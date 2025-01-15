https://ukraina.ru/20250115/1060247423.html

Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США

Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США - 15.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США

Россия – континентальная страна с протяженной границей. Позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-15T03:15

2025-01-15T03:15

2025-01-15T03:15

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Россия много раз говорила, что не рассматривает Украину в отрыве от глобальной безопасности. Так же как не рассматривается вопрос ограничения ядерного вооружения в отрыве от других видов вооружений, отметил эксперт.Но в России невозможно построить стену на границе от Владивостока до Мурманска. Поэтому позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг, указал он.Гипотетически Россия может допустить нейтрально/дружественную Украину, если там за любое слово против русских не будет возбуждаться уголовное дело. В этом случае ров, который вырыли между двумя странами, постепенно будет засыпаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.Также на тему возможных соглашений по Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html

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