумеется, это сарказм) таинства военных поставок, в СМИ просачиваются детали и предположения лишь от анонимных источников, известных политиков и сотрудников западных университетов. Последние опираются на данные правительства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, например, ссылаясь на американских участников неких переговоров, сообщил о том, что США и Европа вместе потратили 310 млрд евро. По оценкам главы МИД России Сергея Лаврова, сумма накачки Украины сопоставима с ущербом от пожаров в Калифорнии в январе 2025 года, составившим 150 млрд долларов.По данным анонимных источников FoxNews, США потратили к марту 2024 года в общей сложности не менее 113 млрд долларов .В конце апреля 2024 года Байден подписал пакет военной помощи Израилю, Тайваню и Украине на 95 млрд долларов, из которых 61 млрд предназначен для Киева. В Пентагоне незамедлительно отреагировали на это объявлением 56-го (считают с августа 2021 года) транша Украине на сумму 1 млрд долларов. Всего, по версии Пентагона, администрация Байдена потратила на Украину 65,9 млрд долларов за всё время СВО - это почти 5% ВВП России в 2024 году по данным Всемирного банка.В тот транш включили:С тех пор Штаты отправили 15 траншей военной помощи Украине в рамках этого пакета. В начале декабря в Пентагоне объявили о 71-м транше на 725 млн долларов, поставки должны завершиться в середине января 2025 года. В транш включили почти то же самое:По информации Госдепартамента США, с февраля 2022 по январь 2025 год Штаты потратили на военную помощь Украине 69,2 млрд долларов. По данным Кильского института мировой экономики - 59,9 млрд долларов за январь 2022-го - ноябрь 2024-го. Цифры плюс-минус сходятся, но это намного меньше, чем "более 113 млрд долларов" от FoxNews и "310 млрд евро суммарно" от Орбана. При условии, что военный бюджет США на 2025 год (финансовый год в США начался 1 октября) составляет 895 млрд долларов, а на предыдущий - 886,3 млрд долларов.В новом военном бюджете предполагаются затраты на прогнозирование ситуации на Украине. В частности, раздел 6412 посвящен оценке хода вооруженного конфликта, раздел 6413 - изучению опыта этого конфликта. В документе сказано, что глава ЦРУ должен не позднее, чем через 90 дней после принятия бюджета представить Конгрессу США доклад с оценкой вероятного курса конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года. Иначе говоря, до апреля конгрессмены из профильных комитетов, созданных под анализ, только выслушают точку зрения разведсообщества, что в корне ломает популистское заблуждение о прекращении конфликта за один день.Что оценит директор ЦРУ?1) способность ВСУ противостоять российской армии, если США продолжат/прекратят военную и экономическую поддержку;2) возможности ВСУ на случай, если США продолжат/снимут ограничения на применение американского оружия по территории России;3) вероятный ход вооруженного конфликта (по запросу администрации Байдена - до 2026 года);4) способность и готовность других стран продолжать/прекратить финансирование Украины;5) способность этих стран компенсировать любой дефицит в программах поддержки ООН;6) последствия возможного поражения Украины, учитывая нацбезопасность и интересы США во внешней политике, включая "возможность дальнейшей агрессии" со стороны России, Китая, Ирана и КНДР.Кроме этого, Владимир Зеленский, фактически подписывающий государственные акты от имени президента Украины, предложил продлить военное положение на Украине и мобилизацию граждан до 8 мая 2025 года.Итоги деятельности Зеленского также войдут в отчет американского разведсообщества. Рабочая группа по изучению украинского опыта будет работать два года со дня принятия бюджета при условии выработки конкретных решений для Пентагона. Первое заседание группы состоится в течение января-февраля 2025 года. Первый доклад о деятельности выйдет почти через девять месяцев. Итоговый - за месяц до роспуска.Очевидно, что американскому руководству потребуются данные о том, как на самом деле и на что расходовались и расходуются денежные средства, какую технику и боеприпасы Украина получает, какую использует, оценить эффективность происходящего. Подобные данные необходимы разве что для расчетов, связанных с дальнейшим вооружением Украины.Какое оружие поставила администрация Байдена на Украину?8 января Пентагон опубликовал отчет о военных поставках администрации Джо Байдена на Украину. Трехстраничный документ разбит на рубрики: ПВО, боеприпасы, наземная техника, самолеты и беспилотники, противотанковое и стрелковое оружие, вооружения для морской пехоты, другое оборудование.Что касается ПВО, всего Штаты поставили три батареи комплексов Patriot, 12 систем NASAMS, мобильные ЗРК HAWK и самоходные Avenger в неизвестном количестве, 21 радиолокационную станцию. Кроме этого, Украина получила оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами.А ещё 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, 200 155-мм гаубиц, 60 тысяч снарядов для советских РСЗО "Град" и т.д. Счет артиллерийским снарядам перевалил за 3 миллиона единиц.ВСУ также получили в общей сложности тысячи различных единиц автомобильной техники - начиная с легких джипов и заканчивая боевыми машинами пехоты Bradley, бронетранспортерами Stryker и M113, бензовозами и прицепами. Более десятка различных видов беспилотников. Почти 30 тысяч авиационных ракет. С полным списком можно ознакомиться в документе Пентагона.А как же переговоры?Будущий президент США Дональд Трамп вряд ли поставит Украину в приоритет во внешней политике Штатов, заявил 14 января в интервью "КП" помощник президента РФ Николай Патрушев. По его мнению, США будут более заинтересованы в Китае из-за обострения отношений Пекина и Вашингтона.Но что касается мирных переговоров по украинскому конфликту, они возможны только между Вашингтоном и Москвой, заявил он. Другие страны Запада, по его словам, не должны принимать в них участие, так как "Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем".В то же время посредничество в переговорах предлагают представители некоторых стран, в том числе Вьетнам и Турция. Глава МИД России Сергей Лавров отказался это комментировать из-за отсутствия конкретных предложений и необходимости решить задачи специальной военной операции.Также не поступали в Москву предложения от будущей администрации Дональда Трампа. А когда поступят, тогда их обязательно изучат. Кремль ждет, когда его команда сформирует позицию по украинскому вопросу."Если господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться", - заявил Лавров.Лавров подчеркнул необходимость уничтожить одну из главных первопричин украинского конфликта - расширение НАТО на Восток. Угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы "в контексте более широких договоренностей". При этом Москва готова обсуждать гарантии безопасности "той страны, которая сейчас называется Украина".Подробнее - в материале Павла Котова Признание Трампа, адекватность Зеленского, завещание Байдена: пресс-конференция Лаврова

https://ukraina.ru/20250104/1060102052.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, пентагон, цру