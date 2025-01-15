"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава в зоне СВО. Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения, отметил эксперт.
"Потому что в войнах будущего не будут принимать участия страны с рождаемостью в трое-пятеро детей на семью, как это происходит сейчас в странах третьего мира. Новых не нарожают. Поэтому людей надо беречь", — подчеркнул Анпилогов.
Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Да, пока еще идут боевые действия, но российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих военных возможностей, отметил он.
Дело в том, что именно Соединенные Штаты являются главным спонсором военной машины Украины. Западные союзники тратят на украинскую армию около 100 миллиардов долларов в год, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
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