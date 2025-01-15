Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области - 15.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250115/1060252207.html
Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области
Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области - 15.01.2025 Украина.ру
Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области
В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-15T03:45
2025-01-15T03:45
новости
киев
курская область
россия
александр сырский
валерий залужный
всу
белоруссия
сергей наев
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733529_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_2cebcdf1b2fb56ee35b4bd6c79b230e7.jpg
Еще в конце 2023 года киевский режим осознал, что если ход боевых действий будет развиваться в прежнем режиме, то война для него будет проиграна, рассказал эксперт.Нынешнее украинское командование во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским больше тяготеет к западной военной школе (в отличие от Сергея Наева и Валерия Залужного, которые больше склонялись к советской школе), отметил он.Короче говоря, Украина тоже стала думать о проведении такого "геймченджера", который бы позволил усадить Россию за стол переговоров, уточнил он.В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html
киев
курская область
россия
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733529_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0302169a2dadc818a614b2c66f04d22b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, курская область, россия, александр сырский, валерий залужный, всу, белоруссия, сергей наев, переговоры, сво, детали, вторжение, спецоперация
Новости, Киев, Курская область, Россия, Александр Сырский, Валерий Залужный, ВСУ, Белоруссия, Сергей Наев, переговоры, СВО, детали, вторжение, Спецоперация

Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области

03:45 15.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Еще в конце 2023 года киевский режим осознал, что если ход боевых действий будет развиваться в прежнем режиме, то война для него будет проиграна, рассказал эксперт.
Нынешнее украинское командование во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским больше тяготеет к западной военной школе (в отличие от Сергея Наева и Валерия Залужного, которые больше склонялись к советской школе), отметил он.
"А один из краеугольных камней западной военной школы – это "геймченджеры" (Game Changer). Такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил. В частности, во Второй мировой войне такими операциями стали Эль-Аламейн и Мидуэй", — отметил Рамм.
Короче говоря, Украина тоже стала думать о проведении такого "геймченджера", который бы позволил усадить Россию за стол переговоров, уточнил он.
В начале 2024 года у Киева были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
13 января, 12:02
Ростислав Ищенко: Если Украина прекратит транзит российской нефти, от нее не останется даже названия Все беды Украины основаны на том, что она, будучи по своей природе транзитным государством, должна была быть заинтересована в росте российско-европейской торговле, шла на поводу у США и пыталась этой торговле препятствовать, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиКиевКурская областьРоссияАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВСУБелоруссияСергей НаевпереговорыСВОдеталивторжениеСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава
04:45Необъявленная война: эксперт объяснил, придется ли России включать в свой состав Финляндию или Польшу
04:30Чемодан без ручки. Эксперт о том, почему США могут "вытянуть" Украину, но будут тратить деньги на другое
04:15Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию
04:00Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области
03:45Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области
03:30"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию
03:15Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США
18:29Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску
18:00Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке. Итоги 14 января
17:58Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота"
17:45Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих
17:23Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
16:58Спикер парламента Латвии обсудила в Киеве военную помощь
16:23Мобилизация 18+. США поставили Зеленского на развилку
16:16Мобилизованный украинец вскрыл сейф военкома и сбежал с деньгами
16:12Перенаселение Земле не грозит. А вымирание?
15:56У ВСУ остался последний шанс: о брянско-белорусской авантюре и о том, что будет дальше – Рамм
15:54Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя
15:54Словацкий депутат рассказал про происки Джонсона и упущенный шанс замирения в Стамбуле
Лента новостейМолния