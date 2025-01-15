https://ukraina.ru/20250115/1060252207.html

Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области

Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области - 15.01.2025 Украина.ру

Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области

В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-15T03:45

2025-01-15T03:45

2025-01-15T03:45

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киев

курская область

россия

александр сырский

валерий залужный

всу

белоруссия

сергей наев

переговоры

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Еще в конце 2023 года киевский режим осознал, что если ход боевых действий будет развиваться в прежнем режиме, то война для него будет проиграна, рассказал эксперт.Нынешнее украинское командование во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским больше тяготеет к западной военной школе (в отличие от Сергея Наева и Валерия Залужного, которые больше склонялись к советской школе), отметил он.Короче говоря, Украина тоже стала думать о проведении такого "геймченджера", который бы позволил усадить Россию за стол переговоров, уточнил он.В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html

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новости, киев, курская область, россия, александр сырский, валерий залужный, всу, белоруссия, сергей наев, переговоры, сво, детали, вторжение, спецоперация