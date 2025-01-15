Необъявленная война: эксперт объяснил, придется ли России включать в свой состав Финляндию или Польшу
России нужно искать точки соприкосновения с теми же самыми финнами. Рано или поздно в Финляндии, в Прибалтике и даже в Польше поймут, что им нет смысла продолжать эту необъявленную холодную войну с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Между этими 50 странами, которые являются союзниками противоречий больше, чем между Россией и Германией, уточнил он.
"Германия, наслаждаясь долгим миром и нашими энергоресурсами, построила экономику всеобщего процветания. А что мы видим сейчас? Хватило трех лет, чтобы эта картинка рассыпалась как песочный замок под напором волны", — констатировал Анпилогов.
Поэтому России нужно с помощью дипломатии искать точки соприкосновения с теми же самыми финнами. "Хотите быть в НАТО? Мы не против. Но никаких тяжелых вооружений, ракетных баз и радаров на вашей территории быть не должно", указал эксперт.
Рано или поздно в Финляндии, в Прибалтике и даже в Польше поймут, что им нет смысла продолжать эту необъявленную холодную войну с Россией, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Также на тему возможных соглашений по Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
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