Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин - 15.01.2025 Украина.ру
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Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин
Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин - 15.01.2025 Украина.ру
Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин
Хутор Бердин не был основной целью украинского командования. У противника был более серьезный замысел. Киевский режим рассчитывал занять всю эту агломерацию, обойти ее по дороге с востока и взять Большое Солдатское. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-15T06:00
2025-01-15T06:00
украина
россия
курск
курская область
нападение
наступление
атака
донбасс
всу
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В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, рассказал эксперт.Более того, судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина рассматривала в ее качестве подготовки к более масштабной операции, добавил он.К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для ВСУ все хуже и хуже, поэтому им нужно было перевести дух и накопить новые силы, отметил Рамм.В идеале Украина вообще хотела продвинутся еще дальше до таких рубежей, чтобы взять под артиллерийский огонь Курчатов или сам Курск. Если бы у врага удалась эта затея, возможно, ВС РФ пришлось бы снимать какие-то части с Донбасса, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250114/1060251747.html
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украина, россия, курск, курская область, нападение, наступление, атака, донбасс, всу, вс рф, сво, детали, спецоперация
Украина, Россия, Курск, Курская область, нападение, наступление, атака, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин

06:00 15.01.2025
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP / Vadim Ghirda
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Хутор Бердин не был основной целью украинского командования. У противника был более серьезный замысел. Киевский режим рассчитывал занять всю эту агломерацию, обойти ее по дороге с востока и взять Большое Солдатское. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, рассказал эксперт.
Более того, судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина рассматривала в ее качестве подготовки к более масштабной операции, добавил он.
К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для ВСУ все хуже и хуже, поэтому им нужно было перевести дух и накопить новые силы, отметил Рамм.
"Теперь насчет рождественской атаки ВСУ в Курской области. Хутор Бердин не был их основной целью. У противника был более серьезный замысел. Киевский режим рассчитывал занять всю эту агломерацию (два поселка и между ними хутор), обойти ее по дороге с востока и взять Большое Солдатское", — подчеркнул он.
В идеале Украина вообще хотела продвинутся еще дальше до таких рубежей, чтобы взять под артиллерийский огонь Курчатов или сам Курск. Если бы у врага удалась эта затея, возможно, ВС РФ пришлось бы снимать какие-то части с Донбасса, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 14:59
Вадим Трухачев: Киев ударил по "Турецкому потоку", чтобы наказать Венгрию за нарушение военной дисциплиныСША делегировали Британии противостояние с Россией. И такие действия не проходят без одобрения на острове и за океаном тоже. И отчасти в Брюсселе. Евросоюз принял стратегическое решение - к 2027 году избавиться от российских энергоносителей. Им это не удастся, но такая цель обозначена.
 
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