"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ - 15.01.2025 Украина.ру
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"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ
"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ - 15.01.2025 Украина.ру
"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ
Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-01-15T05:15
2025-01-15T05:15
новости
россия
украина
вс рф
алексей анпилогов
потери
армия
дональд трамп
переговоры
дипломаты
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Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава в зоне СВО. Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения, отметил эксперт.Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Да, пока еще идут боевые действия, но российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих военных возможностей, отметил он."Если Киев не проявит мудрость, то, учитывая, что противник воюет чужой экономикой и промышленностью, мы будем апеллировать к тем, кто ее поддерживает. После к власти [избранного президента США Дональда] Трампа это вполне реально", — считает Анпилогов.Дело в том, что именно Соединенные Штаты являются главным спонсором военной машины Украины. Западные союзники тратят на украинскую армию около 100 миллиардов долларов в год, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вс рф, алексей анпилогов, потери, армия, дональд трамп, переговоры, дипломаты, сша, спонсоры, рождаемость, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, Алексей Анпилогов, потери, Армия, Дональд Трамп, переговоры, дипломаты, США, спонсоры, рождаемость, СВО, детали, Спецоперация

"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ

05:15 15.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Отдельный батальон специального назначения АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава в зоне СВО. Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения, отметил эксперт.
"Потому что в войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей на семью, как это происходит сейчас в странах третьего мира. Новых не нарожают. Поэтому людей надо беречь", — подчеркнул Анпилогов.
Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Да, пока еще идут боевые действия, но российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих военных возможностей, отметил он.
"Если Киев не проявит мудрость, то, учитывая, что противник воюет чужой экономикой и промышленностью, мы будем апеллировать к тем, кто ее поддерживает. После к власти [избранного президента США Дональда] Трампа это вполне реально", — считает Анпилогов.
Дело в том, что именно Соединенные Штаты являются главным спонсором военной машины Украины. Западные союзники тратят на украинскую армию около 100 миллиардов долларов в год, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
13 января, 15:13
Алексей Арестович*: оппозиция его милости гетманаУкраинский пропагандист Арестович уже довольно давно ведёт себя в высшей степени предосудительно. Он активнейшим образом критикует действующую власть, одним из значимых спикеров которой он ещё недавно был, и предупреждает украинцев о неизбежности военного поражения. Понятно, что он занят созданием политического имиджа, но с какой целью?
 
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