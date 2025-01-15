Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава
Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава. В войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей, как это происходит в странах третьего мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Судя по всему, командование российской армии не будет класть своих солдат просто ради освобождения территорий, считает эксперт. Главная задача ВС РФ – слом морального духа противника. Если враг побежит, его даже не нужно будет уничтожать, указал он.
"Любая мечта должна иметь свою логику. Как я уже сказал, логика ВС РФ сейчас – не занять квадратные километры. Если эти квадратные километры некому будет защищать, мы их займем. Поэтому мы и дальше должны уничтожать военную и тыловую машину Украины", — подчеркнул Анпилогов.
Если мы это не сделаем и будем делать ставку на "окрас красных квадратиков на карте", это приведет к дополнительным жертвам. А российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава, указал он.
"Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения. Потому что в войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей на семью, как это происходит сейчас в странах третьего мира", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.