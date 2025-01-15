Удар на стыке Гомельской и Брянской областей: эксперт раскрыл, может ли Украина напасть на Белоруссию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Украина начала готовиться к наступлению на Белоруссию в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе США по поводу выделения военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Украина начала готовиться к "белорусской авантюре" в конце 2023 года, когда у нее на Киевском направлении формировались пять новых бригад. Тогда этому помешали трения в Конгрессе по поводу выделения военной помощи, сообщил эксперт.
Если бы американцы сразу выделили Киеву эти ресурсы, эти украинские бригады были бы готовы уже к февралю 2024 года. Но этот процесс растянулся до лета, отметил он.
"Украина подтянула к белорусским границам эти пять бригад вместе с подразделениями Нацгвардии. Тогда же Зеленский стал говорить о том, что Белоруссию надо "вернуть в лоно европейских стран". Тогда же начались учения Польши на стыке польской, украинской и белорусской границей", — подчеркнул Рамм.
Ситуация разрядилась только тогда, когда внезапно прошли совместные китайско-белорусские учения под Брестом (в Белоруссию внезапно прилетела рота китайских десантников), добавил эксперт.
Эти совместные учения на границе с Украиной шли около двух недель. И спустя две недели Киев начал отводить войска от границы с Белоруссией, отметил он.
"Вряд ли сейчас у Киева есть силы и средства, чтобы повторить этот замысел. Если что-то и будет, так это некий удар на стыке Гомельской и Брянской областей", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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