Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США - 15.01.2025 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США
Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США - 15.01.2025 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США
Россия – континентальная страна с протяженной границей. Позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-15T03:15
2025-01-15T03:15
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Россия много раз говорила, что не рассматривает Украину в отрыве от глобальной безопасности. Так же как не рассматривается вопрос ограничения ядерного вооружения в отрыве от других видов вооружений, отметил эксперт.Но в России невозможно построить стену на границе от Владивостока до Мурманска. Поэтому позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг, указал он.Гипотетически Россия может допустить нейтрально/дружественную Украину, если там за любое слово против русских не будет возбуждаться уголовное дело. В этом случае ров, который вырыли между двумя странами, постепенно будет засыпаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.Также на тему возможных соглашений по Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, алексей анпилогов, дональд трамп, мир, тихий океан, мексика, канада, флаг, граница, ядерное оружие, соглашение, переговоры, сво, детали
Новости, Россия, Украина, США, Алексей Анпилогов, Дональд Трамп, мир, Тихий океан, Мексика, Канада, флаг, граница, Ядерное оружие, соглашение, переговоры, СВО, детали

Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США

03:15 15.01.2025
 
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Открытие выставки трофейной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Россия – континентальная страна с протяженной границей. Позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Россия много раз говорила, что не рассматривает Украину в отрыве от глобальной безопасности. Так же как не рассматривается вопрос ограничения ядерного вооружения в отрыве от других видов вооружений, отметил эксперт.

"Россия – континентальная страна с протяженной границей. Мы – не США, у которых с севера малонаселенная Канада, с двух сторон два противотанковых рва в виде Атлантического и Тихого океанов, а с юга – Мексика, где можно построить стену и закрыть вопрос с соседом", — подчеркнул Анпилогов.

Но в России невозможно построить стену на границе от Владивостока до Мурманска. Поэтому позиция Москвы всегда состояла в следующем: страна, которая граничит с РФ, может быть или нейтральной, или дружественной, или на ней будет российский флаг, указал он.
Гипотетически Россия может допустить нейтрально/дружественную Украину, если там за любое слово против русских не будет возбуждаться уголовное дело. В этом случае ров, который вырыли между двумя странами, постепенно будет засыпаться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Также на тему возможных соглашений по Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
13 января, 12:02
Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия Все беды Украины основаны на том, что она, будучи по своей природе транзитным государством, должна была быть заинтересована в росте российско-европейской торговле, шла на поводу у США и пыталась этой торговле препятствовать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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