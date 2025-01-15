https://ukraina.ru/20250115/1060245038.html

"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ

"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ - 15.01.2025 Украина.ру

"Новых не нарожают": эксперт объяснил, что еще надо сделать, чтобы сберечь жизни личного состава ВС РФ

Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-01-15T05:15

2025-01-15T05:15

2025-01-15T05:15

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дональд трамп

переговоры

дипломаты

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Российское руководство старается минимизировать потери среди личного состава в зоне СВО. Это заслуживает не только всяческой похвалы, но и внимательного изучения, отметил эксперт.Сейчас стороны вплотную подошли к переговорам. Да, пока еще идут боевые действия, но российские дипломаты уже пытаются добиться целей СВО не военным путем. Это становится возможным именно потому, что Украина подошла к пределу своих военных возможностей, отметил он."Если Киев не проявит мудрость, то, учитывая, что противник воюет чужой экономикой и промышленностью, мы будем апеллировать к тем, кто ее поддерживает. После к власти [избранного президента США Дональда] Трампа это вполне реально", — считает Анпилогов.Дело в том, что именно Соединенные Штаты являются главным спонсором военной машины Украины. Западные союзники тратят на украинскую армию около 100 миллиардов долларов в год, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.О других важных аспектах спецоперации — в интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250113/1060228479.html

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