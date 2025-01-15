https://ukraina.ru/20250115/1060262737.html

Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру

Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру - 15.01.2025 Украина.ру

Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру

У Украины есть всего один шанс провести свой "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-15T05:45

2025-01-15T05:45

2025-01-15T05:45

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спецоперация

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В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, отметил эксперт.Все-таки тогда противник смог сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, а сейчас такой возможности у ВСУ нет. Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс."Так что у Украины есть всего один шанс провести этот "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше", — отметил эксперт.Та же атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области ставила целью дать войскам передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры". И возможное нападение на Белоруссию выглядит сейчас самым оптимальным вариантом, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250114/1060253888.html

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новости, украина, курская область, белоруссия, всу, атака, нападение, сво, детали, спецоперация, граница, донбасс