Сначала Большое Солдатское, потом Курск и Курчатов: Алексей Рамм раскрыл цель атаки ВСУ на хутор Бердин
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
Хутор Бердин не был основной целью украинского командования. У противника был более серьезный замысел. Киевский режим рассчитывал занять всю эту агломерацию, обойти ее по дороге с востока и взять Большое Солдатское. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить белорусскую авантюру. Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, рассказал эксперт.
Более того, судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина рассматривала в ее качестве подготовки к более масштабной операции, добавил он.
К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для ВСУ все хуже и хуже, поэтому им нужно было перевести дух и накопить новые силы, отметил Рамм.
"Теперь насчет рождественской атаки ВСУ в Курской области. Хутор Бердин не был их основной целью. У противника был более серьезный замысел. Киевский режим рассчитывал занять всю эту агломерацию (два поселка и между ними хутор), обойти ее по дороге с востока и взять Большое Солдатское", — подчеркнул он.
В идеале Украина вообще хотела продвинутся еще дальше до таких рубежей, чтобы взять под артиллерийский огонь Курчатов или сам Курск. Если бы у врага удалась эта затея, возможно, ВС РФ пришлось бы снимать какие-то части с Донбасса, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
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