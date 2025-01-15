https://ukraina.ru/20250115/1060242255.html

Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава

Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава - 15.01.2025 Украина.ру

Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава

Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава. В войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей, как это происходит в странах третьего мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-15T05:00

2025-01-15T05:00

2025-01-15T05:00

новости

россия

днепропетровск

алексей анпилогов

потери всу

сво

территория

украина

вс рф

армия

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Судя по всему, командование российской армии не будет класть своих солдат просто ради освобождения территорий, считает эксперт. Главная задача ВС РФ – слом морального духа противника. Если враг побежит, его даже не нужно будет уничтожать, указал он.Если мы это не сделаем и будем делать ставку на "окрас красных квадратиков на карте", это приведет к дополнительным жертвам. А российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава, указал он."Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения. Потому что в войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей на семью, как это происходит сейчас в странах третьего мира", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060194268.html

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