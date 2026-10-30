ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/vs-rf-nochyu-unichtozhili-tsekh-dronov-i-paralizovali-energetiku-protivnika--mo-1084172154.html
ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО - 30.10.2026 Украина.ру
ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщило 30 октября Министерство обороны РФ
2026-10-30T10:29
2026-10-30T10:40
россия
украина
киев
борис филатов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
По данным ведомства, в Киеве и Киевской области был поражен цех ЧАО "Фанплит", где производились и хранились беспилотники большой и средней дальности компании "Файер Поинт" (типы FP-1 и FP-2). В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции ПС-330 "Светлое" в одноименном населенном пункте, которая обеспечивала энергоснабжение военных предприятий в Днепре.Также целями атаки стали объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.Ранее в пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов* посетовал, что город полностью обесточен, а энергосистема не выдерживает нагрузки, несмотря на ночную работу энергетиков. В городе остановился весь электротранспорт, а жителей призвали сделать запасы воды и оставаться дома.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, борис филатов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Борис Филатов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО

10:29 30.10.2026 (обновлено: 10:40 30.10.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщило 30 октября Министерство обороны РФ
По данным ведомства, в Киеве и Киевской области был поражен цех ЧАО "Фанплит", где производились и хранились беспилотники большой и средней дальности компании "Файер Поинт" (типы FP-1 и FP-2).
В Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции ПС-330 "Светлое" в одноименном населенном пункте, которая обеспечивала энергоснабжение военных предприятий в Днепре.
Также целями атаки стали объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Ранее в пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов* посетовал, что город полностью обесточен, а энергосистема не выдерживает нагрузки, несмотря на ночную работу энергетиков. В городе остановился весь электротранспорт, а жителей призвали сделать запасы воды и оставаться дома.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаКиевБорис ФилатовВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:56Кулеба бьёт тревогу: в Демпартии США завелись социалисты
10:29ВС РФ ночью уничтожили цех дронов и парализовали энергетику противника — МО
10:00Образ Зеленского в ЕС полностью затмила репутация коррупционера — политтехнолог
09:33Днепропетровск погрузился во тьму: жителей призвали не выходить из дома и запасаться водой
09:32"Мы номера сменить попросим: один, четыре...": в Хмельницком обнаружен "Толик"
09:22Силы ПВО отразили ночью один из крупнейших налётов на Москву
09:00Полноценный мир, провалы ВСУ, миссия в Алешках. Хроника событий на утро 30 октября
08:52Беглый актёр задолжал в России почти три миллиона рублей
08:23ГУР внесло олимпийских чемпионов Плющенко, Загитову и их коллег в "базу целей"
08:00Манифестъ: как Николай II даровал подданным демократию без республики
07:23Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора
07:00Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу
06:46Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
06:30Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа
06:20"Рано или поздно схлопнется": Рожин предрёк финал группировки ВСУ под Ореховым
06:04Харьков во тьме. Промышленность уничтожена, инженеров отправили на фронт
05:37Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
05:30Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
05:00"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ
04:56Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Лента новостейМолния