Окно возможностей закрывается: эксперт о том, решится ли Киев на "геймченджер" и белорусскую авантюру
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України / Перейти в фотобанкВсу зима бронетранспортер оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
У Украины есть всего один шанс провести свой "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у ВСУ ничего не получилось. Следующей такой попыткой было само вторжение в Курскую область, отметил эксперт.
"Но и сейчас киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Даже несмотря на то, что сейчас ситуация для украинской армии складывается еще хуже, чем в начале 2024 года", — подчеркнул Рамм.
Все-таки тогда противник смог сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, а сейчас такой возможности у ВСУ нет. Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, то он точно потеряет Донбасс.
"Так что у Украины есть всего один шанс провести этот "геймченджер". И это окно возможностей закрывается для нее с каждым днем. Да и сам масштаб такой операции по сравнению с курской авантюрой будет гораздо меньше", — отметил эксперт.
Та же атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области ставила целью дать войскам передышку, чтобы накопить силы для "белорусской авантюры". И возможное нападение на Белоруссию выглядит сейчас самым оптимальным вариантом, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.