https://ukraina.ru/20250115/1060248809.html

Необъявленная война: эксперт объяснил, придется ли России включать в свой состав Финляндию или Польшу

Необъявленная война: эксперт объяснил, придется ли России включать в свой состав Финляндию или Польшу - 15.01.2025 Украина.ру

Необъявленная война: эксперт объяснил, придется ли России включать в свой состав Финляндию или Польшу

России нужно искать точки соприкосновения с теми же самыми финнами. Рано или поздно в Финляндии, в Прибалтике и даже в Польше поймут, что им нет смысла продолжать эту необъявленную холодную войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-15T04:45

2025-01-15T04:45

2025-01-15T04:45

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Придется ли России включать в свой состав Финляндию, Норвегию, Прибалтику или Польшу зависит от того, насколько мощным будет противодействие западного блока. Пока Запад выглядит монолитом, но это иллюзия, отметил эксперт.Между этими 50 странами, которые являются союзниками противоречий больше, чем между Россией и Германией, уточнил он.Поэтому России нужно с помощью дипломатии искать точки соприкосновения с теми же самыми финнами. "Хотите быть в НАТО? Мы не против. Но никаких тяжелых вооружений, ракетных баз и радаров на вашей территории быть не должно", указал эксперт.Рано или поздно в Финляндии, в Прибалтике и даже в Польше поймут, что им нет смысла продолжать эту необъявленную холодную войну с Россией, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.Также на тему возможных соглашений по Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060221647.html

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