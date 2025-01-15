Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию - 15.01.2025 Украина.ру
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Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию
Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию - 15.01.2025 Украина.ру
Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию
Украина начала готовиться к наступлению на Белоруссию в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе США по поводу выделения военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-15T04:15
2025-01-15T04:15
новости
киев
белоруссия
украина
нападение
всу
граница
военные учения
китай
владимир зеленский
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Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе по поводу выделения военной помощи, сообщил эксперт.Если бы американцы сразу выделили Киеву эти ресурсы, эти украинские бригады были бы готовы уже к февралю 2024 года. Но этот процесс растянулся до лета, отметил он.Ситуация разрядилась только тогда, когда внезапно прошли совместные китайско-белорусские учения под Брестом (в Белоруссию внезапно прилетела рота китайских десантников), добавил эксперт.Эти совместные учения на границе с Украиной шли около двух недель. И спустя две недели Киев начал отводить войска от границы с Белоруссией, отметил он."Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить этот замысел. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250114/1060265047.html
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новости, киев, белоруссия, украина, нападение, всу, граница, военные учения, китай, владимир зеленский, брянская область, учения, польша, сво, детали, спецоперация
Новости, Киев, Белоруссия, Украина, нападение, ВСУ, граница, военные учения, Китай, Владимир Зеленский, Брянская область, Учения, Польша, СВО, детали, Спецоперация

Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию

04:15 15.01.2025
 
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Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Украина начала готовиться к наступлению на Белоруссию в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе США по поводу выделения военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе по поводу выделения военной помощи, сообщил эксперт.
Если бы американцы сразу выделили Киеву эти ресурсы, эти украинские бригады были бы готовы уже к февралю 2024 года. Но этот процесс растянулся до лета, отметил он.
"Украина подтянула к белорусским границам эти пять бригад вместе с подразделениями Нацгвардии. Тогда же Зеленский стал говорить о том, что Белоруссию надо "вернуть в лоно европейских стран". Тогда же начались учения Польши на стыке польской, украинской и белорусской границей", — подчеркнул Рамм.
Ситуация разрядилась только тогда, когда внезапно прошли совместные китайско-белорусские учения под Брестом (в Белоруссию внезапно прилетела рота китайских десантников), добавил эксперт.
Эти совместные учения на границе с Украиной шли около двух недель. И спустя две недели Киев начал отводить войска от границы с Белоруссией, отметил он.
"Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить этот замысел. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Вчера, 18:29
Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл ВолчанскуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКиевБелоруссияУкраинанападениеВСУграницавоенные ученияКитайВладимир ЗеленскийБрянская областьУченияПольшаСВОдеталиСпецоперация
 
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