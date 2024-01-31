Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойню - 31.01.2024 Украина.ру
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Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойню
Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойню - 31.01.2024 Украина.ру
Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойню
Харизма Зеленского – это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2024-01-31T06:36
2024-01-31T06:45
интервью
валерий залужный
украина
сша
сми
владимир зеленский
дональд трамп
всу
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.- Дмитрий, верно ли что американские СМИ неохотно освещают события в Техасе?- Дело в том, что СМИ США в основном поддерживают ультралиберальную идеологию. Я нарочно не говорю "либерализм", потому что это уважаемая идеология, которая имела своих представителей и в середине XX века. Не хотелось бы с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который называл себя либералом, путать нынешних людей, которые в США и Евросоюзе тоже называют себя либералами.И именно представители этой идеологии контролируют масс-медиа в США. Не стопроцентно, конечно, потому что США очень разнообразная страна со своими традициями. Если меня спросят, какой главный конфликт в США, я скажу, что он происходит не между мигрантами и коренными, а между людьми, которые поверили в ультралиберальную идеологию и теми, кто ее на дух не переносят.И эта ультралиберальная идеология рассчитывает как раз на голоса мигрантов. Она очень хочет, чтобы белое христианское население, которое в США всегда составляло большинство, стало ядром, вокруг которого вращались меньшинства. Но близится момент, когда белые христиане станут меньшинством, и ультралибералы хотят его приблизить. Как это сделать? Через миграцию, в основном, из латиноамериканских стран. И как снизить сопротивление этой миграции? Назвать фашистами людей, которые против нее возражают. Поскольку именно эта идеология контролирует прессу, она запускает такой нарратив, что мигранты – будущее страны, рабочие руки, спасение от демографической ямы. А те, кто этому сопротивляются, фашисты.- Вопрос с границей между Техасом и Мексикой стал камнем преткновения на пути одобрения Сенатом закона о военной помощи Украине накануне Нового года. Можно ли сейчас поставить крест на военной поддержке Вашингтоном киевского режима?- К сожалению, денежная и финансовая поддержка продолжится. Возможно, это будет оформлено как компромисс между Байденом и Конгрессом. Возможно, скажут, что Байден дал указания усилить охрану границы и это есть то самое, что просили от него республиканцы. Но поддержка Украины продолжится и оружием, и деньгами.А пока сторонники режима Зеленского используют эту ситуацию: смотрите, наши друзья, демократическая Украина в беде, если вы не дадите денег, Путин их завоюет, линия фронта слабеет, из-за промедления в военной помощи, Трамп отдаст Украину на съедение…. То же самое говорили про курдов, когда Трамп отказался ссориться с Эрдоганом. Тогда либеральная пресса объявила, что он отдал курдов на съедение туркам.Таким образом людей запугивают, если вы это не сделаете целый народ погибнет. То есть через страх или подкуп добиваются бюджетные деньги.- Недавно большой переполох в медиа-пространстве вызвала новость, впоследствии не подтвердившаяся, что главком ВСУ Залужный был отправлен в отставку. Зеленский так и не получил на это разрешение из Вашингтона?- Не удивлюсь, если Пентагон поддержит самые суровые меры против Залужного по одной причине – Залужных сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциируют себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Единственный человек, который может спасти Украину, - это сильный лидер.Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом – спасением своих детей. Залужный на такую роль претендовать может. Зеленский, как показали события, на такую роль претендовать не может. Его харизма – это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского.- Но Залужный опасный враг. Какую Украину он может спасти, учитывая объем неонацистов в рядах его подчиненных из ВСУ?- Я не слышал от Залужного нацистских безумств. От Зеленского я слышал трусливый нацизм. Не то, чтобы он искренне восхищался Бандерой, но он говорил какую-то чушь. "Миллионы людей любят Бандеру, поэтому я не вижу ничего плохого". Но миллионы людей любили Гитлера, но ты как человек, как совестливое существо можешь от этого отказаться.Ясно, что Залужный не трус, не нытик, не истерик, он показал это. Осталось только прекратить эту бойню, а для этого нужно больше смелости, чем воевать, потому что рисков еще больше. Но для этого и нужны военные, я не говорю, что они не боятся смерти, но они делают это хладнокровно.
https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html
https://ukraina.ru/20240130/1052981574.html
https://ukraina.ru/20240130/1052972279.html
https://ukraina.ru/20240130/1052977571.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, валерий залужный, украина, сша, сми, владимир зеленский, дональд трамп, всу
Интервью, Валерий Залужный, Украина, США, СМИ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВСУ

Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойню

06:36 31.01.2024 (обновлено: 06:45 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынДмитрий Бабич интервью
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Харизма Зеленского – это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.
Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.
- Дмитрий, верно ли что американские СМИ неохотно освещают события в Техасе?
- Дело в том, что СМИ США в основном поддерживают ультралиберальную идеологию. Я нарочно не говорю "либерализм", потому что это уважаемая идеология, которая имела своих представителей и в середине XX века. Не хотелось бы с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который называл себя либералом, путать нынешних людей, которые в США и Евросоюзе тоже называют себя либералами.
Дмитрий Бабич - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля 2023, 12:35
Дмитрий Бабич: кто он Журналист, редактор портала "ИноСМИ"
И именно представители этой идеологии контролируют масс-медиа в США. Не стопроцентно, конечно, потому что США очень разнообразная страна со своими традициями. Если меня спросят, какой главный конфликт в США, я скажу, что он происходит не между мигрантами и коренными, а между людьми, которые поверили в ультралиберальную идеологию и теми, кто ее на дух не переносят.
И эта ультралиберальная идеология рассчитывает как раз на голоса мигрантов. Она очень хочет, чтобы белое христианское население, которое в США всегда составляло большинство, стало ядром, вокруг которого вращались меньшинства.
Но близится момент, когда белые христиане станут меньшинством, и ультралибералы хотят его приблизить. Как это сделать? Через миграцию, в основном, из латиноамериканских стран. И как снизить сопротивление этой миграции? Назвать фашистами людей, которые против нее возражают. Поскольку именно эта идеология контролирует прессу, она запускает такой нарратив, что мигранты – будущее страны, рабочие руки, спасение от демографической ямы. А те, кто этому сопротивляются, фашисты.
Вчера, 15:06
"Теперь его танком не сдвинешь". Кто и зачем раскачивает конфликт Зеленский — ЗалужныйВечером в понедельник, 29 января, был разыгран яркий политический спектакль с увольнением главкома Валерия Залужного
- Вопрос с границей между Техасом и Мексикой стал камнем преткновения на пути одобрения Сенатом закона о военной помощи Украине накануне Нового года. Можно ли сейчас поставить крест на военной поддержке Вашингтоном киевского режима?
- К сожалению, денежная и финансовая поддержка продолжится. Возможно, это будет оформлено как компромисс между Байденом и Конгрессом. Возможно, скажут, что Байден дал указания усилить охрану границы и это есть то самое, что просили от него республиканцы. Но поддержка Украины продолжится и оружием, и деньгами.
А пока сторонники режима Зеленского используют эту ситуацию: смотрите, наши друзья, демократическая Украина в беде, если вы не дадите денег, Путин их завоюет, линия фронта слабеет, из-за промедления в военной помощи, Трамп отдаст Украину на съедение…. То же самое говорили про курдов, когда Трамп отказался ссориться с Эрдоганом. Тогда либеральная пресса объявила, что он отдал курдов на съедение туркам.
Таким образом людей запугивают, если вы это не сделаете целый народ погибнет. То есть через страх или подкуп добиваются бюджетные деньги.
Вчера, 08:03
Как Порошенко с помощью российских СМИ Залужного снимаетЗа последние полгода уже, наверное, десятый раз складывается одна и та же ситуация: несколько действующих и бывших депутатов из окружения Петра Порошенко сообщают, что им в Офисе Зеленского "по секрету" рассказали о том, что Залужный снят, а на его место назначен какой-то другой генерал (в последний раз преемником Залужного назвали Буданова).
- Недавно большой переполох в медиа-пространстве вызвала новость, впоследствии не подтвердившаяся, что главком ВСУ Залужный был отправлен в отставку. Зеленский так и не получил на это разрешение из Вашингтона?
- Не удивлюсь, если Пентагон поддержит самые суровые меры против Залужного по одной причине – Залужных сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциируют себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Единственный человек, который может спасти Украину, - это сильный лидер.
Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом – спасением своих детей. Залужный на такую роль претендовать может. Зеленский, как показали события, на такую роль претендовать не может. Его харизма – это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского.
Вчера, 11:40
Недоотставка Залужного: что это было29 января ряд киевских источников сообщил, что Зеленский, якобы, отправил наконец в отставку главкома Залужного и, по некоторым данным, назначил на эту должность начальника ГУР Кирилла Буданова. Скандал закончился так же быстро как начался – МО Украины и пресс-секретарь президента Никифоров опровергли информацию. Но осадочек остался
- Но Залужный опасный враг. Какую Украину он может спасти, учитывая объем неонацистов в рядах его подчиненных из ВСУ?
- Я не слышал от Залужного нацистских безумств. От Зеленского я слышал трусливый нацизм. Не то, чтобы он искренне восхищался Бандерой, но он говорил какую-то чушь. "Миллионы людей любят Бандеру, поэтому я не вижу ничего плохого". Но миллионы людей любили Гитлера, но ты как человек, как совестливое существо можешь от этого отказаться.
Ясно, что Залужный не трус, не нытик, не истерик, он показал это. Осталось только прекратить эту бойню, а для этого нужно больше смелости, чем воевать, потому что рисков еще больше. Но для этого и нужны военные, я не говорю, что они не боятся смерти, но они делают это хладнокровно.
 
ИнтервьюВалерий ЗалужныйУкраинаСШАСМИВладимир ЗеленскийДональд ТрампВСУ
 
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