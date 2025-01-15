https://ukraina.ru/20250115/1060256150.html

Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин

Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин - 15.01.2025 Украина.ру

Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин

Хутор Бердин не был основной целью украинского командования. У противника был более серьезный замысел. Киевский режим рассчитывал занять всю эту агломерацию, обойти ее по дороге с востока и взять Большое Солдатское. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-15T06:00

2025-01-15T06:00

2025-01-15T06:00

украина

россия

курск

курская область

нападение

наступление

атака

донбасс

всу

вс рф

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В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, рассказал эксперт.Более того, судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина рассматривала в ее качестве подготовки к более масштабной операции, добавил он.К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для ВСУ все хуже и хуже, поэтому им нужно было перевести дух и накопить новые силы, отметил Рамм.В идеале Украина вообще хотела продвинутся еще дальше до таких рубежей, чтобы взять под артиллерийский огонь Курчатов или сам Курск. Если бы у врага удалась эта затея, возможно, ВС РФ пришлось бы снимать какие-то части с Донбасса, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250114/1060251747.html

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