Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру - 15.01.2025 Украина.ру
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Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру
Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру - 15.01.2025 Украина.ру
Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру
У Украины есть всего один шанс провести свой "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-15T05:45
2025-01-15T05:45
новости
украина
курская область
белоруссия
всу
атака
нападение
сво
детали
спецоперация
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В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, отметил эксперт.Все-таки тогда противник смог сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, а сейчас такой возможности у ВСУ нет. Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс."Так что у Украины есть всего один шанс провести этот "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше", — отметил эксперт.Та же атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области ставила целью дать войскам передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры". И возможное нападение на Белоруссию выглядит сейчас самым оптимальным вариантом, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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курская область
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новости, украина, курская область, белоруссия, всу, атака, нападение, сво, детали, спецоперация, граница, донбасс
Новости, Украина, Курская область, Белоруссия, ВСУ, атака, нападение, СВО, детали, Спецоперация, граница, Донбасс

Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру

05:45 15.01.2025
 
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У Украины есть всего один шанс провести свой "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, отметил эксперт.
"Но и сейчас киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Даже несмотря на то, что сейчас ситуация для украинской армии складывается еще хуже, чем в начале 2024 года", — подчеркнул Рамм.
Все-таки тогда противник смог сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, а сейчас такой возможности у ВСУ нет. Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс.
"Так что у Украины есть всего один шанс провести этот "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше", — отметил эксперт.
Та же атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области ставила целью дать войскам передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры". И возможное нападение на Белоруссию выглядит сейчас самым оптимальным вариантом, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:23
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