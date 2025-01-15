https://ukraina.ru/20250115/1060268290.html

Экономика Украины и война: конфликт со Словакией, корпоратизация ЖКХ и слежка за работниками

Экономика Украины и война: конфликт со Словакией, корпоратизация ЖКХ и слежка за работниками - 15.01.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: конфликт со Словакией, корпоратизация ЖКХ и слежка за работниками

Несмотря на праздники, начало января оказалось насыщенным на экономические события. На фоне прекращения транзита газа между собой сцепились Словакия и Украина, а киевская власть задумала не просто поднять тарифы на свет и газ, но и из корыстных соображений добить ЖКХ страны с помощью корпоратизации муниципальной собственности.

2025-01-15T06:10

2025-01-15T06:10

2025-01-15T06:10

украина

словакия

киев

владимир зеленский

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укрпочта

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эксклюзив

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Заодно на новый виток вышла дискуссия о необходимости понижения мобилизационного возраста.Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Братислава против КиеваПравящая партия Словакии грозит поддержать решение о снижении помощи гражданам Украины, которые находятся на словацкой территории. Подобная мера может стать ответом на решение Украины прекратить транзит российского газа. Кто её придумал — не ясно, но киевской власти, которой в принципе безразличны жизни её граждан, от такого ни холодно, ни жарко.А к 13 января раздражение между Словакией и Украиной вылилось в информационное пространство: Фицо чуть ли не прямым текстом назвал Зеленского попрошайкой, а затем предложил ему переговорить на границе, на что Зеленский позвал его в Киев.Тем не менее, анонсированные позднее дополнительные меры в виде прекращения экстренных поставок электроэнергии, гуманитарной помощи и блокирования нужных Украине решений при голосовании в ЕС выглядят куда убедительнее желания наказать часть общества за проступки власти. В этом деле Словакию наверняка поддержит Венгрия — там уже пригрозили Украине блокировкой её вступления в ЕС (которое не произойдёт никогда).Для эффективного принуждения Украины к возобновлению транзита газа Венгрии и Словакии потребуется провести скоординированную политику по ограничению перетоков электроэнергии: Польша готова подставить Киеву плечо в случае отключений со стороны Словакии (но ей для компенсации перетоков не хватит сечения ЛЭП). И если в начале января особой заинтересованности в блокировке энерготранзита у Будапешта не было, то после попытки ВСУ уничтожить бесплатниками газоперекачивающую станцию "Турецкого потока", позиция Венгрии может измениться.При этом успех даже в случае с длительными отключениям не гарантирован: киевской власти без разницы, как долго будут сидеть без света её граждане — она черпает легитимность извне, а не внутри страны.Тарифы и реформа ЖКХНацкомиссия по энергетике приняла решение о повышении тарифов на транспортировку газа для украинцев в 4 раза с 1 января 2025 года — со 160 до 660 гривен за 1 тыс. м3. Это автоматом приведет к росту цен на многие товары и услуги в коридоре от 10 до 20%. А если власти решат сохранить доходы оператора газотранспортной системы на прежнем уровне, то тариф придётся задрать ещё в 2–2,5 раза. Такова цена прекращения транзита газа и потери из-за этого 800 млн долларов платежей, на которые, в том числе, содержалась украинская ГТС.Тарифы на газ для населения обещают пока не повышать, но обещать, как известно, не значит жениться.Также деловые СМИ прогнозируют значительное повышение тарифов на электроэнергию к лету. Предполагается, что 1 кВт*ч подорожает к лету до 6,7 гривен с текущих 4,32 гривен, а через пару лет цена поднимется до 9 гривен. При этом украинским атомщикам 1 кВт*ч обходится примерно в 1 гривну, а если воровать (как сейчас) то в 1,7 гривны за 1 КВт*ч. Всё остальное — чистая сверхприбыль, прикрытая демагогией о необходимости восстановления энергетической инфраструктуры.А пока граждан готовят в росту тарифов, Верховная Рада проголосовала за законопроект № 6013 о корпоратизации коммунальной собственности. Суть в том, что муниципалитеты смогут передавать инфраструктуру в частное управление, сбрасывая с себя ответственность за содержание инженерных сетей и систем жизнеобеспечения на частный капитал. Тот, в свою очередь, будет обязан содержать сети, удерживать тарифы на определённом уровне и заниматься модернизацией сетей. Естественно, в условиях безгосударственности, тотального воровства и коррупции, а также запредельных долгов граждан перед ресурсоснабжающими организациями, корпоратизация ЖКХ станет для коммунальной сферы приговором. Впрочем, депутатов это не слишком волнует — они уже давно обзавелись недвижимостью за границами Украины.Репатриация для слабоумныхКиевская власть зазывает обратно выехавших за пределы страны мужчин, обещая им бронирование при условии работы на предприятиях ВПК. Впрочем, вряд ли кто-либо поверит украинской власти и вернётся обратно. Во-первых, украинские чиновники всегда врут и об этом все знают. Во-вторых, под мобилизацию, как показала практика Николаева, могут попасть даже сотрудники предприятий критической инфраструктуры, на которых ранее распространялась бронь. Военкомы могут её без проблем отменить, а вернуть такого мобилизованного уже не получится. В-третьих, в конце февраля грядёт массовая мобилизация сотрудников забронированных предприятий, о чём заявил депутат Рады Федиенко.И, главное, зачем возвращаться на Украину, если с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше достигла 1132 евро до вычета налогов, тогда как на Украине она составляет 190 долларов до вычета налогов (после их уплаты она не превысит 150 долларов). Единственная категория граждан, чьи заработные платы выросли — чиновники. Они по итогам прошлого года стали зарабатывать на 61% больше, а их средняя зарплата в минувшем ноябре превысила 62 тыс. гривен.А издание Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщает, что по итогам прошлого года ТЦК удалось мобилизовать всего 200 тыс. человек при первоначальном плане в 500 тыс. человек и подписания 427 тыс. граждан России контракта с Минобороны. Поэтому грести предпоследний мобилизационный резерв — таковыми являются работники с бронью — будут тщательно и усердно. А к середине весны доберутся и до последнего резерва в лице студентов.В целом, внутриукраинские дискуссии о снижении мобилизационного возраста сводятся не к тому, нужно его снижать или нет, а к тому, когда это делать. При этом сама киевская власть в лице Зеленского не знает, когда она примет это решение так как находится на развилке из двух вариантов.Первый вариант — президентские выборы в 2025 году. К ним Зеленский подготовился: раздаётся "Вовина тысяча", выделяется "Зимняя поддержка", учителям добавили по 1 тыс. гривен, а с осени добавят ещё 1 тыс. гривен. В такой ситуации важно не усугублять и без того плачевную ситуацию с рейтингами. Именно под возможные выборы из нафталина достали Юрия Бойко, позволив ему выступить с критикой текущего курса, чтобы затем отправить в СБУ на допрос. Выборы ощущают и оппозиционеры из националистического лагеря, позволяя себе критиковать Зеленского.Второй вариант — никаких выборов в 2025 году и продолжение войны до последнего украинца с разменом их жизней на время для сохранения своей власти с возможностью и дальше мародёрить. В таком случае необходимо снижение мобилизационного возраста, чтобы — в идеальном случае — продержаться 2 года до промежуточных выборов в США, на которых возможно возвращение демократов с превращением Трампа в хромую утку. Понятно, что 2 года киевская власть не продержится, но явно попытается это сделать.Пока вероятность того, что дело пойдёт по второму варианту выше, но окончательно понятно станет лишь к весне. Вот тогда и стоит ожидать снижения мобилизационного возраста. Технически к этому всё готово — соответствующие законопроекты готовы, студенты по головам переписаны и мобилизационные предписания готовы.Впрочем, родители вовсю к этому готовятся, вывозя детей с подконтрольной киевской власти территории. Так что — независимо от того, по какому сценарию пойдёт развитие событий — Украина всё равно будет безлюдной.Стучите и вам воздастсяМинистерство экономики разработало изменения в проект Трудового кодекса (Украина до сих пор живёт по советскому Кодексу законов о труде), которые позволят работодателю проверять рабочую переписку своих сотрудников. Подобная мера будет считаться крайней формой контроля за работником и будет применяться только при невозможности применения альтернативных форм контроля за сотрудником. Чтобы прибегнуть к такой мере, работодатель должен будет предупредить своего работника и обосновать объективную необходимость. Что подразумевается под объективной необходимостью — не ясно. Не исключено, что обоснованием станут доносы от коллег, преследующих корыстные цели или руководствующихся мотивами личной неприязни.Впрочем, отсутствие правовых норм не мешает гражданам Украины стучать друг на друга.Слабее гривна — дороже долларНациональный банк продолжает девальвацию гривны, что вполне укладывается в логику максимизации бюджетных доходов, получаемых извне в виде кредитов и грантов. Девальвация носит плавный характер, но доллар дорожает неуклонно. Логика простая: чем слабее гривна, тем "дороже" каждый доллар.К слову, внешнее финансирование госбюджета Украины с марта 2022 года по конец 2024 года превысило 115 млрд долларов, в том числе 41,7 млрд долларов в прошлом году. Это сопоставимо со всей доходной частью украинского бюджета на 2024 год (47 млрд долларов) и составляет чуть менее половины от расходной (89 млрд долларов). Две трети внешнего финансирования — льготные кредиты, остальное гранты. При этом, что особенно важно, в прошлом году Украина получила всего на 700 млн долларов меньше, чем годом ранее. А это явно противоречит заявлениям отечественных политологов (включая и самого автора) о том, что Украину снимают с довольствия. Напротив, её упрямо тащат несмотря ни на что. Особенно упорствует в этом деле Евросоюз, на который пришлось 38,9% от всего финансирования, которое было выделено киевскому режиму.Прочие новости"Укрпочта" ввела принудительные благотворительные взносы, которые поступают в частный фонд, связанный с экс-министром экономики Миловановым. Отказаться от уплаты такого "взноса" невозможно, впрочем, соответствующее сообщение нардепа Нины Южаниной новостью считаться не может: подобная практика стала нормой ещё лет 10 назад и широко применялась в системе здравоохранения. Формально медработники оказывали бесплатные услуги, но лишь после "добровольного" взноса в благотворительный фонд. Но куда важнее то, что таким образом на "Укрпочте" ежегодно зарабатывают не менее 50 млн гривен в год. Сам Милованов на днях заявил о желании купить Киево-Могилянскую академию, чтобы "сделать её великой", видимо он теперь может себе это позволить."Упавшие" якобы из-за русских хакеров 19 декабря реестры Минюста, "подняли" к 30 декабря. Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований заработал к 9 января. А вот реестр недвижимости по-прежнему не работает.Ужесточение финансового контроля со стороны украинских банков за своими клиентами ожидаемо привело к росту наличных расчётов. Издание "Страна.юа" сообщает, что если осенью в алкомаркете Bad Boy 8 из 10 покупателей платили картами, то к концу декабря 8 из 10 перешли на наличку. Схожая тенденция и в других магазинах.Нардеп Лада Булах из "Слуги народа" предложила повсеместно разрешить гипноз и другие подобные методы психологического влияния, чтобы подобные практики были разрешены в специально отведённых местах. На фоне грядущей декриминализации порнографии и её превращения в налогооблагаемую отрасль экономики шаг выглядит логичным. Тем более, что в ноябре коллега Булах по партии предлагал создать Реестр тарологов, нумерологов, йогов и "прочих духовных мастеров", чтобы облагать их деятельность налогами.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, словакия, киев, владимир зеленский, роберт фицо, ес, укрпочта, вооруженные силы украины, эксклюзив