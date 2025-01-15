Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава - 15.01.2025 Украина.ру
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Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава
Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава - 15.01.2025 Украина.ру
Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава
Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава. В войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей, как это происходит в странах третьего мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-15T05:00
2025-01-15T05:00
новости
россия
днепропетровск
алексей анпилогов
потери всу
сво
территория
украина
вс рф
армия
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Судя по всему, командование российской армии не будет класть своих солдат просто ради освобождения территорий, считает эксперт. Главная задача ВС РФ – слом морального духа противника. Если враг побежит, его даже не нужно будет уничтожать, указал он.Если мы это не сделаем и будем делать ставку на "окрас красных квадратиков на карте", это приведет к дополнительным жертвам. А российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава, указал он."Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения. Потому что в войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей на семью, как это происходит сейчас в странах третьего мира", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровск, алексей анпилогов, потери всу, сво, территория, украина, вс рф, армия, детали, спецоперация, война, рождаемость
Новости, Россия, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, потери ВСУ, СВО, территория, Украина, ВС РФ, Армия, детали, Спецоперация, война, рождаемость

Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава

05:00 15.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава. В войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей, как это происходит в странах третьего мира. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Судя по всему, командование российской армии не будет класть своих солдат просто ради освобождения территорий, считает эксперт. Главная задача ВС РФ – слом морального духа противника. Если враг побежит, его даже не нужно будет уничтожать, указал он.
"Любая мечта должна иметь свою логику. Как я уже сказал, логика ВС РФ сейчас – не занять квадратные километры. Если эти квадратные километры некому будет защищать, мы их займем. Поэтому мы и дальше должны уничтожать военную и тыловую машину Украины", — подчеркнул Анпилогов.
Если мы это не сделаем и будем делать ставку на "окрас красных квадратиков на карте", это приведет к дополнительным жертвам. А российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава, указал он.
"Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения. Потому что в войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей на семью, как это происходит сейчас в странах третьего мира", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
05:00Дело не в квадратиках на карте: эксперт о том, почему важно минимизировать потери среди личного состава
04:45Необъявленная война: эксперт объяснил, придется ли России включать в свой состав Финляндию или Польшу
04:30Чемодан без ручки. Эксперт о том, почему США могут "вытянуть" Украину, но будут тратить деньги на другое
04:15Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию
04:00Для них это смерти подобно: Анпилогов о том, почему ВСУ пошли на расширение фронта в Курской области
03:45Неудачный "геймченджер": эксперт рассказал, как Киев хотел поменять расклад сил в Курской области
03:30"Поэтому Москва и Минск объявили об учениях": эксперт раскрыл, как Киев готовил нападение на Белоруссию
03:15Военный эксперт объяснил, могут ли соглашения по Украине привести к глобальным договоренностям с США
18:29Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску
18:00Трамп - не тот, за кого себя выдает, доходы Зеленского и уничтожение "Люти"* в Торецке. Итоги 14 января
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17:45Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 460 военнослужащих
17:23Американские виллы генералов ВСУ уже сгорели. Зачем Киев направляет своих пожарных в США – Дудчак
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