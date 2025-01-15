Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Еще в конце 2023 года киевский режим осознал, что если ход боевых действий будет развиваться в прежнем режиме, то война для него будет проиграна, рассказал эксперт.
Нынешнее украинское командование во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским больше тяготеет к западной военной школе (в отличие от Сергея Наева и Валерия Залужного, которые больше склонялись к советской школе), отметил он.
"А один из краеугольных камней западной военной школы – это "геймченджеры" (Game Changer). Такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил. В частности, во Второй мировой войне такими операциями стали Эль-Аламейн и Мидуэй", — отметил Рамм.
В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
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