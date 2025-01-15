https://ukraina.ru/20250115/1060265326.html

Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию

Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию - 15.01.2025 Украина.ру

Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию

Украина начала готовиться к наступлению на Белоруссию в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе США по поводу выделения военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-15T04:15

2025-01-15T04:15

2025-01-15T04:15

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киев

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всу

граница

военные учения

китай

владимир зеленский

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Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе по поводу выделения военной помощи, сообщил эксперт.Если бы американцы сразу выделили Киеву эти ресурсы, эти украинские бригады были бы готовы уже к февралю 2024 года. Но этот процесс растянулся до лета, отметил он.Ситуация разрядилась только тогда, когда внезапно прошли совместные китайско-белорусские учения под Брестом (в Белоруссию внезапно прилетела рота китайских десантников), добавил эксперт.Эти совместные учения на границе с Украиной шли около двух недель. И спустя две недели Киев начал отводить войска от границы с Белоруссией, отметил он."Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить этот замысел. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250114/1060265047.html

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новости, киев, белоруссия, украина, нападение, всу, граница, военные учения, китай, владимир зеленский, брянская область, учения, польша, сво, детали, спецоперация