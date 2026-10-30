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ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО - 30.10.2026 Украина.ру
ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщило 30 октября Министерство обороны РФ
2026-10-30T10:29
2026-10-30T10:29
2026-10-30T10:40
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По данным ведомства, в Киеве и Киевской области был поражен цех ЧАО "Фанплит", где производились и хранились беспилотники большой и средней дальности компании "Файер Поинт" (типы FP-1 и FP-2). В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции ПС-330 "Светлое" в одноименном населенном пункте, которая обеспечивала энергоснабжение военных предприятий в Днепре.Также целями атаки стали объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.Ранее в пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов* посетовал, что город полностью обесточен, а энергосистема не выдерживает нагрузки, несмотря на ночную работу энергетиков. В городе остановился весь электротранспорт, а жителей призвали сделать запасы воды и оставаться дома.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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россия, украина, киев, борис филатов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Борис Филатов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
10:29 30.10.2026 (обновлено: 10:40 30.10.2026)
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщило 30 октября Министерство обороны РФ
По данным ведомства, в Киеве и Киевской области был поражен цех ЧАО "Фанплит", где производились и хранились беспилотники большой и средней дальности компании "Файер Поинт" (типы FP-1 и FP-2).
В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции ПС-330 "Светлое" в одноименном населенном пункте, которая обеспечивала энергоснабжение военных предприятий в Днепре.
Также целями атаки стали объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Ранее в пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов* посетовал, что город полностью обесточен, а энергосистема не выдерживает нагрузки, несмотря на ночную работу энергетиков. В городе остановился весь электротранспорт, а жителей призвали сделать запасы воды и оставаться дома.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.