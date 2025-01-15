Чемодан без ручки. Эксперт о том, почему США могут "вытянуть" Украину, но будут тратить деньги на другое - 15.01.2025 Украина.ру
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Чемодан без ручки. Эксперт о том, почему США могут "вытянуть" Украину, но будут тратить деньги на другое
Чемодан без ручки. Эксперт о том, почему США могут "вытянуть" Украину, но будут тратить деньги на другое - 15.01.2025 Украина.ру
Чемодан без ручки. Эксперт о том, почему США могут "вытянуть" Украину, но будут тратить деньги на другое
Если Киев не проявит мудрость, то, учитывая, что противник воюет чужой экономикой и промышленностью, Россия будет апеллировать к тем, кто ее поддерживает. После прихода к власти Трампа это вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-15T04:30
2025-01-15T04:30
новости
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Западная коалиция тратит на украинскую войну около 100 млрд долларов в год. Для сравнения: годовой бюджет Германии составляет всего около 60 млрд долларов. Понятно, что в одиночку Берлин Украину не потянет, отметил эксперт.Объединенная Европа теоретически может вытянуть Украину, только если откажется от планов перевооружить свою собственную армию, добавил он.Если "локальная" война на Украине требует от Запада большое количество ресурсов, то война с Китаем потребует от союзников еще большего напряжения сил, которое в США не планировалось десятилетиями, отметил эксперт."В этом случае Украина оказывается в ситуации чемодана без ручки. Ты им вроде как можешь огреть Россию по голове. Но, во-первых, Россия после этого встает и говорит: "Ну и что". А, во-вторых, у тебя у самого трясутся руки от тяжести этого чемодана. Поэтому его хотят задвинуть в дальний угол", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, алексей анпилогов, дональд трамп, вооружения, всу, европа, китай, деньги, бюджет, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, США, Алексей Анпилогов, Дональд Трамп, вооружения, ВСУ, Европа, Китай, деньги, бюджет, СВО, Спецоперация, детали

Чемодан без ручки. Эксперт о том, почему США могут "вытянуть" Украину, но будут тратить деньги на другое

04:30 15.01.2025
 
© Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Если Киев не проявит мудрость, то, учитывая, что противник воюет чужой экономикой и промышленностью, Россия будет апеллировать к тем, кто ее поддерживает. После прихода к власти Трампа это вполне реально. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Западная коалиция тратит на украинскую войну около 100 млрд долларов в год. Для сравнения: годовой бюджет Германии составляет всего около 60 млрд долларов. Понятно, что в одиночку Берлин Украину не потянет, отметил эксперт.
Объединенная Европа теоретически может вытянуть Украину, только если откажется от планов перевооружить свою собственную армию, добавил он.
"А вот Америка с этим вполне справится. Другое дело, что у того же [избранного президента США Дональда] Трампа явно есть желание тратить деньги на другие вещи. В частности, на будущее противостояние с Китаем, к которому Вашингтон оказался не готов", — подчеркнул Анпилогов.
Если "локальная" война на Украине требует от Запада большое количество ресурсов, то война с Китаем потребует от союзников еще большего напряжения сил, которое в США не планировалось десятилетиями, отметил эксперт.
"В этом случае Украина оказывается в ситуации чемодана без ручки. Ты им вроде как можешь огреть Россию по голове. Но, во-первых, Россия после этого встает и говорит: "Ну и что". А, во-вторых, у тебя у самого трясутся руки от тяжести этого чемодана. Поэтому его хотят задвинуть в дальний угол", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
Николай Доронин интервью
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Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после УкраиныЗачем Трампу Гренландия? Станет ли Арктика следующей ареной противостояния США и России после Украины? Как Москва и Вашингтон могут сотрудничать в рамках Севморпути?
 
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