Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки трофейной техники в Санкт-Петербурге
Россия – континентальная страна с протяженной границей. Позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Россия много раз говорила, что не рассматривает Украину в отрыве от глобальной безопасности. Так же как не рассматривается вопрос ограничения ядерного вооружения в отрыве от других видов вооружений, отметил эксперт.
"Россия – континентальная страна с протяженной границей. Мы – не США, у которых с севера малонаселенная Канада, с двух сторон два противотанковых рва в виде Атлантического и Тихого океанов, а с юга – Мексика, где можно построить стену и закрыть вопрос с соседом", — подчеркнул Анпилогов.
Но в России невозможно построить стену на границе от Владивостока до Мурманска. Поэтому позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг, указал он.
Гипотетически Россия может допустить нейтрально/дружественную Украину, если там за любое слово против русских не будет возбуждаться уголовное дело. В этом случае ров, который вырыли между двумя странами, постепенно будет засыпаться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Также на тему возможных соглашений по Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
13 января, 12:02Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия Все беды Украины основаны на том, что она, будучи по своей природе транзитным государством, должна была быть заинтересована в росте российско-европейской торговле, шла на поводу у США и пыталась этой торговле препятствовать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко